“Um ato intolerável”: memorial do Holocausto em Lyon vandalizado

Uma inscrição onde se podia ler "Free Gaza" ("Libertem Gaza", em português) foi encontrada no sábado, 30 de agosto, num memorial dedicado ao Holocausto no centro de Lyon, anunciou a cidade, cujo presidente da câmara, Grégory Doucet, denunciou imediatamente, na segunda-feira, o que considerou ser um "ato intolerável".

A prefeitura divulgou uma foto da inscrição, que terá sido feita com um objeto pontiagudo no mármore preto de uma placa de apresentação do monumento.

"Os autores serão procurados e processados. Lyon permanece firme contra o ódio, o antissemitismo e o racismo", declarou o presidente da câmara de Lyon, Grégory Doucet. A prefeitura também reagiu no X. "A prefeita de Rhône condena veementemente a vandalização do monumento do Memorial do Holocausto", lê-se na publicação.

Localizado próximo à estação ferroviária Lyon-Perrache, no centro da cidade, o monumento, chamado Les Rails de la mémoire (Os Trilhos da Memória), foi inaugurado em janeiro de 2025, por ocasião do 80.º aniversário da libertação do campo de Auschwitz-Birkenau. Esta pilha de carris entrecruzados com três metros de altura simboliza o ponto de partida dos comboios de deportados e ostenta, em letras douradas, a seguinte inscrição: "em memória dos seis milhões de judeus vítimas do Holocausto, dos quais um milhão e meio eram crianças - 1941-1945 - 6.100 eram da nossa região."

"O facto de esta inscrição ter sido feita num memorial do Holocausto é, obviamente, um ato antissemita", comentou um responsável do gabinete da Câmara Municipal. A autarquia mandou rapidamente apagar a inscrição e, "na próxima semana, irá restaurar a integridade da placa".

Os atos antissemitas aumentaram significativamente em França após 7 de outubro de 2023, data dos ataques do Hamas contra Israel e do início da guerra em Gaza. Nos primeiros seis meses de 2025, foram registrados 646 atos antissemitas no país, de acordo com o Ministério do Interior. Trata-se de uma redução de 27,5% em relação ao primeiro semestre de 2024, mas um aumento de 112,5% em relação ao mesmo período de 2023.