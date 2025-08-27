As forças armadas israelitas afirmaram na quarta-feira que a evacuação da cidade de Gaza é "inevitável" antes de uma ofensiva militar planeada, enquanto os grupos de ajuda humanitária fazem soar o alarme sobre a expansão das operações na Faixa de Gaza.

"A evacuação da cidade de Gaza é inevitável e, portanto, todas as famílias que se mudarem para o sul receberão a ajuda humanitária mais abundante que está a ser preparada atualmente, já que o Exército de Defesa começou a trabalhar na instalação de tendas e na preparação de áreas para estabelecer complexos de distribuição de ajuda humanitária, instalação de tubagens de água e muito mais", escreveu na rede social X, Avichay Adraee, porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI).

Segundo ele, as forças israelitas inspecionaram vastas áreas vazias a sul da cidade "para ajudar os residentes a evacuar, tanto quanto possível."

Mas os grupos de ajuda humanitária alertaram para o facto de uma ofensiva militar israelita alargada poder agravar a crise humanitária no território, onde a maioria dos seus mais de 2 milhões de habitantes estão deslocados, os bairros estão em ruínas e a fome foi declarada na cidade de Gaza.

Palestinianos deslocados que fogem de Jabaliya transportam os seus pertences numa rua da cidade de Gaza, 26 de agosto de 2025. AP Photo

Mais de 80% da Faixa de Gaza foi designada como zona militar israelita ou está sujeita a ordens de deslocação, segundo a agência humanitária da ONU em junho.

Israel avançou com planos para mobilizar dezenas de milhares de reservistas e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que as forças armadas lançarão a sua ofensiva ao mesmo tempo que prosseguem cessar-fogo.

O Hamas afirmou na semana passada ter aceite uma proposta de cessar-fogo apresentada por mediadores egípcios e do Qatar.

O Qatar disse na terça-feira que Israel ainda não respondeu oficialmente e "não quer chegar a um acordo."

Na semana passada, um alto funcionário de Doha disse que a proposta em discussão era "quase idêntica" a um projeto anterior que o enviado dos EUA Steve Witkoff apresentou e que Israel aceitou.

Um manifestante bloqueia uma autoestrada durante um protesto exigindo a libertação imediata de todos os reféns mantidos pelo Hamas perto de Modiin, em 26 de agosto de 2025. AP Photo

O acordo em discussão incluiria uma trégua de 60 dias, a libertação de alguns dos 50 reféns do Hamas em troca de centenas de prisioneiros palestinianos, um aumento da ajuda humanitária em Gaza um plano para negociações de um cessar-fogo duradouro.

Muitos membros da coligação de Netanyahu opõem-se a qualquer acordo faseado e os protestos em Israel têm aumentado à medida que as famílias dos reféns e os seus apoiantes apelam a um cessar-fogo.

O governo argumenta que uma ofensiva alargada é a melhor forma de os trazer de volta a casa e de enfraquecer a capacidade do Hamas para lançar futuros ataques.

Conversações sobre o pós-guerra em Gaza

Entretanto, em Washington, o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, deverá reunir-se com o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa'ar, na quarta-feira, para discutir uma Gaza pós-guerra, mesmo quando as conversações sobre o cessar-fogo vacilam.

Witkoff disse à Fox News na terça-feira que o presidente dos EUA, Donald Trump, presidirá a uma reunião separada, que apresentará "um plano muito abrangente que estamos a elaborar."

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, recebe o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Tel Aviv, em 15 de fevereiro de 2025. AP Photo

O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio não deu pormenores sobre essa reunião, que por sua vez não consta da agenda pública de Trump para quarta-feira.

Witkoff disse ainda que a posição oficial dos EUA é que os reféns - a principal fonte de influência do Hamas - não devem continuar a fazer parte das negociações.

O presidente norte-americano disse à Fox News que as conversações devem centrar-se em questões como o futuro de Gaza e como definir o Hamas nesse contexto.