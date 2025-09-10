Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Trump diz que não está "entusiasmado" com o ataque israelita ao Qatar que matou cinco pessoas

Na terça-feira, 9 de setembro de 2025, em Doha, no Qatar, levanta-se fumo de uma explosão, alegadamente causada por um ataque israelita.
Na terça-feira, 9 de setembro de 2025, em Doha, no Qatar, levanta-se fumo de uma explosão, alegadamente causada por um ataque israelita. Direitos de autor  AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Tamsin Paternoster
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O Hamas afirmou que a sua liderança de topo sobreviveu ao ataque israelita a Doha, capital do Qatar, na terça-feira - embora cinco membros de nível inferior tenham sido mortos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que "não estava entusiasmado" na terça-feira, mas não condenou totalmente o ataque de Israel ao Qatar, aliado dos EUA, no dia anterior.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Israel atacou na terça-feira a direção do Hamas em Doha, capital do Qatar, tendo como alvo altos responsáveis do Hamas, num novo alargamento da sua campanha contra o grupo militante.

O ataque - que, segundo Israel, foi ordenado depois de um homem armado ter matado seis pessoas numa paragem de autocarro em Jerusalém, na segunda-feira - atingiu edifícios residenciais onde se encontravam vários membros do Gabinete Político do Hamas, numa altura em que as principais figuras do grupo se reuniam para analisar uma proposta de cessar-fogo dos EUA na Faixa de Gaza.

O Hamas declarou em comunicado que os seus principais dirigentes sobreviveram ao ataque, mas que cinco dos seus membros de nível inferior foram mortos, incluindo o filho de Khalil al-Hayya - o líder do Hamas para Gaza e o seu principal negociador -, três guarda-costas e o chefe do gabinete de al-Hayya.

O Hamas, que por vezes confirma a morte dos seus dirigentes meses mais tarde, não ofereceu provas imediatas de que membros de alto nível do grupo militante tenham sobrevivido.

Trump, falando aos jornalistas na terça-feira à noite, disse que a ação do primeiro-ministro israelita foi unilateral e não fez avançar "os objetivos de Israel ou da América". "Não estou entusiasmado com isso", acrescentou o líder dos EUA.

O presidente Donald Trump acena ao entrar num restaurante perto da Casa Branca, terça-feira, 9 de setembro de 2025, em Washington, para jantar.
O presidente Donald Trump acena ao entrar num restaurante perto da Casa Branca, terça-feira, 9 de setembro de 2025, em Washington, para jantar. AP Photo

O Qatar é um aliado dos EUA que tem desempenhado um papel fundamental na mediação entre os EUA e o Irão e os seus representantes. Os EUA também têm cerca de 10.000 soldados estacionados na Base Aérea de Al Udeid, no Qatar, que serve de quartel-general avançado do Comando Central dos EUA.

Na terça-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que a administração Trump foi notificada sobre o ataque, que foi "infelizmente localizado" em Doha.

"Eliminar o Hamas, que tem lucrado com a miséria dos que vivem em Gaza, é um objetivo digno", acrescentou.

Críticas crescentes

Outros dirigentes criticaram Israel de forma mais veemente durante o ataque, que a União Europeia considerou constituir uma violação do "direito internacional e da integridade territorial do Qatar".

A porta-voz da diplomacia europeia, Kaja Kallas, afirmou que a UE expressou total solidariedade com o seu "parceiro estratégico", o Qatar. França, Espanha e Reino Unido condenaram o ataque aéreo, apelando à contenção para evitar que a guerra se alastre ainda mais na região.

"A prioridade deve ser um cessar-fogo imediato, a libertação dos reféns e um enorme aumento da ajuda a Gaza. Esta é a única solução para uma paz duradoura", afirmou o primeiro-ministro britânico Keir Starmer numa publicação no X.

A primeira-ministra italiana, Geórgia Meloni, afirmou que "se opõe a qualquer forma de escalada que possa levar a um agravamento da crise no Médio Oriente", mas não chegou a condenar explicitamente o ataque.

O Qatar afirmou que o ataque foi uma "violação flagrante" das leis internacionais e representou uma séria ameaça para as pessoas que vivem no país.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, emitiu uma declaração na terça-feira em que considera o ataque "totalmente justificado" e acrescentou que visava os líderes do Hamas que realizaram o ataque de 7 de outubro em solo israelita.

Os líderes do Hamas visados por Israel "continuaram desde então a realizar ataques assassinos contra Israel e os seus cidadãos, incluindo a responsabilidade pelo assassínio dos nossos civis no ataque de ontem em Jerusalém", lê-se no comunicado.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Trump diz a Israel para ser cuidadoso na abordagem ao "grande aliado" Qatar

Qatar diz que ataque israelita em Doha "matou qualquer esperança" de libertação de reféns

Israel ataca alvos cruciais dos Houthis no Iémen após ataque de drone a aeroporto israelita