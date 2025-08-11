Juan Carlos I planeia deixar Abu Dhabi para se fixar em Portugal

Depois de cinco anos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, Juan Carlos I prepara-se agora para abandonar a sua residência permanente no país que o acolheu desde que abandonou Espanha, devido aos escândalos de corrupção e problemas fiscais em que esteve envolvido. E, ao que tudo indica, o próximo refúgio do rei emérito será mesmo em Portugal.

Segundo reportou o jornal catalão “El Nacional”, citando fontes próximas da Família Real, Juan Carlos I tem estado a visitar mansões de luxo em Estoril e Cascais. Região que conhece bem, pois foi precisamente no Estoril que passou grande parte da juventude, no exílio, após a proclamação da Segunda República Espanhola.

Mas a escolha, de acordo com a informação apurada, até poderá já ter sido feita, recaindo sobre uma habitação, avaliada em 4,5 milhões de euros, que será totalmente adaptada à atual condição física do rei emérito, com completa acessibilidade para cadeira de rodas.

Para facilitar a deslocação de Juan Carlos I no interior desta residência, estarão já, neste momento, a ser instalados elevadores e rampas, enquanto os espaços estarão a ser adaptados de forma a serem o mais amplos e seguros possível.

De recordar que o pai do atual rei de Espanha, Felipe VI, foi submetido a várias intervenções cirúrgicas na anca e nos joelhos, especialmente nos últimos anos. Mas, apesar disso, a evolução do seu estado físico não tem sido a desejável, também devido a uma artrose avançada com graves consequências sobre a sua perna esquerda, que apresenta severas limitações.

As razões para a mudança

De acordo com o “El Nacional”, existe, pelo menos, um motivo bastante simples na base desta escolha, que terá, até, sido aprovada pelo filho, Felipe VI. A proximidade de Portugal – e, neste caso, da zona de Cascais e do Estoril – com Espanha poderá explicar a decisão, por facilitar o contacto com os familiares.

Além disso, Juan Carlos I conta com amizades influentes em Portugal, muitas delas ligadas à nobreza e ao universo empresarial, que se terão disponibilizado para prestar apoio logístico nesta mudança.

A transição ocorre depois de o rei emérito ter começado, alegadamente, a demonstrar alguns sinais de desgaste, nomeadamente emocional, face à sua vida nos Emirados Árabes Unidos. E permitirá, além do mais, que Juan Carlos I permaneça fora dos holofotes públicos de Espanha, algo considerado necessário pela Família Real na sequência das polémicas em que se viu envolvido.