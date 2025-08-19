Vestido para a diplomacia: novo estilo de Zelenskyy ganha elogios no encontro com Trump

PUBLICIDADE

Quando o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se encontrou com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Sala Oval, em fevereiro, o seu traje de guerra tornou-se um ponto de inflamação numa sessão desastrosa.

Mas para a última reunião de segunda-feira entre os dois líderes, Zelenskyy chegou à Casa Branca vestido para impressionar. Trocou a camisa pólo de mangas compridas com o tridente ucraniano que vestiu em fevereiro por um casaco preto mais formal e uma camisa social.

Foi uma jogada astuta de diplomacia da moda.

Durante a reunião, um jornalista, que em fevereiro tinha criticado Zelenskyy por não usar fato, elogiou desta vez o líder ucraniano pelas suas escolhas de vestuário.

"Presidente Zelenskyy, está fabuloso com esse fato", disse Brian Glenn, correspondente na Casa Branca do meio de comunicação de direita Real America's Voice.

Volodymyr Zelenskyy, discursa no Lafayette Park, em frente à Casa Branca, após se reunir com o presidente dos EUA, Donald Trump, em 18 de agosto de 2025, em Washington Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Trump respondeu imediatamente: "Eu disse a mesma coisa".

Apontando para Glenn, o presidente dos EUA disse a Zelenskyy: "E foi ele que o atacou da última vez".

Na reunião de fevereiro, Glenn perguntou a Zelenskyy por que razão não usava fato e afirmou que muitos americanos não gostavam que ele "não respeitasse a dignidade" da Sala Oval.

Essa crítica seguiu-se a um comentário sarcástico de Trump, que disse aos jornalistas que o seu homólogo ucraniano estava "todo aperaltado hoje" quando o recebeu pela primeira vez na Ala Presidencial.

Mas, desta vez, foi só sorrisos, com Zelenskyy a fazer uma afirmação sarcástica a Glenn em resposta aos seus elogios.

"Está a usar o mesmo fato", disse ao jornalista, provocando risos. "Eu mudei".

'Diplomacia visual de um novo género'

Desde a invasão total da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, Zelenskyy tem usado, principalmente, a mesma roupa de estilo militar - uma t-shirt verde ou preta com calças de combate a condizer e botas de combate - como um ato de solidariedade com as tropas do país.

No entanto, após a acrimoniosa troca de palavras com Trump na Casa Branca no início deste ano, o líder ucraniano adotou uma aparência mais elegante em eventos recentes, desde o funeral do Papa Francisco em Roma até ao jantar antes da Cimeira da NATO em Haia.

A mudança de guarda-roupa foi descrita pela edição ucraniana da revista ELLE como "diplomacia visual de um novo tipo".

Vários líderes mundiais e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte (à direita), posam para uma foto de grupo no Grand Foyer da Casa Branca, 18 de agosto de 2025 Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Viktor Anisimov, o estilista do novo traje de Zelenskyy, disse que ele estava "a mudar gradualmente... para um estilo mais civil, embora preservando a referência militar".

"Não se trata do fato - trata-se do que acontece à Ucrânia", disse ao Womenswear Daily.

Nesse sentido, a reunião de segunda-feira entre os dois presidentes foi uma melhoria acentuada em relação ao seu último encontro na Sala Oval.

Trump disse a Zelenskyy que a Ucrânia receberia garantias de segurança como parte de qualquer acordo para acabar com a guerra da Rússia, embora não tenha especificado o que Kiev poderia ter de dar em troca.

"A Europa é a primeira linha de defesa", disse Trump, acrescentando: "mas nós vamos ajudar, vamos estar envolvidos", sem rejeitar a ideia de uma força de manutenção da paz dos EUA no terreno na Ucrânia.

Depois da reunião bilateral, Trump e Zelenskyy reuniram-se com sete líderes europeus que se deslocaram a Washington para mostrar o seu apoio à Ucrânia e aos esforços de paz de Trump.

Na segunda-feira, Trump disse numa publicação nas redes sociais que tinha telefonado ao Presidente russo Vladimir Putin, com quem se encontrou no Alasca na semana passada, para começar a organizar um encontro entre ele e Zelenskyy.

Depois de uma reunião entre Putin e Zelenskyy, os três líderes realizarão uma cimeira trilateral, escreveu Trump na sua plataforma Truth Social.