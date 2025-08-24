Havai: Vulcão Kilauea "acordou" novamente

O vulcão Kilauea, no Havai, ruge pela 31ª vez desde dezembro passado, expelindo lava a 30 metros de altura.

A nova erupção de um dos vulcões mais ativos do mundo foi contida dentro da cratera e nenhuma casa foi ameaçada.

O Kilauea está localizado na ilha do Havai, a maior do arquipélago havaiano, a cerca de 320 quilómetros a sul de Honolulu.

Lava do vulcão Kilauea no Havai/ Serviço Geológico dos EUA AP/AP

Esta é a quarta vez nos últimos 200 anos que se regista uma frequência tão elevada de erupções no Kilauea.

A mais recente foi em 1983, quando o vulcão entrou em erupção 44 vezes num período de três anos.

Os cientistas dizem que ainda é muito cedo para avaliar a evolução da atividade vulcânica.