França irá proteger sempre os judeus, diz Emmanuel Macron após as críticas de Netanyahu

O primeiro-ministro israelita renovou as suas críticas à decisão de Emmanuel Macron de reconhecer o Estado da Palestina e ao seu apelo ao reconhecimento internacional. Numa carta oficial, Benyamin Netanyahu acusou o presidente francês de "alimentar o fogo antissemita" em França e instou-o a agir. "Peço-lhe que substitua a fraqueza pela ação, o apaziguamento pela vontade, e que o faça antes de uma data clara: o Ano Novo judaico, 23 de setembro de 2025", continua a carta, datada de 17 de agosto.

No final da tarde, França reagiu através de Benjamin Haddad, ministro dos Assuntos Europeus. "França não tem lições a aprender em matéria de luta contra o antissemitismo", disse Haddad na BFMTV, apelando a que a questão do "antissemitismo, que envenena as nossas sociedades europeias" não seja "explorada". Segundo ele, as autoridades francesas sempre estiveram "extremamente mobilizadas contra o antissemitismo".

Por seu lado, Emmanuel Macron garantiu que "a República protege e protegerá sempre" os judeus.

A Presidência francesa denunciou a acusação do primeiro-ministro israelita como "errónea e abjecta" . A carta do chefe do governo israelita "não ficará sem resposta", acrescentou o Eliseu.

"Campanha de intimidação"

Na carta, Benyamin Netanyahu diz-se "preocupado com o aumento alarmante do antissemitismo em França", que qualifica de "cancro", e "com a falta de acções decisivas [...] para o combater".

"Nos últimos anos, o antissemitismo tem devastado as cidades francesas", afirmou o primeiro-ministro israelita. Denunciou uma "campanha de intimidação" lançada contra "judeus de toda a Europa" por "extremistas pró-Hamas e radicais de esquerda". Uma campanha que se "intensificou em França" sob a presidência de Emmanuel Macron.

Trump como exemplo

O eurodeputado francês enumera vários incidentes recentes, incluindo o saque da entrada dos escritórios da companhia aérea El Al em Paris, o ataque a um homem judeu em Livry-Gargan e rabinos "atacados nas ruas de Paris". "Estes incidentes não são isolados. São um flagelo", afirmou o chefe de Estado israelita.

"O vosso apelo a um Estado palestiniano alimenta este fogo antissemita. Recompensa o terror do Hamas, reforça a recusa do Hamas em libertar os reféns, encoraja aqueles que ameaçam os judeus franceses e fomenta o ódio aos judeus que agora ronda as vossas ruas", acusou Netanyahu. Como contra-exemplo, elogiou o presidente dos EUA, Donald Trump, pela sua "luta" contra os crimes antissemitas e por "proteger os judeus americanos".

Os atos antissemitas aumentaram fortemente em França desde 7 de outubro de 2023, data dos ataques sem precedentes do Hamas contra Israel e do início da guerra em Gaza. A DNRT (Diretion nationale du renseignement territorial) estimou que haverá 1570 actos antissemitas em 2024, o que representa 62% de todos os atos antirreligiosos deste ano "para menos de 1% da população".

O contexto é particularmente sensível, uma vez que a França alberga a maior comunidade judaica da Europa Ocidental, com cerca de 500 000 pessoas, bem como uma grande comunidade árabe-muçulmana, que está muito preocupada com a situação dos palestinianos em Gaza.

"A violência contra a comunidade judaica é inaceitável. É por isso que, para além das condenações, o Chefe de Estado tem apelado sistematicamente a todos os seus governos desde 2017 - e ainda mais após os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023 - para que tomem a posição mais forte possível contra os autores de actos anti-semitas", acrescentou o Eliseu.

Depois de ter manifestado a sua solidariedade com Israel após o 7 de outubro, Emmanuel Macron distanciou-se e intensificou as suas críticas à estratégia do governo israelita em Gaza. As chamadas telefónicas entre os dois líderes, que eram muito frequentes no início do período, tornaram-se raras.

Reconhecimento da Palestina

No final de maio, França anunciou a sua intenção de reconhecer um Estado palestiniano em setembro próximo, por ocasião da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que termina no dia 23, data fixada por Benyamin Netanyahu na sua carta.

O Canadá também declarou a sua intenção de apoiar um Estado da Palestina, tal como o Reino Unido, a menos que Israel assuma uma série de compromissos, incluindo um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

No total, três quartos dos Estados membros da ONU reconhecem o Estado da Palestina, proclamado pela liderança palestiniana no exílio no final da década de 1980. Este ato diplomático foi levado a cabo por cerca de dez países desde o início da guerra em Gaza.