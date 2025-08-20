Ataque noturno russo faz 14 feridos na região ucraniana de Sumy

PUBLICIDADE

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas durante a noite de quarta-feira em mais um ataque em grande escala de mísseis e drones russos contra a Ucrânia, informou Volodymyr Zelenskyy.

Os feridos no ataque à cidade de Okhtyrka, na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, incluem uma família com um bebé e duas crianças pequenas, acrescentou Zelenskyy.

"A Rússia continua a manifestar os seus receios através de atos de puro terrorismo em toda a Ucrânia, mais uma vez tendo como alvo as casas de famílias e os seus filhos adormecidos", escreveu a primeira-ministra Yulia Svyrydenko no X.

O ataque teve como alvo um bairro residencial, danificando treze casas particulares, acrescentou Svyrydenko.

A força aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou 93 drones e um número não revelado de mísseis, dos quais 62 drones e um míssil foram abatidos. A força aérea ucraniana informou que foram atingidos 20 locais no total.

"Os ataques aéreos também tiveram como alvo as regiões de Chernihiv, Kharkiv e Poltava", disse Zelenskyy.

O presidente ucraniano informou ainda que Moscovo atingiu uma estação de distribuição de gás na região de Odesa, em mais um ataque às infraestruturas energéticas da Ucrânia, que a Rússia tem intensificado nos últimos meses.

"Tudo isto são ataques demonstrativos que apenas confirmam a necessidade de pressionar Moscovo, a necessidade de impor novas sanções e tarifas até que a diplomacia seja totalmente eficaz", disse Zelenskyy no X.

"Precisamos de fortes garantias de segurança para assegurar uma paz verdadeiramente fiável e duradoura", concluiu.

No início desta semana, Zelenskyy reuniu-se com o presidente dos EUA, Donald Trump, ao lado de líderes europeus, na Casa Branca, numa tentativa de garantir um acordo de paz e acabar com a guerra de agressão da Rússia.

Na passada sexta-feira, Trump reuniu-se com Vladimir Putin no Alasca, tendo posteriormente anunciado que o presidente russo estava aberto à ideia de garantias de segurança para a Ucrânia.