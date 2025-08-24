Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Havai: Vulcão Kilauea "acordou" novamente

Lava do vulcão Kilauea no Havai
Lava do vulcão Kilauea no Havai Direitos de autor  M. Zoeller/AP
Direitos de autor M. Zoeller/AP
De euronews com AP
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Elevada frequência de erupções no vulcão mais ativo do mundo. Cientistas monitorizam o fenómeno.

O vulcão Kilauea, no Havai, ruge pela 31ª vez desde dezembro passado, expelindo lava a 30 metros de altura.

A nova erupção de um dos vulcões mais ativos do mundo foi contida dentro da cratera e nenhuma casa foi ameaçada.

O Kilauea está localizado na ilha do Havai, a maior do arquipélago havaiano, a cerca de 320 quilómetros a sul de Honolulu.

Lava do vulcão Kilauea no Havai/ Serviço Geológico dos EUA
Lava do vulcão Kilauea no Havai/ Serviço Geológico dos EUA AP/AP

Esta é a quarta vez nos últimos 200 anos que se regista uma frequência tão elevada de erupções no Kilauea.

A mais recente foi em 1983, quando o vulcão entrou em erupção 44 vezes num período de três anos.

Os cientistas dizem que ainda é muito cedo para avaliar a evolução da atividade vulcânica.

Outras fontes • U.S. Geological Survey

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Veja o vídeo: Fumo sai do vulcão russo após a primeira erupção em séculos

Turistas observam a lava que arrefece da erupção de vulcão na Islândia

Vulcão mais ativo do Havai inicia nova erupção