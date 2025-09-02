Vídeo. Supremo Tribunal do México toma posse apesar das preocupações com legitimidade

O dia começou com um ritual de purificação indígena na praça Zócalo, na Cidade do México, seguido pela entrega do Bastão de Comando aos novos juízes. Posteriormente, o painel composto por nove membros, dominado por aliados do partido Morena da presidente Claudia Sheinbaum, foi empossado numa cerimónia no Senado.
Sheinbaum elogiou a reforma como um “evento profundamente democrático”, enquanto Hugo Aguilar, advogado conhecido pela defesa dos direitos indígenas, assumiu o cargo de presidente do tribunal.
Críticos argumentam que a eleição de juízes ameaça a independência judicial e pode consolidar o poder do Morena, especialmente após a baixa participação dos eleitores que lançou dúvidas sobre a legitimidade das eleições.