As autoridades de ocupação instaladas pela Rússia na região ucraniana de Luhansk criaram um "catálogo" online de crianças ucranianas, oferecendo-as para adoção coerciva através do departamento de educação.

A base de dados inclui 294 crianças, ordenadas e categorizadas de modo a poderem ser "filtradas" pelos utilizadores por idade, sexo e traços físicos, como a cor dos olhos e do cabelo.

As crianças são publicitadas pelas suas características de personalidade, sendo algumas descritas como "obedientes" ou "calmas".

Muitas vezes, são descritas como "educadas e respeitosas com os adultos", "disciplinadas", "não conflituosas" e "confiáveis na execução de tarefas".

Os utilizadores podem também "filtrar" a pesquisa pelo tipo de tutela preferido, como a adoção ou o acolhimento familiar.

A base de dados gerida pela Rússia descreve as crianças nela registadas como "órfãos e crianças deixadas sem cuidados parentais".

Mykola Kuleba, diretor executivo da organização Save Ukraine, afirmou que a maioria das crianças incluídas neste "catálogo" nasceu na região ucraniana de Luhansk antes da ocupação russa e possuía cidadania ucraniana.

"Os pais de algumas delas foram mortos pelas autoridades de ocupação; a outras, foram simplesmente emitidos documentos de identificação russos para legitimar o seu rapto".

Kuleba afirmou que muitas crianças que cresceram em territórios ocupados desde a primeira invasão russa em 2014, incluindo a Crimeia e partes das regiões orientais ucranianas de Donetsk e Luhansk, foram "sistematicamente deportadas e transferidas para famílias russas em Moscovo e noutras regiões russas".

"Não se trata de uma tática nova. Desde 2014, as crianças ucranianas têm aparecido nas bases de dados de adoção russas. No entanto, desde 2022, a prática tornou-se generalizada e sistemática", disse Kuleba no X, acrescentando que, inicialmente, as autoridades russas tentaram encobrir as suas ações, fechando registos e apagando referências, mas "agora, o fingimento acabou".

"A Rússia já nem sequer está a tentar esconder. Os órfãos ucranianos são exibidos como produtos num mercado online".

Kuleba classificou esta prática como "tráfico de crianças patrocinado pelo Estado", acrescentando que as autoridades russas alteraram a legislação para poderem mudar os apelidos e as datas de nascimento das crianças.

De acordo com o diretor da Save Ukraine, a Rússia "simplificou" o sistema de tal forma que "uma criança ucraniana pode agora ser 'encomendada' online, ser-lhe retirada a identidade, receber um passaporte russo e ser sujeita a controlo ideológico com um simples clique".

Kuleba alertou também para o facto de a plataforma expor as crianças a perigos significativos, incluindo exploração sexual, tráfico de seres humanos, adoção ilegal e tráfico para colheita de órgãos.

Deportação forçada de crianças ucranianas pela Rússia

Até à data, a Ucrânia conseguiu verificar a deportação pela Rússia de mais de 19.500 crianças. Trata-se de menores relativamente aos quais foram recolhidas informações pormenorizadas, nomeadamente o seu local de residência na Ucrânia e a sua localização territorial na Rússia.

Apenas mais de 1350 foram devolvidas e cada regresso é mediado por um Estado terceiro, nomeadamente o Qatar, a África do Sul e o Vaticano.

É provável que o número real seja muito superior.

O Laboratório de Investigação Humanitária de Yale estima que o número de crianças ucranianas deportadas seja de cerca de 35 000. Moscovo afirmou que o número poderia ascender a 700 mil.

O grupo de reflexão do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), sediado nos EUA, declarou que o roubo das crianças era uma das prioridades do presidente russo Vladimir Putin, referindo-se às revelações dos ativistas ucranianos dos direitos humanos.

O ISW descobriu documentos do Kremlin, datados de 18 de fevereiro de 2022, que estabeleciam planos para retirar crianças ucranianas de orfanatos nas regiões ocupadas de Luhansk e Donetsk e levá-las para a Rússia sob o pretexto de "evacuações humanitárias".

Durante as conversações de Istambul entre a Ucrânia e a Rússia, a delegação de Kiev entregou à Rússia uma lista das crianças deportadas à força.

Kiev quer que Moscovo as devolva à Ucrânia, reiterando o seu compromisso de as trazer de volta como um dos aspetos fundamentais de um possível cessar-fogo e de um acordo de paz a longo prazo.

"Se a Rússia estiver verdadeiramente empenhada num processo de paz, será positivo que pelo menos metade das crianças desta lista regresse", afirmou o chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov.

O chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, apresentou uma lista com os nomes de 339 crianças ucranianas raptadas.

O representante do Kremlin acusou a Ucrânia de "encenar um espetáculo sobre o tema das crianças perdidas, dirigido aos europeus de bom coração".

Fontes da Euronews familiarizadas com este aspeto das negociações afirmam que Moscovo sabe exatamente onde estão todas as crianças da lista.