Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Suspeito de sabotagem do Nord Stream detido em Itália

Na fotografia de 11 de novembro de 2018, um navio está a trabalhar no gasoduto Nord Stream 2 ao largo da costa do Mar Báltico
Na fotografia de 11 de novembro de 2018, um navio está a trabalhar no gasoduto Nord Stream 2 ao largo da costa do Mar Báltico Direitos de autor  Bernd Wuestneck/AP
Direitos de autor Bernd Wuestneck/AP
De Gavin Blackburn & Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Um ucraniano foi detido em Itália por alegadamente estar envolvido no ataque aos gasodutos Nord Stream. Os danos aumentaram as tensões em torno da guerra na Ucrânia.

Um homem, suspeito de ter atacado os gasodutos Nord Stream no Mar Báltico, terá sido apanhado em Itália.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Segundo explicaram os procuradores alemães, a polícia italiana deteve o cidadão ucraniano, identificado como Serhij K. na quarta-feira à noite, na região de Rimini, na costa italiana do Adriático. Foi emitido um mandado de captura europeu contra ele.

De acordo com o Der Spiegel, uma unidade especial ucraniana terá sido responsável pelo ataque aos oleodutos do Mar Báltico em setembro de 2022.

Os mergulhadores utilizaram um iate à vela especialmente alugado para se aproximarem dos oleodutos e colocarem explosivos debaixo de água.

Na altura em questão, Serhij K. estaria a bordo do barco chamado "Andromeda".

No entanto, e de acordo com as investigações do Ministério Público Federal, não terá sido ele próprio que participou nos mergulhos. As autoridades acreditam que tenha que desempenhado um eventual papel e coordenador da operação.

As explosões ocorridas a 26 de setembro de 2022 danificaram os gasodutos, que foram construídos para transportar gás natural russo para a Alemanha sob o Mar Báltico.

Os danos aumentaram as tensões em torno da guerra na Ucrânia, uma vez que os países europeus decidiram deixar de depender das fontes de energia russas após a invasão em grande escala do Kremlin ao seu vizinho.

As explosões provocaram danos no gasoduto Nord Stream 1, que era a principal rota de abastecimento de gás natural da Rússia para a Alemanha até Moscovo cortar o fornecimento no final de agosto de 2022.

Também danificaram o gasoduto Nord Stream 2, que nunca entrou em serviço uma vez que a Alemanha suspendeu o seu processo de certificação pouco antes da Rússia invadir a Ucrânia, em fevereiro daquele ano.

A Rússia acusou os EUA de terem orquestrado as explosões, acusação que Washington nega.

Os gasodutos eram há muito alvo de críticas por parte dos EUA e de alguns dos seus aliados, que alertaram que representavam um risco para a segurança energética da Europa, aumentando a dependência do gás russo.

Em 2023, a comunicação social alemã noticiou que um grupo pró-Ucrânia estava envolvido na sabotagem. A Ucrânia rejeitou as sugestões de que poderia ter ordenado o ataque e as autoridades alemãs manifestaram cautela em relação à acusação.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

UE propõe novas sanções contra petróleo, bancos, Nord Stream e "frota sombra" da Rússia

Alemanha emite primeiro mandado de captura relacionado com as explosões do gasoduto Nord Stream

Navios russos perto do gasoduto Nord Stream antes das explosões, afirma documentário