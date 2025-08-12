Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
UE instada a intervir na libertação de cinco cipriotas gregos detidos na Turquia

IMAGEM DE ARQUIVO
IMAGEM DE ARQUIVO Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Ioannis Giagkinis com ΡΙΚ
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

O pedido foi feito na reunião informal do Conselho dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, realizada ontem por teleconferência

PUBLICIDADE

O Ministério dos Negócios Estrangeiros apelou à intervenção da União Europeia (UE) junto da Turquia para a libertação imediata dos cinco cipriotas gregos ilegalmente detidos pelas forças de ocupação, durante o Conselho informal dos Negócios Estrangeiros da UE, que se realizou ontem por teleconferência.

Na sequência das intercessões feitas nos dias anteriores, a diretora-geral do Ministério, a embaixadora Theodora Konstantinidou, que representou a República de Chipre, sublinhou a necessidade de uma mobilização imediata sobre a questão, tanto por parte das instituições da União Europeia como dos Estados-membros.

Durante a sua intervenção, e na sequência dos communicados dos dias anteriores, a República de Chipre, para além dos pontos da ordem de trabalhos, Konstantinidou "levantou a questão da continuação da detenção ilegal dos cinco cidadãos cipriotas gregos pelas forças de ocupação".

"Foi sublinhada a necessidade de mobilização imediata das instituições da UE e dos seus Estados-membros, exercendo pressão sobre a Turquia para a libertação dos nossos concidadãos", conclui o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Chipre.

A crónica do caso

Recordamos que, a 2 de agosto, os cinco cipriotas gregos foram detidos por um período não superior a 13 dias, na sequência de uma decisão do chamado tribunal militar.

Os cipriotas gregos já foram transferidos para a chamada prisão central e espera-se que o chamado dossier do processo seja preparado dentro do prazo estabelecido pelo pseudo-tribunal.

Ao mesmo tempo, a pseudo-Câmara rejeitou o pedido da chamada acusação para a continuação da detenção ilegal dos cinco cipriotas gregos durante três meses, considerando que não estava suficientemente fundamentado.

Argumentou que tal prática seria contrária ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e à chamada Constituição do pseudo-Estado.

O pseudo-tribunal rejeitou igualmente a alegação de risco de fuga dos cipriotas gregos, observando que não podia proceder à sua condenação com base no sentimento expresso de que poderiam fugir dos territórios ocupados.

Os cinco cipriotas gregos estão detidos por "entrarem sem os procedimentos necessários no ponto de passagem" e "violarem uma zona militar restrita" e as investigações "policiais" sobre o caso prosseguem.

Os "detidos" são refugiados idosos que estavam a visitar as suas propriedades na zona.

