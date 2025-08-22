Negada a libertação de Erik Menendez devido a mau comportamento na prisão

Erik Menendez viu ser-lhe negada a liberdade condicional na quinta-feira por uma comissão da Califórnia que considerou que o seu comportamento incorreto durante décadas de prisão demonstra que continua a representar um risco para a segurança pública.

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Menendez, detido por ter assassinado os pais com o irmão mais velho em 1989, poderá voltar a candidatar-se à liberdade condicional dentro de três anos, segundo a decisão do painel de dois comissários. A audiência para a liberdade condicional do seu irmão Lyle Menendez, que está detido na mesma prisão em San Diego, está marcada para esta sexta-feira.

Os irmãos foram condenados a prisão perpétua em 1996 por terem morto a tiro o pai, José Menendez, e a mãe, Kitty Menendez, na sua mansão de Beverly Hills.

Enquanto os advogados de defesa argumentaram que os irmãos agiram em legítima defesa após anos de abusos sexuais por parte do pai, os procuradores afirmaram que os irmãos pretendiam obter uma herança multimilionária.

Em maio, um juiz reduziu as suas penas e os irmãos passaram a ser imediatamente elegíveis para liberdade condicional.

Comissários dizem que Menendez "não foi um prisioneiro exemplar"

Os comissários interrogaram Erik Menendez numa audiência que durou todo o dia sobre as razões que o levaram a cometer o crime e a violar as regras da prisão. Rejeitaram a liberdade condicional, apesar do forte apoio dos familiares que há meses defendem a libertação dos irmãos.

"Duas coisas podem ser verdadeiras. Eles podem amar-nos e perdoar-nos e, mesmo assim, sermos considerados inadequados para a liberdade condicional", disse o comissário Robert Barton.

Barton disse que a principal razão para a decisão não foi a gravidade do crime, mas o comportamento de Menendez na prisão. O uso repetido de um telemóvel foi "egoísta" e um sinal de que Menendez acredita que as regras não se aplicam a ele, disse Barton a Menendez, que estava visivelmente magoado com a decisão, mas ouviu atentamente.

"Contrariamente às crenças dos seus apoiantes, não tem sido um prisioneiro modelo e, francamente, achamos isso um pouco perturbador", disse Barton, questionando se isso significava que Menendez não era totalmente honesto com os membros da família sobre o seu comportamento.

Registo e transformação da prisão

O painel de comissários analisou todas as violações das regras do longo historial na prisão, incluindo as alegações de que Erik Menendez trabalhou com um gangue prisional, comprou drogas, usou telemóveis e ajudou numa fraude fiscal.

Disse aos comissários que, uma vez que não tinha esperança de alguma vez sair da prisão, preferiu proteger-se a seguir as regras. Então, no outono passado, os procuradores de Los Angeles pediram a um juiz que o sentenciasse novamente a ele e ao irmão - abrindo a porta à liberdade condicional.

"Em novembro de 2024, as consequências passaram a ter importância", disse Menendez. "Agora as consequências significavam que eu estava a destruir a minha vida."

A advogada de Erik Menendez para a liberdade condicional, Heidi Rummel, destacou 2013 como o ponto de viragem para o seu cliente.

"Ele encontrou a sua fé. Tornou-se responsável perante o seu poder superior. Encontrou a sobriedade e fez uma promessa à sua mãe no dia do seu aniversário", disse Rummel. "Ele tem sido perfeito desde 2013? Não. Mas ele tem sido notável."

A Comissária Rachel Stern também o aplaudiu por ter criado um grupo para cuidar de reclusos mais velhos e deficientes.

Mais de uma dúzia de familiares dos irmãos fizeram declarações emocionadas na audiência de quinta-feira por videoconferência.

Lyle Menendez deverá comparecer por videoconferência na sexta-feira para a sua audiência de liberdade condicional. Os irmãos ainda têm um pedido de habeas corpus pendente, apresentado em maio de 2023, que visa uma revisão das suas condenações com base em novas provas que sustentam as suas alegações de abuso sexual por parte do pai.