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Ucrânia elimina 17% da capacidade de refinação de petróleo da Rússia, criando escassez e perturbando as exportações

O fumo sobe do lado do complexo fabril da refinaria de petróleo de Ilsky, na região de Krasnodar, no sul da Rússia.
O fumo sobe do lado do complexo fabril da refinaria de petróleo de Ilsky, na região de Krasnodar, no sul da Rússia. Direitos de autor  AP/Krasnodar Gov. Veniamin Kondratyev Telegram channel
Direitos de autor AP/Krasnodar Gov. Veniamin Kondratyev Telegram channel
De Sasha Vakulina
Publicado a
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A Ucrânia intensificou significativamente os seus ataques contra o setor energético da Rússia nas últimas semanas, conseguindo interromper a capacidade de refinação de petróleo e enfraquecendo a economia de guerra de Moscovo.

A Ucrânia intensificou significativamente os seus ataques contra o setor energético da Rússia nas últimas semanas, infligindo perdas significativas à principal fonte de financiamento da máquina de guerra de Moscovo.

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Os recentes ataques de Kiev a 10 refinarias de petróleo russas terão perturbado pelo menos 17% de toda a capacidade de refinação da Rússia, o equivalente a 1,1 milhões de barris por dia.

A campanha da Ucrânia tem como alvo as refinarias, os depósitos de petróleo e as instalações industriais militares. Desta forma, Kiev perturbou a capacidade de Moscovo para processar e exportar petróleo. A campanha da Ucrânia também provocou escassez em algumas regiões russas e na Crimeia, anexada por Moscovo.

No domingo, Kiev atacou um terminal de gás na região de Leninegrado e uma refinaria de petróleo em Samara.

Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) confirmou ao meio de comunicação The Kyiv Independent que o SBU estava por detrás do ataque ao terminal de gás natural liquefeito.

"A Rússia comercializa petróleo e gás através deste terminal com a ajuda de uma 'frota fantasma'. As sanções com drones do SBU reduzem a entrada de divisas de que a Rússia necessita para fazer a guerra", disse a mesma fonte.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia também confirmou que a Inteligência Militar (HUR), as Forças de Sistemas Não Tripulados e outras agências de defesa estavam por trás do ataque à refinaria de petróleo de Syzran, em Samara, que "é especializada na produção de gasolina, gasóleo, combustível para aviões e outros produtos petrolíferos fornecidos às tropas russas".

"A refinaria de Syzran tem uma capacidade projetada de até 8,5 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano, representando cerca de 3,08% do volume total de refinação de petróleo da Rússia", escreveu o Estado-Maior no Telegram.

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No início deste mês, a Ucrânia também atacou a refinaria Lukoil em Volgogrado, a maior do sul da Rússia, bem como grandes refinarias nas regiões de Saratov e Rostov.

Os ataques às refinarias ocorrem numa altura em que a procura sazonal de gasolina, por parte de turistas e agricultores, atinge o seu pico.

A Rússia já tinha reforçado a sua proibição de exportação de gasolina em julho para fazer face a um aumento da procura interna, mesmo antes de Kiev ter intensificado os seus ataques.

Registou-se uma escassez de gasolina em algumas zonas das regiões da Ucrânia ocupadas pela Rússia, no sul da Rússia e até mesmo no Extremo Oriente.

Em algumas zonas, têm existido enormes filas de espera nas estações de serviço e foi recentemente introduzido um sistema de cupões. Os meios de comunicação social russos referem também que a gasolina está a ser cada vez mais vendida apenas a organizações e empresas.

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