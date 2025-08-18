Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Trump confirma que não falou em "cessar-fogo" porque quer a paz total

Repórteres fazem stand up em frente à Casa Branca, em Washington, a 18 de agosto de 2025
Repórteres fazem stand up em frente à Casa Branca, em Washington, a 18 de agosto de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn & Sasha Vakulina & Aleksandar Brezar, Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

No encontro com o presidente ucraniano e vários líderes europeus, Donald Trump sublinhou que terá de ser a Europa a assumir grande parte da proteção a Kiev, ressalvando que os Estados Unidos também ajudariam. Presidente norte-americano diz não ser necessária trégua antes de acordo de paz.

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, saudou o que considerou ser um "grande dia", quando o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, e os seus aliados europeus chegaram à capital norte-americana para uma importante reunião sobre o fim da guerra da Rússia na Ucrânia.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
Related

As conversações em Washington seguem-se a uma cimeira que Trump realizou com o presidente russo Vladimir Putin no Alasca, na passada sexta-feira.

Após a reunião entre os dois chefes de Estado, Trump revelou que as negociações sobre um possível cessar-fogo foram postas de lado com o objetivo de encontrar um acordo de paz rápido, uma vez que a guerra total de Moscovo continua no seu quarto ano.

No entanto, isto levou a preocupações sobre possíveis concessões feitas ao lado russo, que terá reiterado as suas exigências maximalistas, incluindo o pedido de controlo total sobre quatro regiões ucranianas - Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson - e a manutenção da Crimeia ilegalmente anexada.

Trump disse que o presidente russo Vladimir Putin aceita garantias de segurança para a Ucrânia, acrescentando que a Europa teria de assumir uma grande parte dessa proteção, mas que os EUA também ajudariam.

Macron pede reunião a quatro - Ucrânia, Rússia, EUA e Europa

Zelenskyy falou numa "conversa muito boa", considerando que foi mesmo a melhor que alguma vez manteve com o homólogo norte-americano.

O presidente francês, Emmanuel Macron, fez um apelo a uma reunião a quatro com Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e aliados europeus, enquanto o chanceler alemão Friedrich Merz pediu um cessar-fogo na Ucrânia antes de qualquer reunião entre Kiev, Moscovo e Washington. Uma posição posição contrária à de Trump, que diz não ser necessária uma trégua antes das negociações de um acordo de paz.

Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, destacou o trabalho feito na "Coligação de Boa Vontade" e mostrou-se esperançado em "grandes progressos". Quanto ao presidente da Finlândia, Alexander Stubb, afirmou que “nas últimas duas semanas houve mais progressos do que nos últimos três anos e meio”, atribuindo a sua presença numa conferência de alto nível entre potências mundiais à longa fronteira partilhada por Finlândia e Rússia. Na comitiva europeia, estiveram ainda Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, bem como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Vestido para a diplomacia: novo estilo de Zelenskyy ganha elogios no encontro com Trump

Trump diz a Zelenskyy que EUA estarão envolvidos nas garantias de segurança para a Ucrânia

Estados Unidos: Trump anuncia novas tarifas 'globais' de 10% após decisão do Supremo