Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Netanyahu diz que a decisão de ocupar totalmente Gaza está tomada

Gaza
Gaza Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O gabinete do Primeiro-Ministro israelita disse ao chefe do Estado-Maior, Tenente-General Eyal Zamir, que "se isto não lhe convém, deve demitir-se".

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou na segunda-feira que foi tomada a decisão de ocupar totalmente a Faixa de Gaza, incluindo operações militares em zonas onde se crê haver reféns.

"Estamos a comprometer-nos a libertar Gaza da tirania destes terroristas", afirmou Netanyahu num discurso em vídeo publicado no X.

Muitos habitantes de Gaza vêm ter connosco e dizem: "Ajudem-nos a ser livres. Ajudem-nos a ser livres do Hamas' e é isso que vamos fazer".

Numa mensagem, o gabinete do primeiro-ministro disse ao chefe do Estado-Maior, o tenente-general Eyal Zamir, que "se isto não lhe convém, deve demitir-se".

Netanyahu e Zamir têm estado em desacordo com a forma como a guerra em Gaza está a ser travada, tendo essas tensões "atingido o seu auge" na segunda-feira, de acordo com um relatório da Rádio do Exército israelita.

O anúncio de Netanyahu surge após meses de conversações hesitantes no Qatar entre Israel e o Hamas, enquanto os mediadores se esforçam por ultrapassar os obstáculos de ambas as partes e chegar a um acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns, numa altura em que a situação humanitária na Faixa de Gaza se deteriora.

Programa de Segurança e Recuperação de Gaza

Não foram dados quaisquer outros pormenores sobre os planos para uma Gaza pós-guerra, mas podem coincidir com os de um documento visto pela Euronews com data de dezembro de 2023.

Essa proposta, sob a forma de um documento académico de 32 páginas intitulado "Gaza Security and Recovery Program, How Should The Day After Look Like", é da autoria do Fórum de Defesa e Segurança de Israel, um grupo de mais de 35.000 reservistas das forças de segurança israelitas e do grupo de reflexão Jerusalem Centre for Security and Foreign Affairs.

O estudo foi apresentado ao governo israelita em data desconhecida e representa uma das opções futuras que Israel está atualmente a considerar para a Faixa de Gaza, de acordo com funcionários que falaram com a Euronews.

A proposta descreve como deveria ser o "dia seguinte" no cenário da queda do Hamas.

Palestinianos correm para recolher ajuda humanitária lançada por para-quedas em Zawaida, no centro da Faixa de Gaza, a 4 de agosto de 2025
Palestinianos correm para recolher ajuda humanitária lançada por para-quedas em Zawaida, no centro da Faixa de Gaza, a 4 de agosto de 2025 AP Photo

Trata-se de uma reconstrução económica de infraestruturas e, como dizem os autores do estudo, de "desenraizar uma ideologia assassina", também designada como um processo de "desnazificação".

"Para se preparar para a nova situação, embora os resultados da operação militar ainda não tenham sido alcançados, é necessário preparar um plano ordenado para o controlo da Faixa de Gaza após a queda do Hamas", lê-se no documento.

O plano exclui explicitamente a soberania da Palestina, ou mais especificamente a Autoridade Palestiniana (AP), ou a presença da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) como fonte de ajuda humanitária.

"Não menos grave é a ideia insensata de criar um Estado palestiniano em Gaza", lê-se no documento. No entanto, não é dito no referido relatóro se Israel tenciona anexar a Faixa de Gaza, embora seja claramente afirmado que os militares israelitas (IDF) querem ter uma maior influência na administração geral dos assuntos de Gaza.

A autenticidade do documento foi confirmada por um alto funcionário do governo, que falou à Euronews sob condição de anonimato para não interferir com o trabalho do governo, bem como por Ohad Tal e Simcha Rothman, dois membros do Knesset do Partido Nacional Religioso, de extrema-direita, que faz parte da coligação governamental.

"Os conteúdos deste documento fazem parte dos planos que o governo está a analisar, estão em cima da mesa", confirmou o alto funcionário governamental à Euronews.

Palestinianos lutam para obter alimentos doados numa cozinha comunitária na Cidade de Gaza, 4 de agosto de 2025
Palestinianos lutam para obter alimentos doados numa cozinha comunitária na Cidade de Gaza, 4 de agosto de 2025 AP Photo

O funcionário especificou que não se trata de um "plano finalizado", no entanto, faz "definitivamente parte dos cenários que estão em cima da mesa".

"Este plano está em cima da mesa e é consistente com a direção que o governo está a seguir", confirmou Tal.

Rothman disse à Euronews que, apesar de o plano continuar a ser um "alvo em movimento", os critérios delineados, tais como "a eliminação do Hamas, a não presença da AP (Autoridade Palestiniana) em Gaza, a não existência de um Estado palestiniano, a não existência da UNWRA, (são) consistentes com a minha abordagem e, tanto quanto sei, com a abordagem do governo".

Refutação de Sa'ar

Os comentários de Netanyahu na segunda-feira contradizem os do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa'ar, que disse à Euronews no mês passado que Israel não tem "qualquer intenção" de controlar Gaza a longo prazo.

"Não temos qualquer intenção de o fazer", disse Sa'ar. "No que diz respeito à Faixa de Gaza, temos apenas preocupações de segurança".

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa'ar, assiste a uma cerimónia de colocação de flores no Muro da Memória dos Defensores Caídos da Ucrânia, em Kiev
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa'ar, assiste a uma cerimónia de colocação de flores no Muro da Memória dos Defensores Caídos da Ucrânia, em Kiev AP Photo

"Vamos [implementar] o plano de Trump, é um bom plano e faz a diferença, e significa algo muito simples, que os residentes de Gaza que querem sair podem sair", disse Netanyahu, referindo-se a uma proposta apresentada por Trump de reinstalar toda a população de Gaza noutros países.

Este plano foi recebido com horror pelos países da região e por grupos humanitários internacionais, que afirmaram que a reinstalação forçada da população constituiria uma violação do direito internacional.

Trump disse que tinha planos para transformar Gaza na "Riviera do Médio Oriente", com hotéis resort de luxo e centros comerciais.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Rapaz em Gaza procura avós nos escombros após ataque mortal israelita

Protesto em Israel apoia manifestantes iranianos após semanas de agitação no Irão

Homem palestiniano mata duas pessoas em ataque no norte de Israel