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Milhares de pessoas protestaram contra o discurso de ódio em manifestação na Hungria

Protesto na Praça dos Heróis em 21 de setembro de 2025
Protesto na Praça dos Heróis em 21 de setembro de 2025 Direitos de autor  Euronews/KR
Direitos de autor Euronews/KR
De Rita Konya
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A manifestação apartidária foi organizada pela companhia de teatro Loupe contra o facto de a vida quotidiana ser cada vez mais moldada por mensagens divisivas, campanhas de medo e de ódio.

Na Hungria, o grupo de teatro Loupe decidiu, após o aparecimento de "cartazes com duas fotos" que comparavam Péter Magyar, líder do partido Tisza, ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, envolver-se no assunto e lutar contra a banalização do discurso público.

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Na manifestação organizada por este grupo, que começou às seis da tarde de domingo, além da equipa do Loupe, também participaram influenciadores, entre eles Tapasztó Orsi e Pottyondi Edina.

"Infelizmente, tenho uma opinião devastadora sobre a situação do discurso público, porque, na minha opinião, é nas próximas gerações que podemos confiar. Portanto, já não tenho a certeza de que venha a viver aqui o discurso civilizado de que precisamos", disse uma manifestante.

"Mesmo que haja uma mudança de governo agora, não perspetivo que existam mudanças muito drásticas. Tudo está nas mãos de privados, que garantiram que continuariam a ter algum controlo, mesmo que não estivessem no governo", partilhou um jovem, expressando a sua opinião sobre o tema.

A petição do Loupe dirigida a Viktor Orbán e Antal Rogán, chefe de gabinete do primeiro-ministro húngaro, intitulada "Ar! Liberdade de expressão, espaços públicos livres e liberdade de movimento!", foi assinada por mais de 230.000 pessoas. No final de agosto, a associação anunciou que iria apresentar uma iniciativa de referendo.

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