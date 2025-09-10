O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que "não estava entusiasmado" na terça-feira, mas não condenou totalmente o ataque de Israel ao Qatar, aliado dos EUA, no dia anterior.

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Israel atacou na terça-feira a direção do Hamas em Doha, capital do Qatar, tendo como alvo altos responsáveis do Hamas, num novo alargamento da sua campanha contra o grupo militante.

O ataque - que, segundo Israel, foi ordenado depois de um homem armado ter matado seis pessoas numa paragem de autocarro em Jerusalém, na segunda-feira - atingiu edifícios residenciais onde se encontravam vários membros do Gabinete Político do Hamas, numa altura em que as principais figuras do grupo se reuniam para analisar uma proposta de cessar-fogo dos EUA na Faixa de Gaza.

O Hamas declarou em comunicado que os seus principais dirigentes sobreviveram ao ataque, mas que cinco dos seus membros de nível inferior foram mortos, incluindo o filho de Khalil al-Hayya - o líder do Hamas para Gaza e o seu principal negociador -, três guarda-costas e o chefe do gabinete de al-Hayya.

O Hamas, que por vezes confirma a morte dos seus dirigentes meses mais tarde, não ofereceu provas imediatas de que membros de alto nível do grupo militante tenham sobrevivido.

Trump, falando aos jornalistas na terça-feira à noite, disse que a ação do primeiro-ministro israelita foi unilateral e não fez avançar "os objetivos de Israel ou da América". "Não estou entusiasmado com isso", acrescentou o líder dos EUA.

O presidente Donald Trump acena ao entrar num restaurante perto da Casa Branca, terça-feira, 9 de setembro de 2025, em Washington, para jantar. AP Photo

O Qatar é um aliado dos EUA que tem desempenhado um papel fundamental na mediação entre os EUA e o Irão e os seus representantes. Os EUA também têm cerca de 10.000 soldados estacionados na Base Aérea de Al Udeid, no Qatar, que serve de quartel-general avançado do Comando Central dos EUA.

Na terça-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que a administração Trump foi notificada sobre o ataque, que foi "infelizmente localizado" em Doha.

"Eliminar o Hamas, que tem lucrado com a miséria dos que vivem em Gaza, é um objetivo digno", acrescentou.

Críticas crescentes

Outros dirigentes criticaram Israel de forma mais veemente durante o ataque, que a União Europeia considerou constituir uma violação do "direito internacional e da integridade territorial do Qatar".

A porta-voz da diplomacia europeia, Kaja Kallas, afirmou que a UE expressou total solidariedade com o seu "parceiro estratégico", o Qatar. França, Espanha e Reino Unido condenaram o ataque aéreo, apelando à contenção para evitar que a guerra se alastre ainda mais na região.

"A prioridade deve ser um cessar-fogo imediato, a libertação dos reféns e um enorme aumento da ajuda a Gaza. Esta é a única solução para uma paz duradoura", afirmou o primeiro-ministro britânico Keir Starmer numa publicação no X.

A primeira-ministra italiana, Geórgia Meloni, afirmou que "se opõe a qualquer forma de escalada que possa levar a um agravamento da crise no Médio Oriente", mas não chegou a condenar explicitamente o ataque.

O Qatar afirmou que o ataque foi uma "violação flagrante" das leis internacionais e representou uma séria ameaça para as pessoas que vivem no país.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, emitiu uma declaração na terça-feira em que considera o ataque "totalmente justificado" e acrescentou que visava os líderes do Hamas que realizaram o ataque de 7 de outubro em solo israelita.

Os líderes do Hamas visados por Israel "continuaram desde então a realizar ataques assassinos contra Israel e os seus cidadãos, incluindo a responsabilidade pelo assassínio dos nossos civis no ataque de ontem em Jerusalém", lê-se no comunicado.