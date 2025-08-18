O presidente russo, Vladimir Putin, terá dito a Donald Trump que uma das suas exigências para a paz na Ucrânia é o controlo total do Donbas.

A região no leste da Ucrânia, que antes da guerra tinha uma população de cerca de 6,5 milhões de pessoas, é composta por duas regiões: Donetsk e Luhansk.

As exigências de Moscovo relativamente a esta zona não são novas e datam mesmo de antes do início da invasão em grande escala em 2022.

Putin está a tentar ocupar o Donbas há 11 anos, desde a primeira invasão russa da Ucrânia, quando, após a anexação ilegal da península da Crimeia, as forças russas ocuparam territórios no leste do país.

Mas mesmo após a guerra total, Moscovo não conseguiu ocupar militarmente todo o Donbas e espera agora fazê-lo com as exigências maximalistas sob a mediação de Trump.

Militares ucranianos disparam um lançador múltiplo de foguetes Grad da era soviética contra posições russas na área de Kharkiv, em 25 de fevereiro de 2023. AP Photo

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), sediado nos Estados Unidos EUA, estima que a Rússia não conseguirá apoderar-se rapidamente do resto da região de Donetsk através da força, como as forças russas não conseguiram fazer durante mais de uma década.

"A Rússia só poderia apoderar-se rapidamente de toda a região de Donetsk se a Ucrânia cedesse à exigência de Putin e se retirasse da região", afirmou o ISW, após uma análise dos avanços russos na zona, acrescentando que é falsa a afirmação de Putin de que as forças russas se apoderarão inevitavelmente de toda a região de Donetsk se a guerra continuar.

A ISW fornece alguns exemplos de povoações e áreas a que as forças de Moscovo dedicaram a maior parte dos seus esforços desde fevereiro de 2022.

A campanha russa por Chasiv Yar começou em maio de 2023, depois de as forças russas terem tomado Bakhmut. Intensificou-se um ano mais tarde, em abril de 2024, mas, no total, as forças russas levaram 26 meses a avançar cerca de 11 quilómetros desde Bakhmut ocidental até ao limite ocidental de Chasiv Yar.

Uma mulher no meio dos escombros de uma casa destruída por um ataque com rockets russos S-300 em Kupiansk, 20 de fevereiro de 2023. AP Photo

A campanha de assalto a Pokrovsk começou em fevereiro de 2024, após a tomada de Avdiivka. Moscovo tem envidado múltiplos esforços para tomar Pokrovsk através de ataques frontais, envelopamento ou cerco, todos eles sem sucesso ao fim de mais de 18 meses.

Putin afirmou anteriormente que também pretende controlar mais duas regiões da Ucrânia: Zaporíjia e Kherson.

De acordo com as estimativas do Ministério da Defesa do Reino Unido, Moscovo precisaria de quatro anos e meio para o conseguir, para além de mais 2 milhões de baixas russas - entre mortos e feridos - tendo a Rússia já perdido 1 milhão de tropas desde o início da guerra em 2022.