Os novos membros do Supremo Tribunal do México acenam durante a cerimónia de tomada de posse no Senado na Cidade do México, segunda-feira, 1 de setembro de 2025
No Comment

Vídeo. Supremo Tribunal do México toma posse apesar das preocupações com legitimidade

Últimas notícias:

O México deu posse na segunda-feira a um novo Supremo Tribunal, o primeiro a surgir de uma reforma judicial histórica que introduziu eleições populares para os principais juízes do país.

O dia começou com um ritual de purificação indígena na praça Zócalo, na Cidade do México, seguido pela entrega do Bastão de Comando aos novos juízes. Posteriormente, o painel composto por nove membros, dominado por aliados do partido Morena da presidente Claudia Sheinbaum, foi empossado numa cerimónia no Senado.

Sheinbaum elogiou a reforma como um “evento profundamente democrático”, enquanto Hugo Aguilar, advogado conhecido pela defesa dos direitos indígenas, assumiu o cargo de presidente do tribunal.

Críticos argumentam que a eleição de juízes ameaça a independência judicial e pode consolidar o poder do Morena, especialmente após a baixa participação dos eleitores que lançou dúvidas sobre a legitimidade das eleições.

