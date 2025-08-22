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Incêndios em Espanha: Sánchez anuncia a criação de uma comissão para o clima

Moradores combatem um incêndio florestal que avança em direção à aldeia de Rebordondo, perto de Ourense, no noroeste de Espanha, segunda-feira, 18 de agosto de 2025.
Moradores combatem um incêndio florestal que avança em direção à aldeia de Rebordondo, perto de Ourense, no noroeste de Espanha, segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
De Christina Thykjaer & Euronews en español
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Nas Astúrias, Pedro Sánchez destacou a mobilização de mais de 10.000 bombeiros, após críticas sobre a falta de meios. No mesmo dia, foi confirmada a morte de um homem em Salamanca, a quinta vítima do ano, embora a Junta de Castela e Leão questione a causa.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, visitou na sexta-feira o Centro de Coordenação Operacional nas Astúrias, onde destacou a mobilização de meios para combater os incêndios que assolam Espanha. "Atualmente, temos destacados em toda a Espanha mais de 3400 efetivos da Unidade Militar de Emergências (UME), 500 militares, mais de 500 veículos e 6000 agentes da Polícia Nacional e da Guardia Civil, bem como 10 brigadas de incêndios florestais", afirmou.

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Sánchez reconheceu a gravidade da situação e agradeceu aos países europeus a ajuda que têm prestado durante este verão. "Estamos a sofrer uma crise muito grave devido a estes incêndios", afirmou, ao mesmo tempo que anunciava o lançamento, na próxima terça-feira, de uma comissão interministerial para as alterações climáticas, que irá pavimentar o caminho para um pacto de Estado para lidar com a emergência climática.

Na mesma sexta-feira, as autoridades confirmaram a morte de um homem de 45 anos que estava a trabalhar na extinção do incêndio em Cipérez, em Salamanca. As primeiras informações apontavam como causa principal a inalação de fumo, o que elevaria para cinco o número de mortos em incêndios em Espanha este ano, embora a Junta de Castilla y León tenha rejeitado esta hipótese.

Rei e rainha de Espanha visitarão zonas mais afectadas pelos incêndios

Na próxima semana, o rei Felipe e a rainha Letizia visitarão algumas das zonas mais afetadas pelos incêndios. De acordo com a Casa Real, o objetivo da visita será ver os danos em primeira mão, ouvir os residentes locais e agradecer às equipas de combate aos incêndios pelo seu trabalho.

Ao mesmo tempo, um relatório do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) alerta para o facto de o Parque Natural de Las Médulas, em León, poder vir a ser incluído pela UNESCO na lista de património mundial em perigo se não forem tomadas medidas urgentes na sequência do incêndio que devastou grande parte da zona.

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