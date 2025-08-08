Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Pelo menos 21 mortos em acidente com autocarro que transportava pessoas que regressavam de funeral no Quénia

Pessoas reúnem-se no local de um acidente com um autocarro que capotou em Kisumu, 8 de agosto de 2025
Pessoas reúnem-se no local de um acidente com um autocarro que capotou em Kisumu, 8 de agosto de 2025
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
Os acidentes rodoviários são comuns no Quénia e em toda a região da África Oriental, onde as estradas são frequentemente estreitas e estão em mau estado, com muitos buracos.

Um autocarro que transportava pessoas que regressavam a casa após um funeral no sudoeste do Quénia capotou e caiu numa vala na sexta-feira à noite, matando pelo menos 21 pessoas, segundo a polícia.

O autocarro viajava da cidade de Kakamega, no oeste do país, para a cidade de Kisumu, onde ocorreu o acidente.

O condutor perdeu o controlo do autocarro quando este se aproximava a alta velocidade de uma rotunda e caiu numa vala, de acordo com Peter Maina, um oficial regional de fiscalização do trânsito da província de Nyanza.

Entre as vítimas contam-se 10 mulheres, 10 homens e uma menina de 10 anos, revelou.

Os acidentes rodoviários são comuns no Quénia e na região da África Oriental, onde as estradas são frequentemente estreitas e estão em más condições, com muitos buracos.

A polícia atribui frequentemente os acidentes rodoviários a condutores em excesso de velocidade.

Num outro acidente ocorrido na quinta-feira, nove pessoas morreram num acidente de autocarro na cidade de Naivasha, no condado de Nakuru.

As vítimas faziam parte de um grupo de 32 trabalhadores que se dirigiam para o trabalho quando o autocarro se despistou numa passagem de nível, segundo a polícia.

Outras fontes • AP

