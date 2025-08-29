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México: Líder da oposição e presidente do Senado envolvem-se em luta

Os candidatos a cargos judiciais são selecionados por sorteio no Senado na Cidade do México, quinta-feira, 30 de janeiro de 2025
Os candidatos a cargos judiciais são selecionados por sorteio no Senado na Cidade do México, quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
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A briga entre os senadores Alejandro 'Alito' Moreno e Gerardo Fernández Noroña ocorreu após uma discussão acalorada sobre a presença de tropas estrangeiras.

Na quarta-feira, dois senadores mexicanos envolveram-se numa rixa depois de um deles ter ficado indignado por não lhe ter sido dada a oportunidade de falar.

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Alejandro 'Alito' Moreno Cárdenas, líder nacional do Partido Revolucionário Institucional (PRI) e Gerardo Fernández Noroña, presidente do Senado e membro do partido Morena, foram vistos a discutir no plenário do Senado do México, na capital do país.

A luta teve início quando Moreno se dirigiu a Noroña para se queixar de que não lhe tinha sido dada a palavra após a conclusão de um intenso debate em que Morena e os seus aliados acusaram os partidos da oposição de apoiarem a intervenção militar dos EUA no México.

"Estou a pedir-lhe que me deixe falar", diz Moreno no vídeo transmitido pela cadeia N+ do México. "Não me toque", respondeu Noroña.

Moreno pode ser visto a agarrar Noroña antes de os dois começarem a empurrar-se e a gritar um com o outro. A certa altura, um assessor de Noroña foi empurrado para o chão depois de tentar intervir.

Ambos se culpam mutuamente pela violência, com Moreno a publicar um vídeo na sua conta no X, afirmando que foi Noroña quem começou a agressão.

"Essa cobardia provocou o que se seguiu. Que fique claro: a primeira agressão física partiu de Noroña", afirmou Moreno, alegando que o partido no poder tinha alterado a ordem do dia para impedir a oposição de falar.

Noroña, por sua vez, afirmou que Moreno iniciou a agressão e que seu assessor apresentaria uma queixa por agressão e danos causados ao equipamento de um cinegrafista como resultado da briga.

A imprensa local noticiou que a presidente do México, Claudia Sheinbaum, se pronunciou sobre o incidente, dizendo numa conferência de imprensa que era "lamentável que isto tivesse acontecido".

A luta seguiu-se a um aceso debate durante o qual o partido Morena, no poder, acusou o PRI e o Partido de Ação Nacional (PAN), na oposição, de apelarem à intervenção militar dos EUA no México.

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