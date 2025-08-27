Grupos de ajuda humanitária alertaram para o facto de uma ofensiva militar alargada poder agravar a crise humanitária no território, onde a maioria dos seus mais de 2 milhões de habitantes estão deslocados.
As forças armadas israelitas afirmaram na quarta-feira que a evacuação da cidade de Gaza é "inevitável" antes de uma ofensiva militar planeada, enquanto os grupos de ajuda humanitária fazem soar o alarme sobre a expansão das operações na Faixa de Gaza.
"A evacuação da cidade de Gaza é inevitável e, portanto, todas as famílias que se mudarem para o sul receberão a ajuda humanitária mais abundante que está a ser preparada atualmente, já que o Exército de Defesa começou a trabalhar na instalação de tendas e na preparação de áreas para estabelecer complexos de distribuição de ajuda humanitária, instalação de tubagens de água e muito mais", escreveu na rede social X, Avichay Adraee, porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI).
Segundo ele, as forças israelitas inspecionaram vastas áreas vazias a sul da cidade "para ajudar os residentes a evacuar, tanto quanto possível."
Mas os grupos de ajuda humanitária alertaram para o facto de uma ofensiva militar israelita alargada poder agravar a crise humanitária no território, onde a maioria dos seus mais de 2 milhões de habitantes estão deslocados, os bairros estão em ruínas e a fome foi declarada na cidade de Gaza.
Mais de 80% da Faixa de Gaza foi designada como zona militar israelita ou está sujeita a ordens de deslocação, segundo a agência humanitária da ONU em junho.
Israel avançou com planos para mobilizar dezenas de milhares de reservistas e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que as forças armadas lançarão a sua ofensiva ao mesmo tempo que prosseguem cessar-fogo.
O Hamas afirmou na semana passada ter aceite uma proposta de cessar-fogo apresentada por mediadores egípcios e do Qatar.
O Qatar disse na terça-feira que Israel ainda não respondeu oficialmente e "não quer chegar a um acordo."
Na semana passada, um alto funcionário de Doha disse que a proposta em discussão era "quase idêntica" a um projeto anterior que o enviado dos EUA Steve Witkoff apresentou e que Israel aceitou.
O acordo em discussão incluiria uma trégua de 60 dias, a libertação de alguns dos 50 reféns do Hamas em troca de centenas de prisioneiros palestinianos, um aumento da ajuda humanitária em Gaza um plano para negociações de um cessar-fogo duradouro.
Muitos membros da coligação de Netanyahu opõem-se a qualquer acordo faseado e os protestos em Israel têm aumentado à medida que as famílias dos reféns e os seus apoiantes apelam a um cessar-fogo.
O governo argumenta que uma ofensiva alargada é a melhor forma de os trazer de volta a casa e de enfraquecer a capacidade do Hamas para lançar futuros ataques.
Conversações sobre o pós-guerra em Gaza
Entretanto, em Washington, o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, deverá reunir-se com o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa'ar, na quarta-feira, para discutir uma Gaza pós-guerra, mesmo quando as conversações sobre o cessar-fogo vacilam.
Witkoff disse à Fox News na terça-feira que o presidente dos EUA, Donald Trump, presidirá a uma reunião separada, que apresentará "um plano muito abrangente que estamos a elaborar."
O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio não deu pormenores sobre essa reunião, que por sua vez não consta da agenda pública de Trump para quarta-feira.
Witkoff disse ainda que a posição oficial dos EUA é que os reféns - a principal fonte de influência do Hamas - não devem continuar a fazer parte das negociações.
O presidente norte-americano disse à Fox News que as conversações devem centrar-se em questões como o futuro de Gaza e como definir o Hamas nesse contexto.