Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Ex-diretor do FBI acusado de dois crimes relacionados com depoimento ao Congresso

O ex-diretor do FBI James Comey no Fórum JFK Jr. do Instituto de Política da Universidade de Harvard em Cambridge, Massachusetts, na segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020.
O ex-diretor do FBI, James Comey, no Fórum JFK Jr. do Instituto de Política da Universidade de Harvard, em Cambridge, Massachusetts, na segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020 Direitos de autor  Charles Krupa/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Charles Krupa/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
De Euronews com AP
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Copied

James Comey, frequentemente criticado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, é acusado de mentir ao Congresso em setembro de 2020 sobre se autorizou a divulgação de informações confidenciais à imprensa.

PUBLICIDADE

O ex-diretor do FBI, James Comey, foi indiciado por duas acusações relacionadas a declarações feitas durante o seu testemunho no congresso em 2020.

Comey foi acusado de fazer uma declaração falsa e de obstrução num caso criminal apresentado dias depois de o presidente Donald Trump ter aparentemente instado o seu procurador-geral a processar Comey e outros considerados inimigos políticos.

Os procuradores têm avaliado se Comey mentiu aos legisladores durante o seu testemunho de 30 de setembro de 2020, relacionado com a investigação sobre os laços entre a campanha presidencial de Trump em 2016 e a Rússia.

A acusação foi apresentada numa altura em que a Casa Branca tomou medidas para exercer influência de formas sem precedentes nas operações do Departamento de Justiça, desfocando a linha entre a lei e a política num órgão onde a independência na tomada de decisões processuais é um princípio fundamental.

A acusação torna Comey o primeiro ex-funcionário sénior do governo envolvido numa das principais queixas de Trump, a investigação há muito concluída sobre a interferência russa nas eleições de 2016, a enfrentar um processo.

Trump ridicularizou essa investigação por anos, chamando-a de “farsa” e “caça às bruxas”, apesar de várias revisões governamentais mostrarem que Moscovo interferiu a favor da campanha do republicano, e deixou claro o seu desejo de retribuição.

O caso criminal provavelmente aumentará as preocupações de que o Departamento de Justiça sob a procuradora-geral Pam Bondi esteja a ser usado como arma na busca de investigações e agora em processos contra figuras públicas que o presidente considera seus inimigos políticos.

Trump saudou a acusação na quinta-feira numa publicação na Truth Social, com um “JUSTIÇA PARA A AMÉRICA!”.

Bondi, leal a Trump, e o diretor do FBI Kash Patel, um crítico vocal de longa data da investigação russa, emitiram declarações semelhantes. “Ninguém está acima da lei”, disse Bondi.

O ex-diretor do FBI, num vídeo que publicou após a sua acusação, disse "o meu coração está partido pelo Departamento de Justiça, mas tenho grande confiança no sistema judicial federal, e sou inocente. Por isso, vamos a julgamento.”

Comey foi despedido meses após o início da primeira administração de Trump e, desde então, permaneceu um alvo principal para os apoiantes de Trump que procuram retaliação relacionada com a investigação russa.

Numa publicação em redes sociais no sábado, Trump pareceu apelar diretamente a Bondi para apresentar acusações contra Comey e queixou-se de que as investigações do Departamento de Justiça sobre os seus inimigos ainda não resultaram em casos criminais.

“Não podemos adiar mais, está a matar a nossa reputação e credibilidade,” escreveu Trump, referindo-se ao facto de ele próprio ter sido indiciado e impugnado várias vezes. “A JUSTIÇA DEVE SER SERVIDA, AGORA!!!”

Persistente raiva sobre a investigação russa

Trump há anos que se insurgiu contra uma conclusão das agências de inteligência dos EUA de que a Rússia o preferiu a Clinton, uma democrata, nas eleições de 2016, bem como contra a investigação criminal que tentou determinar se a sua campanha conspirou com Moscovo para influenciar o resultado dessa eleição.

Os procuradores liderados pelo conselheiro especial Robert Mueller não estabeleceram que Trump ou os seus associados conspiraram criminalmente com a Rússia, mas descobriram que a campanha de Trump acolheu a ajuda de Moscovo.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Trump despede diretor do FBI James Comey

Acusação vai pedir pena de morte para Tyler Robinson pelo homicídio de Charlie Kirk

FBI oferece recompensa e pede ajuda para identificar suspeito ligado à morte de Charlie Kirk