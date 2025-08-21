Suspeito de sabotagem do Nord Stream detido em Itália

Um homem, suspeito de ter atacado os gasodutos Nord Stream no Mar Báltico, terá sido apanhado em Itália.

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Segundo explicaram os procuradores alemães, a polícia italiana deteve o cidadão ucraniano, identificado como Serhij K. na quarta-feira à noite, na região de Rimini, na costa italiana do Adriático. Foi emitido um mandado de captura europeu contra ele.

De acordo com o Der Spiegel, uma unidade especial ucraniana terá sido responsável pelo ataque aos oleodutos do Mar Báltico em setembro de 2022.

Os mergulhadores utilizaram um iate à vela especialmente alugado para se aproximarem dos oleodutos e colocarem explosivos debaixo de água.

Na altura em questão, Serhij K. estaria a bordo do barco chamado "Andromeda".

No entanto, e de acordo com as investigações do Ministério Público Federal, não terá sido ele próprio que participou nos mergulhos. As autoridades acreditam que tenha que desempenhado um eventual papel e coordenador da operação.

As explosões ocorridas a 26 de setembro de 2022 danificaram os gasodutos, que foram construídos para transportar gás natural russo para a Alemanha sob o Mar Báltico.

Os danos aumentaram as tensões em torno da guerra na Ucrânia, uma vez que os países europeus decidiram deixar de depender das fontes de energia russas após a invasão em grande escala do Kremlin ao seu vizinho.

As explosões provocaram danos no gasoduto Nord Stream 1, que era a principal rota de abastecimento de gás natural da Rússia para a Alemanha até Moscovo cortar o fornecimento no final de agosto de 2022.

Também danificaram o gasoduto Nord Stream 2, que nunca entrou em serviço uma vez que a Alemanha suspendeu o seu processo de certificação pouco antes da Rússia invadir a Ucrânia, em fevereiro daquele ano.

A Rússia acusou os EUA de terem orquestrado as explosões, acusação que Washington nega.

Os gasodutos eram há muito alvo de críticas por parte dos EUA e de alguns dos seus aliados, que alertaram que representavam um risco para a segurança energética da Europa, aumentando a dependência do gás russo.

Em 2023, a comunicação social alemã noticiou que um grupo pró-Ucrânia estava envolvido na sabotagem. A Ucrânia rejeitou as sugestões de que poderia ter ordenado o ataque e as autoridades alemãs manifestaram cautela em relação à acusação.