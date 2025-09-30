Vídeo. Alerta vermelho em Ibiza e Formentera devido a inundações repentinas

As ruas transformaram-se em rios caudalosos, os carros foram arrastados e partes do aeroporto ficaram inundadas, com a água a entrar pelo telhado e pelas zonas de segurança. As autoridades encerraram as escolas, fecharam as praias e suspenderam as carreiras de autocarros, enquanto os residentes foram instados a permanecer em casa.

A agência meteorológica espanhola emitiu um alerta vermelho para Ibiza e Formentera, avisando do perigo extraordinário de inundações repentinas e da subida dos rios.

O Mediterrâneo está a aquecer a um ritmo impressionante, ultrapassando a média global em cerca de 20%. Com 2025 a ser já um dos anos mais quentes de que há registo na região, muitos cientistas alertam para o facto de o aumento da temperatura do mar estar a provocar um aumento das ondas de calor marítimas extremas e a alimentar tempestades convectivas invulgarmente violentas, alterando os padrões meteorológicos no sul da Europa.