Um autocarro que transportava pessoas que regressavam a casa após um funeral no sudoeste do Quénia capotou e caiu numa vala na sexta-feira à noite, matando pelo menos 21 pessoas, segundo a polícia.
O autocarro viajava da cidade de Kakamega, no oeste do país, para a cidade de Kisumu, onde ocorreu o acidente.
O condutor perdeu o controlo do autocarro quando este se aproximava a alta velocidade de uma rotunda e caiu numa vala, de acordo com Peter Maina, um oficial regional de fiscalização do trânsito da província de Nyanza.
Entre as vítimas contam-se 10 mulheres, 10 homens e uma menina de 10 anos, revelou.
Os acidentes rodoviários são comuns no Quénia e na região da África Oriental, onde as estradas são frequentemente estreitas e estão em más condições, com muitos buracos.
A polícia atribui frequentemente os acidentes rodoviários a condutores em excesso de velocidade.
Num outro acidente ocorrido na quinta-feira, nove pessoas morreram num acidente de autocarro na cidade de Naivasha, no condado de Nakuru.
As vítimas faziam parte de um grupo de 32 trabalhadores que se dirigiam para o trabalho quando o autocarro se despistou numa passagem de nível, segundo a polícia.