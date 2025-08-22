Quando a Rússia lançou a sua invasão em grande escala, em fevereiro de 2022, muitos disseram que não se tratava de uma questão de "se" mas de "quando" a Ucrânia iria cair.

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Mais de três anos após o início da guerra, o Dia da Independência da Ucrânia - celebrado a 24 de agosto - é, mais uma vez, um marco notável para o país e mais uma demonstração da sua vontade e disponibilidade para lutar pela sua independência.

Com o processo diplomático que visa pôr fim à guerra da Rússia a todo o vapor, a Europa apoiou Volodymyr Zelenskyy no encontro com Donald Trump, na segunda-feira, num "formato excecional", disse o chefe da missão da Ucrânia junto da UE, Vsevolod Chentsov, em entrevista à Euronews.

"A visita e esta composição da delegação europeia foi um formato excecional de como a União Europeia demonstrou a sua unidade, por um lado, mas também o apoio à Ucrânia neste momento crítico", declarou, apontando para o facto de a reunião ter tido lugar durante o período de férias de agosto.

Chefe da Missão da Ucrânia junto da UE, Vsevolod Chentsov, em declarações à Euronews, Sasha Vakulina Euronews

"Todos tiveram de interromper as suas férias para se deslocarem fisicamente a Washington e o que não é menos importante é o facto de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter feito um esforço para coordenar esta visita".

O próximo passo do processo diplomático com o objetivo de pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia deverá ser um encontro entre Volodymyr Zelenskyy e Vladimir Putin. Não é claro se Donald Trump estará presente na primeira reunião ou se preferirá juntar-se aos dois presidentes após as conversações bilaterais.

Após a visita de segunda-feira à Casa Branca, não é claro se os líderes europeus poderão também estar presentes na mesa de negociações numa determinada altura.

Chentsov disse à Euonews que o processo atual está a tornar-se "bastante dinâmico" e espera que não demore muito tempo até que a próxima reunião seja organizada.

"Não devemos omitir quaisquer outros cenários, incluindo a participação do lado europeu, mas o que é importante é que a UE e a Europa em geral, porque estamos a falar também da Grã-Bretanha, estejam presentes".

"A posição da União Europeia é tida em conta pela Ucrânia e também pelos Estados Unidos da América. É isso que é mais importante".

Poderão os EUA ajudar a Ucrânia a aderir à UE?

Ao dar as boas-vindas a Volodymyr Zelenskyy em Bruxelas, antes da partida para Washington, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a UE continua a "apoiar a Ucrânia na sua via de adesão à União Europeia."

"Esta é também uma garantia de segurança para a Ucrânia", salientou.

Vsevolod Chentsov afirma que se trata também de uma garantia de segurança para a Europa, que está a reforçar a UE, mesmo quando a Ucrânia ainda é um país candidato.

"O novo programa, denominado SAFE (Ação de Segurança para a Europa), está aberto à Ucrânia, o que significa que ajudar a Ucrânia a defender-se, ajudar a Ucrânia a utilizar o seu potencial, o seu complexo militar-industrial, a sua tecnologia militar moderna, ajudará definitivamente a Ucrânia, mas também, no futuro, ajudará a Europa a defender-se".

"A Ucrânia tem de avançar com o processo de adesão, fazer tudo o que for possível para ultrapassar este impasse e resolver todas as questões bilaterais que possam surgir com os Estados-Membros", afirmou Chentsov.

Líderes europeus numa conferência multilateral sobre a Ucrânia na Casa Branca, 18 de agosto de 2025 AP Photo

"É normal que os Estados-Membros tentem resolver questões bilaterais e utilizem o processo de alargamento como uma alavanca. Estamos preparados para falar, estamos preparados para trabalhar e estamos a fazê-lo. Mas não queremos perder tempo. Mas não queremos perder tempo. Se houver questões pendentes relacionadas com as minorias nacionais, o comércio ou a cooperação setorial, vamos resolvê-las no âmbito dos grupos relevantes".

A Hungria tem-se oposto sistematicamente à adesão da Ucrânia à UE, com o veto do primeiro-ministro Viktor Orbán à adesão a remontar a julho de 2024, quando a Hungria assumiu a presidência semestral do Conselho da UE.

Mas mesmo após o fim da presidência húngara do Conselho, Budapeste tem vetado repetidamente qualquer passo em frente no caminho de Kiev para a plena adesão à UE.

Soldados com idades entre 18 e 24 anos praticam habilidades militares num campo de treino perto de Kharkiv, 19 de agosto de 2025. AP Photo

A Bloomberg noticiou esta semana que um impulso inesperado para quebrar este impasse poderá vir de Washington.

Donald Trump terá telefonado ao primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, na segunda-feira, para obter o seu apoio à adesão da Ucrânia ao bloco.

Vsevolod Chentsov afirma que Kiev está pronta para as próximas etapas do processo de adesão à UE e congratula-se com qualquer ajuda ao longo do caminho, incluindo de fora da União Europeia.

"Se os Estados Unidos ou outros países não pertencentes à União Europeia estiverem dispostos a ajudar, a utilizar a sua influência política e os seus contactos pessoais, esse apoio será bem-vindo", declarou.

"É importante considerar esta questão como um elemento do processo de paz. E é por isso que é lógico que Donald Trump, que está a liderar este processo de paz, esteja envolvido na resolução deste problema."