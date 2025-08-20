EUA e UE vão insistir no regresso das crianças ucranianas raptadas pela Rússia

Quando Donald Trump se encontrou com Vladimir Putin no Alasca, na passada sexta-feira, levou ao presidente russo uma rara mensagem da primeira-dama dos EUA.

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Melania Trump enviou uma carta pessoal ao presidente russo pedindo-lhe que "proteja a inocência das crianças".

Apesar de a carta não fazer referência direta à guerra que a Rússia trava contra a Ucrânia, foi amplamente entendida como um ato de diplomacia da primeira-dama dos EUA em relação a um dos aspetos mais desoladores da invasão em grande escala de Moscovo - a deportação forçada de crianças ucranianas para a Rússia.

A Ucrânia conseguiu verificar a deportação pela Rússia de mais de 19 500 crianças até à data. Apenas mais de 1.350 foram devolvidas, e cada devolução é mediada por um Estado terceiro, nomeadamente o Qatar, a África do Sul e o Vaticano.

É provável que o número real seja muito superior. O Laboratório de Investigação Humanitária de Yale estima o número de crianças ucranianas deportadas em cerca de 35.000. Moscovo afirma que o número pode chegar aos 700.000.

"Estamos gratos pelo reconhecimento do presidente Trump e da primeira dama Melania Trump e por se concentrarem em garantir o regresso das crianças ucranianas, uma vez que isso é fundamental para qualquer negociação de paz", afirmou Mariana Betsa, vice-ministra dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, à Euronews.

"Em particular, a primeira-dama Zelenska está muito grata pelo facto de a primeira-dama Trump ter destacado a questão diretamente ao Presidente Trump", disse Betsa.

No início do seu encontro com Trump, Volodymyr Zelenskyy agradeceu à primeira-dama dos EUA pelo envio do seu pedido e disse que tinha apelado a Putin "sobre as nossas crianças, raptadas" durante a guerra da Rússia.

Em seguida, Zelenskyy entregou ao presidente dos EUA, visivelmente surpreendido, uma carta de acompanhamento de Olena Zelenska para ser entregue a Melania Trump.

O conteúdo da carta não foi revelado, mas o Presidente dos EUA elogiou o amor da sua mulher pelas crianças e disse que ela estava profundamente preocupada com as imagens de crianças a sofrer.

"Ela vê o desgosto, os pais, os funerais que se vêem na televisão, sempre funerais", disse Trump. "Queremos ver algo mais do que funerais".

As autoridades ucranianas têm insistido que o regresso das crianças ucranianas é um aspeto inegociável de qualquer possível acordo para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia e, provavelmente pela primeira vez, esta mensagem foi clara e ruidosamente ecoada pelos aliados de Kiev nos EUA e na Europa.

Todas as crianças devem regressar incondicionalmente a casa

As crianças são sempre as vítimas mais vulneráveis dos conflitos armados, disse Betsa à Euronews.

"Na guerra da Rússia, as crianças ucranianas não só sofreram traumas e deslocações, como também foram alvo de deportação sistemática, adoção ilegal e assimilação forçada", explicou.

Durante as conversações entre Kiev e Moscovo, em Istambul, a Ucrânia entregou à Rússia uma lista das crianças deportadas à força.

Kiev quer que Moscovo as devolva à Ucrânia, reiterando o seu compromisso de trazer de volta as crianças deportadas à força como um dos aspetos fundamentais de um possível cessar-fogo e de um acordo de paz a longo prazo.

Se a Rússia está verdadeiramente empenhada num processo de paz, o regresso de pelo menos metade das crianças desta lista é positivo", afirmou o chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov.

O chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, mostrou a lista, que contém os nomes de 339 crianças ucranianas raptadas.

Mais de dois meses depois, Moscovo ainda não respondeu, disse Betsa à Euronews.

"Apesar das três rondas de negociações em Istambul, onde a Ucrânia apresentou um modesto ponto de partida de 339 nomes para testar a boa fé russa, a delegação russa respondeu aos apelos ucranianos com silêncio, evasão e desprezo".

Depois de ter recebido a lista, o representante do Kremlin acusou a Ucrânia de "encenar um espetáculo sobre o tema das crianças perdidas destinado aos europeus de bom coração".

Durante as conversações de segunda-feira na Casa Branca, a questão esteve no topo da agenda de Zelenskyy e Trump, bem como dos líderes europeus.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou: "Como mãe e avó, cada criança tem de regressar à sua família".

"Esta deve ser uma das nossas principais prioridades também nestas negociações, para garantir que as crianças regressam à Ucrânia, às suas famílias".

Na verdade, Trump elogiou von der Leyen pela sua liderança na questão das crianças desaparecidas, que ele descreveu como um problema "mundial".

Numa publicação na rede social Truth Social, o presidente dos EUA revelou as suas discussões sobre este aspeto trágico da guerra da Rússia contra a Ucrânia, dizendo: "É um assunto que está no topo de todas as listas, e o mundo vai trabalhar em conjunto para o resolver, esperemos que as crianças voltem para as suas famílias!".

Pelo menos 40 países emitiram uma declaração conjunta apelando à Rússia para que devolva imediata e incondicionalmente as crianças ucranianas deportadas à força, disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, acrescentando: "Os comentários do Presidente Trump reafirmam esta mensagem clara e unida: o regresso das crianças ucranianas sem demora ou condições não é negociável".

"O sofrimento das crianças é uma das tragédias mais insuportáveis desta guerra. Valorizamos muito o apoio de longa data do presidente Trump e dos nossos parceiros europeus na localização e no regresso das crianças da Ucrânia."

"Não vamos parar até que todas as crianças estejam de volta onde pertencem: com as suas famílias, na sua terra natal, seguras e livres".

A Euronews noticiou recentemente que as autoridades de ocupação instaladas pela Rússia na região ucraniana de Luhansk criaram um "catálogo" online de crianças ucranianas, oferecendo-as para "adoção" coerciva através do departamento de educação.

A base de dados inclui 294 crianças ucranianas, que estão ordenadas e categorizadas de modo a que os utilizadores as possam "filtrar" por idade, sexo e características físicas, como a cor dos olhos e do cabelo.

Segundo a Betsa, cerca de 1,6 milhões de crianças ucranianas permanecem ainda nos territórios temporariamente ocupados.

Em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura contra Putin por crimes de guerra devido ao seu envolvimento no rapto de crianças da Ucrânia.

O tribunal afirmou numa declaração que Putin "é alegadamente responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de população (crianças) e de transferência ilegal de população (crianças) de áreas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa".

O mandado de captura coloca Putin em risco de ser detido em qualquer um dos 124 membros do TPI se entrar no seu território.