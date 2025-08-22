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Posição da UE foi tida em conta pela Ucrânia e EUA, diz representante de Kiev junto dos 27

Militares ucranianos disparam um obuseiro autopropulsado Bohdana 2s22 contra posições russas na linha da frente na região de Zaporizhzhia, 20 de agosto de 2025
Militares ucranianos disparam um obuseiro autopropulsado Bohdana 2s22 contra posições russas na linha da frente na região de Zaporizhzhia, 20 de agosto de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Sasha Vakulina
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O embaixador da Ucrânia na União Europeia, Vsevolod Chentsov, disse à Euronews que a Europa apoiou Volodymyr Zelenskyy na reunião com Donald Trump, na segunda-feira, num "formato excecional".

Quando a Rússia lançou a sua invasão em grande escala, em fevereiro de 2022, muitos disseram que não se tratava de uma questão de "se" mas de "quando" a Ucrânia iria cair.

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Mais de três anos após o início da guerra, o Dia da Independência da Ucrânia - celebrado a 24 de agosto - é, mais uma vez, um marco notável para o país e mais uma demonstração da sua vontade e disponibilidade para lutar pela sua independência.

Com o processo diplomático que visa pôr fim à guerra da Rússia a todo o vapor, a Europa apoiou Volodymyr Zelenskyy no encontro com Donald Trump, na segunda-feira, num "formato excecional", disse o chefe da missão da Ucrânia junto da UE, Vsevolod Chentsov, em entrevista à Euronews.

"A visita e esta composição da delegação europeia foi um formato excecional de como a União Europeia demonstrou a sua unidade, por um lado, mas também o apoio à Ucrânia neste momento crítico", declarou, apontando para o facto de a reunião ter tido lugar durante o período de férias de agosto.

Chefe da Missão da Ucrânia junto da UE, Vsevolod Chentsov, em declarações à Euronews, Sasha Vakulina
Chefe da Missão da Ucrânia junto da UE, Vsevolod Chentsov, em declarações à Euronews, Sasha Vakulina Euronews

"Todos tiveram de interromper as suas férias para se deslocarem fisicamente a Washington e o que não é menos importante é o facto de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter feito um esforço para coordenar esta visita".

O próximo passo do processo diplomático com o objetivo de pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia deverá ser um encontro entre Volodymyr Zelenskyy e Vladimir Putin. Não é claro se Donald Trump estará presente na primeira reunião ou se preferirá juntar-se aos dois presidentes após as conversações bilaterais.

Após a visita de segunda-feira à Casa Branca, não é claro se os líderes europeus poderão também estar presentes na mesa de negociações numa determinada altura.

Chentsov disse à Euonews que o processo atual está a tornar-se "bastante dinâmico" e espera que não demore muito tempo até que a próxima reunião seja organizada.

"Não devemos omitir quaisquer outros cenários, incluindo a participação do lado europeu, mas o que é importante é que a UE e a Europa em geral, porque estamos a falar também da Grã-Bretanha, estejam presentes".

"A posição da União Europeia é tida em conta pela Ucrânia e também pelos Estados Unidos da América. É isso que é mais importante".

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Ao dar as boas-vindas a Volodymyr Zelenskyy em Bruxelas, antes da partida para Washington, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a UE continua a "apoiar a Ucrânia na sua via de adesão à União Europeia."

"Esta é também uma garantia de segurança para a Ucrânia", salientou.

Vsevolod Chentsov afirma que se trata também de uma garantia de segurança para a Europa, que está a reforçar a UE, mesmo quando a Ucrânia ainda é um país candidato.

"O novo programa, denominado SAFE (Ação de Segurança para a Europa), está aberto à Ucrânia, o que significa que ajudar a Ucrânia a defender-se, ajudar a Ucrânia a utilizar o seu potencial, o seu complexo militar-industrial, a sua tecnologia militar moderna, ajudará definitivamente a Ucrânia, mas também, no futuro, ajudará a Europa a defender-se".

"A Ucrânia tem de avançar com o processo de adesão, fazer tudo o que for possível para ultrapassar este impasse e resolver todas as questões bilaterais que possam surgir com os Estados-Membros", afirmou Chentsov.

Líderes europeus numa conferência multilateral sobre a Ucrânia na Casa Branca, 18 de agosto de 2025
Líderes europeus numa conferência multilateral sobre a Ucrânia na Casa Branca, 18 de agosto de 2025 AP Photo

"É normal que os Estados-Membros tentem resolver questões bilaterais e utilizem o processo de alargamento como uma alavanca. Estamos preparados para falar, estamos preparados para trabalhar e estamos a fazê-lo. Mas não queremos perder tempo. Mas não queremos perder tempo. Se houver questões pendentes relacionadas com as minorias nacionais, o comércio ou a cooperação setorial, vamos resolvê-las no âmbito dos grupos relevantes".

A Hungria tem-se oposto sistematicamente à adesão da Ucrânia à UE, com o veto do primeiro-ministro Viktor Orbán à adesão a remontar a julho de 2024, quando a Hungria assumiu a presidência semestral do Conselho da UE.

Mas mesmo após o fim da presidência húngara do Conselho, Budapeste tem vetado repetidamente qualquer passo em frente no caminho de Kiev para a plena adesão à UE.

Soldados com idades entre 18 e 24 anos praticam habilidades militares num campo de treino perto de Kharkiv, 19 de agosto de 2025.
Soldados com idades entre 18 e 24 anos praticam habilidades militares num campo de treino perto de Kharkiv, 19 de agosto de 2025. AP Photo

A Bloomberg noticiou esta semana que um impulso inesperado para quebrar este impasse poderá vir de Washington.

Donald Trump terá telefonado ao primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, na segunda-feira, para obter o seu apoio à adesão da Ucrânia ao bloco.

Vsevolod Chentsov afirma que Kiev está pronta para as próximas etapas do processo de adesão à UE e congratula-se com qualquer ajuda ao longo do caminho, incluindo de fora da União Europeia.

"Se os Estados Unidos ou outros países não pertencentes à União Europeia estiverem dispostos a ajudar, a utilizar a sua influência política e os seus contactos pessoais, esse apoio será bem-vindo", declarou.

"É importante considerar esta questão como um elemento do processo de paz. E é por isso que é lógico que Donald Trump, que está a liderar este processo de paz, esteja envolvido na resolução deste problema."

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