Hamas diz aos mediadores que aceita a última proposta de cessar-fogo em Gaza

O primeiro-ministro palestiniano, Mohammed Mustafa, à esquerda no pódio, e o ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros, Badr Abdelatty, participam numa conferência
O primeiro-ministro palestiniano, Mohammed Mustafa, à esquerda no pódio, e o ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros, Badr Abdelatty, participam numa conferência Direitos de autor  Mohamed Arafat/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Mohamed Arafat/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Na segunda-feira, o Hamas informou os mediadores do Egito e do Qatar de que tinha aceite uma proposta de acordo de cessar-fogo que lhe tinha sido apresentada no dia anterior, informa a imprensa internacional e israelita.

O Hamas disse na segunda-feira aos mediadores que aprova a última proposta de cessar-fogo em Gaza, segundo a imprensa internacional e israelita, citando responsáveis do Hamas. Os responsáveis não forneceram mais pormenores até ao momento.

Os meios de comunicação social israelitas referem que a última proposta foi apresentada ao grupo militante no domingo e era uma versão revista da última resposta do Hamas, que envolvia um acordo-quadro para um cessar-fogo de 60 dias e uma libertação em duas fases dos reféns detidos pelo Hamas.

Os mediadores egípcios e do Qatar estavam a manter conversações com o Hamas no seu último esforço para mediar um cessar-fogo com Israel na Faixa de Gaza.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, parece ter lançado dúvidas sobre estas conversações, publicando nas redes sociais: "Só veremos o regresso dos restantes reféns quando o Hamas for confrontado e destruído! Quanto mais cedo isso acontecer, melhores serão as hipóteses de sucesso".

Israel anunciou planos para assumir o controlo total da cidade de Gaza após o fracasso das negociações de cessar-fogo. A medida suscitou mais preocupações a nível internacional, devido ao receio de um agravamento da catástrofe humanitária em Gaza, que, segundo os especialistas, está a cair na fome.

*Esta é uma história em desenvolvimento e os nossos jornalistas estão a trabalhar em mais atualizações.

