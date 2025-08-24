Havai: Vulcão Kilauea "acordou" novamente

Elevada frequência de erupções no vulcão mais ativo do mundo. Cientistas monitorizam o fenómeno.
O vulcão Kilauea, no Havai, ruge pela 31ª vez desde dezembro passado, expelindo lava a 30 metros de altura.
A nova erupção de um dos vulcões mais ativos do mundo foi contida dentro da cratera e nenhuma casa foi ameaçada.
O Kilauea está localizado na ilha do Havai, a maior do arquipélago havaiano, a cerca de 320 quilómetros a sul de Honolulu.
Esta é a quarta vez nos últimos 200 anos que se regista uma frequência tão elevada de erupções no Kilauea.
A mais recente foi em 1983, quando o vulcão entrou em erupção 44 vezes num período de três anos.
Os cientistas dizem que ainda é muito cedo para avaliar a evolução da atividade vulcânica.