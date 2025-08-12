UE instada a intervir na libertação de cinco cipriotas gregos detidos na Turquia

PUBLICIDADE

O Ministério dos Negócios Estrangeiros apelou à intervenção da União Europeia (UE) junto da Turquia para a libertação imediata dos cinco cipriotas gregos ilegalmente detidos pelas forças de ocupação, durante o Conselho informal dos Negócios Estrangeiros da UE, que se realizou ontem por teleconferência.

Na sequência das intercessões feitas nos dias anteriores, a diretora-geral do Ministério, a embaixadora Theodora Konstantinidou, que representou a República de Chipre, sublinhou a necessidade de uma mobilização imediata sobre a questão, tanto por parte das instituições da União Europeia como dos Estados-membros.

Durante a sua intervenção, e na sequência dos communicados dos dias anteriores, a República de Chipre, para além dos pontos da ordem de trabalhos, Konstantinidou "levantou a questão da continuação da detenção ilegal dos cinco cidadãos cipriotas gregos pelas forças de ocupação".

"Foi sublinhada a necessidade de mobilização imediata das instituições da UE e dos seus Estados-membros, exercendo pressão sobre a Turquia para a libertação dos nossos concidadãos", conclui o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Chipre.

A crónica do caso

Recordamos que, a 2 de agosto, os cinco cipriotas gregos foram detidos por um período não superior a 13 dias, na sequência de uma decisão do chamado tribunal militar.

Os cipriotas gregos já foram transferidos para a chamada prisão central e espera-se que o chamado dossier do processo seja preparado dentro do prazo estabelecido pelo pseudo-tribunal.

Ao mesmo tempo, a pseudo-Câmara rejeitou o pedido da chamada acusação para a continuação da detenção ilegal dos cinco cipriotas gregos durante três meses, considerando que não estava suficientemente fundamentado.

Argumentou que tal prática seria contrária ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e à chamada Constituição do pseudo-Estado.

O pseudo-tribunal rejeitou igualmente a alegação de risco de fuga dos cipriotas gregos, observando que não podia proceder à sua condenação com base no sentimento expresso de que poderiam fugir dos territórios ocupados.

Os cinco cipriotas gregos estão detidos por "entrarem sem os procedimentos necessários no ponto de passagem" e "violarem uma zona militar restrita" e as investigações "policiais" sobre o caso prosseguem.

Os "detidos" são refugiados idosos que estavam a visitar as suas propriedades na zona.