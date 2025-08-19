Trump diz a Zelenskyy que EUA estarão envolvidos nas garantias de segurança para a Ucrânia

Enquanto o mundo prendia a respiração na segunda-feira para assistir à reunião entre Trump e Zelenskyy na Sala Oval, com os líderes da UE a ouvirem da porta ao lado, os dois presidentes inverteram o guião da anterior e angustiante partida de gritos, sublinhando a gravidade histórica do acontecimento e a sua determinação em fazer funcionar a sua relação.

"O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que estão a ser feitos progressos substanciais ao dar as boas-vindas ao seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, na Casa Branca, afirmando pela primeira vez que os EUA poderiam intervir para garantir a segurança da Ucrânia.

"A Europa é a primeira linha de defesa", disse Trump, acrescentando: "mas nós vamos ajudar, vamos estar envolvidos", não rejeitando a ideia de uma força de manutenção da paz dos EUA no terreno na Ucrânia.

Depois de Trump e Zelenskyy terem terminado a reunião bilateral, juntaram-se a eles os sete líderes europeus que se deslocaram a Washington com Zelenskyy para mostrar o apoio unido da Europa à Ucrânia e aos esforços de paz do presidente dos EUA.

Trump disse: "Penso que as nações europeias vão assumir uma grande parte do fardo". "Vamos ajudá-los e vamos tornar a situação muito segura".

Trump acrescentou que um dos pontos discutidos com os líderes em Washington esta noite foi "quem vai fazer o quê".

Zelenskyy afirmou que as garantias de segurança são uma parte importante de uma "conversa muito boa".

"Falámos de pontos muito sensíveis. A segurança na Ucrânia depende dos Estados Unidos, de vós e dos líderes que estão connosco no nosso coração", sublinhou o presidente ucraniano.

Trump disse ainda que o presidente russo, Vladimir Putin, concordou que o Kremlin aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia.

"Acredito que, num passo muito significativo, o presidente Putin concordou que a Rússia aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia", explicou o presidente norte-americano.

Mas enquanto os líderes europeus, juntamente com Zelenskyy e Trump, discutiam "quem vai fazer o quê" em termos dessas garantias, Moscovo emitiu uma declaração em que afirmava que não aceitaria qualquer cenário que envolvesse o envio de tropas dos membros da NATO para a Ucrânia.

"Isso poderia levar a uma escalada incontrolável do conflito com consequências imprevisíveis", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, na segunda-feira.

Trump e Zelenskyy vão encontrar-se com Putin?

Após as conversas com Zelenskyy e os líderes europeus, o presidente dos Estados Unidos reiterou que o próximo passo é colocar Putin ao telefone.

"E podemos ou não ter uma reunião trilateral - se não tivermos uma (reunião trilateral), então a luta continua. E se o fizermos, temos uma boa hipótese, penso que se tivermos uma 'trilat' há uma boa hipótese de acabar com isto", afirmou Trump.

Zelenskyy disse estar pronto para um encontro trilateral entre ele, Putin e Trump. No passado, o presidente ucraniano apelou repetidamente a uma reunião direta com Putin, que Moscovo rejeitou sempre, incluindo quando Zelenskyy se deslocou à Turquia, apelando a uma reunião frente a frente com Putin.

Até à data, o presidente russo apenas concordou com uma reunião com Trump, que teve lugar no Alasca na passada sexta-feira.

Nas conversações de segunda-feira na Casa Branca, Trump disse que espera que uma reunião trilateral se realize o mais rapidamente possível, e que é nessa altura que os territórios poderão ser discutidos.

"Também precisamos de discutir as possíveis trocas de território", salientou Trump, sugerindo que se basearia nas actuais linhas da frente e nas terras que a Rússia ocupa.

"Isso significa a zona de guerra, as linhas de guerra que estão agora, bastante óbvias, muito tristes, na verdade, para olhar para elas e posições de negociação."

O presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, e os aliados europeus posam para uma foto em grupo na Casa Branca AP Photo

O que o presidente dos EUA chamou de "troca de terras" é, sem dúvida, o aspeto mais complicado de qualquer possível acordo, uma vez que inclui apenas as concessões territoriais para a Ucrânia e nenhum compromisso para a Rússia.

Quaisquer negociações sobre este assunto levarão, sem dúvida, um tempo considerável, razão pela qual Zelenskyy e os líderes europeus disseram que queriam um cessar-fogo primeiro - só então as negociações podem pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Trump, que inicialmente apoiou a ideia de um cessar-fogo, parece ter mudado de ideias após a reunião com Putin no Alasca, quando começou a insistir num acordo de paz.

O presidente dos EUA admitiu a mudança de estratégia na segunda-feira, dizendo: "Todos nós preferiríamos obviamente um cessar-fogo imediato enquanto trabalhamos numa paz duradoura. Talvez algo desse género possa acontecer. Neste momento, isso não está a acontecer".

Os líderes europeus tentaram fazer com que os esforços de paz de Trump voltassem à abordagem inicial, insistindo que, sem um cessar-fogo, Putin tem mais tempo para continuar a fazer a sua guerra.

"Se olharmos para os seis acordos que assinei este ano, todos eles estavam em guerra. Não fiz nenhum cessar-fogo", afirmou Trump, dizendo a Zelenskyy: "Não acho que precises de um cessar-fogo".

Quando os dois líderes estavam a terminar as suas conversações na Casa Branca, a Rússia lançou dezenas de drones sobre cidades ucranianas, dando início a mais um ataque noturno.