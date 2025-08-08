Pelo menos dez mortos e 33 desaparecidos em inundações repentinas no norte da China

Pelo menos dez pessoas morreram e 33 estão desaparecidas na sequência de inundações repentinas no condado de Yuzhong, na província de Gansu, no noroeste da China, informaram os meios de comunicação social estatais na sexta-feira.

As fortes chuvas que se fazem sentir desde quinta-feira provocaram graves inundações e pelo menos um deslizamento de terras nas zonas montanhosas perto da cidade de Lanzhou, segundo a emissora estatal CCTV.

O aguaceiro provocou o corte de eletricidade e dos serviços de telecomunicações na zona da montanha de Xinglong, deixando mais de 4.000 pessoas retidas em quatro aldeias.

Três pessoas estão ainda desaparecidas na sequência de um deslizamento de terras na aldeia de Maliantan, no condado de Yuzhong, que ocorreu na noite de quinta-feira.

Equipas de resgate trabalham para restaurar uma estrada danificada por torrentes nas montanhas após chuvas fortes no condado de Yuzhong, a 8 de agosto de 2025. AP

De acordo com as autoridades locais de Lanzhou, a precipitação máxima na região atingiu 195 milímetros na madrugada de sexta-feira.

O presidente chinês, Xi Jinping, apelou a todos os esforços de salvamento e de prevenção das inundações.

Várias regiões da China estão a ser assoladas por fortes chuvas.

Na metrópole de Guangzhou, no sul do país, sete pessoas morreram e outras sete ficaram feridas depois de um deslizamento de terras provocado pelas cheias ter soterrado casas no distrito de Baiyun, no norte da cidade, na quarta-feira.

Em Zhengzhou, a capital da província central de Henan, as autoridades locais encerraram escolas, escritórios e fábricas e fecharam o trânsito em algumas zonas da cidade, que sofreu inundações catastróficas que mataram pelo menos 292 pessoas em 2021.

Equipas de resgate usam um barco insuflável para transportar pessoas através de uma estrada inundada em Zhengzhou, em 7 de agosto de 2025. AP

No final de julho, as autoridades locais afirmaram que 31 pessoas tinham morrido no Centro de Cuidados a Idosos de Taishitun Town, no distrito de Miyun, em Pequim, que foi uma das zonas mais afetadas pelas tempestades que, em poucos dias, fizeram chover quase um ano na região.

As autoridades apresentaram um raro pedido de desculpas público quando anunciaram as mortes.

"Durante muito tempo, este centro de idosos esteve no centro da cidade e era seguro, pelo que não foi incluído nos planos de preparação. Isto significa que os nossos planos preparados tinham falhas", disse o secretário do Partido Miyun, Yu Weiguo, chamando ao incidente uma "lição amarga".