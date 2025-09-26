PUBLICIDADE

O ex-diretor do FBI, James Comey, foi indiciado por duas acusações relacionadas a declarações feitas durante o seu testemunho no congresso em 2020.

Comey foi acusado de fazer uma declaração falsa e de obstrução num caso criminal apresentado dias depois de o presidente Donald Trump ter aparentemente instado o seu procurador-geral a processar Comey e outros considerados inimigos políticos.

Os procuradores têm avaliado se Comey mentiu aos legisladores durante o seu testemunho de 30 de setembro de 2020, relacionado com a investigação sobre os laços entre a campanha presidencial de Trump em 2016 e a Rússia.

A acusação foi apresentada numa altura em que a Casa Branca tomou medidas para exercer influência de formas sem precedentes nas operações do Departamento de Justiça, desfocando a linha entre a lei e a política num órgão onde a independência na tomada de decisões processuais é um princípio fundamental.

A acusação torna Comey o primeiro ex-funcionário sénior do governo envolvido numa das principais queixas de Trump, a investigação há muito concluída sobre a interferência russa nas eleições de 2016, a enfrentar um processo.

Trump ridicularizou essa investigação por anos, chamando-a de “farsa” e “caça às bruxas”, apesar de várias revisões governamentais mostrarem que Moscovo interferiu a favor da campanha do republicano, e deixou claro o seu desejo de retribuição.

O caso criminal provavelmente aumentará as preocupações de que o Departamento de Justiça sob a procuradora-geral Pam Bondi esteja a ser usado como arma na busca de investigações e agora em processos contra figuras públicas que o presidente considera seus inimigos políticos.

Trump saudou a acusação na quinta-feira numa publicação na Truth Social, com um “JUSTIÇA PARA A AMÉRICA!”.

Bondi, leal a Trump, e o diretor do FBI Kash Patel, um crítico vocal de longa data da investigação russa, emitiram declarações semelhantes. “Ninguém está acima da lei”, disse Bondi.

O ex-diretor do FBI, num vídeo que publicou após a sua acusação, disse "o meu coração está partido pelo Departamento de Justiça, mas tenho grande confiança no sistema judicial federal, e sou inocente. Por isso, vamos a julgamento.”

Comey foi despedido meses após o início da primeira administração de Trump e, desde então, permaneceu um alvo principal para os apoiantes de Trump que procuram retaliação relacionada com a investigação russa.

Numa publicação em redes sociais no sábado, Trump pareceu apelar diretamente a Bondi para apresentar acusações contra Comey e queixou-se de que as investigações do Departamento de Justiça sobre os seus inimigos ainda não resultaram em casos criminais.

“Não podemos adiar mais, está a matar a nossa reputação e credibilidade,” escreveu Trump, referindo-se ao facto de ele próprio ter sido indiciado e impugnado várias vezes. “A JUSTIÇA DEVE SER SERVIDA, AGORA!!!”

Persistente raiva sobre a investigação russa

Trump há anos que se insurgiu contra uma conclusão das agências de inteligência dos EUA de que a Rússia o preferiu a Clinton, uma democrata, nas eleições de 2016, bem como contra a investigação criminal que tentou determinar se a sua campanha conspirou com Moscovo para influenciar o resultado dessa eleição.

Os procuradores liderados pelo conselheiro especial Robert Mueller não estabeleceram que Trump ou os seus associados conspiraram criminalmente com a Rússia, mas descobriram que a campanha de Trump acolheu a ajuda de Moscovo.