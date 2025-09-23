Israel acusa o Hamas de utilizar instalações médicas para fins militares, o que poderia fazer com que perdessem o seu estatuto de proteção ao abrigo do direito internacional, mas as FDI têm muitas vezes fornecido poucas provas que o sustentem.
Uma instituição de caridade médica palestiniana afirmou na terça-feira que Israel destruiu o seu principal centro de saúde na cidade de Gaza, depois de ter ordenado a sua evacuação.
Segundo a Sociedade Palestiniana de Assistência Médica, um ataque israelita reduziu a escombros o edifício de seis andares situado na zona central de Samer.
O centro era uma das principais instalações da cidade, fornecendo serviços de doação e análise de sangue, tratamento de traumatismos, medicina oncológica e tratamento de doenças crónicas.
O exército israelita não fez qualquer comentário imediato.
Vários hospitais da cidade de Gaza, atingida pela fome, foram obrigados a encerrar à medida que as forças israelitas prosseguem a sua operação terrestre.
Israel acusa o Hamas de utilizar as instalações médicas para fins militares, o que poderia fazer com que perdessem o seu estatuto de proteção ao abrigo do direito internacional, mas as FDI têm frequentemente fornecido poucas ou nenhumas provas de uma presença militar significativa.
O diretor da Organização Mundial de Saúde, que estabeleceu uma parceria com a instituição de caridade, condenou o ataque.
"Os ataques às instalações de saúde têm de acabar. A violência sem sentido tem de acabar. Cessar-fogo!" escreveu Tedros Ghebreyesus num post no X.
A instituição de caridade médica disse que outro dos seus centros foi danificado e cercado pelas tropas israelitas e que um terceiro centro foi destruído num ataque separado.
O Ministério da Saúde de Gaza afirmou na segunda-feira que o Hospital Pediátrico Al-Rantisi e o Hospital Especializado em Oftalmologia foram forçados a encerrar devido às operações militares israelitas nas proximidades.
Na segunda-feira, vários países ocidentais apelaram a Israel para que restabelecesse um corredor médico que permitisse aos palestinianos de Gaza serem tratados em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia e para que Israel levantasse as restrições à entrada de material médico na Faixa de Gaza.
A declaração foi assinada por 24 nações, incluindo o Canadá, a França e a Alemanha, e surge num momento em que Israel enfrenta críticas crescentes sobre a escala e o impacto humanitário da guerra em Gaza.
No início do mês, Israel lançou uma nova e importante ofensiva militar com o objetivo de ocupar a cidade de Gaza, o maior aglomerado populacional do território, que já sofreu graves danos devido a anteriores ataques e bombardeamentos.
Israel afirma que a operação tem por objetivo pressionar o Hamas a render-se e a devolver os restantes 48 reféns capturados durante a sua incursão de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadeou a atual guerra.
Israel acredita que cerca de 20 dos prisioneiros ainda estão vivos.
A maior autoridade mundial em crises de fome afirmou no mês passado que o bloqueio de Israel e a ofensiva em curso já tinham levado a Cidade de Gaza à fome.
Mais de 300.000 pessoas fugiram da cidade nas últimas semanas, uma vez que Israel ordenou que a população se deslocasse para sul, mas estima-se que 700.000 permaneçam, de acordo com as agências da ONU e grupos de ajuda humanitária.
A guerra começou quando militantes do Hamas atacaram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1200 pessoas, a maioria das quais civis.
O Hamas fez 251 pessoas reféns, mas a maioria dos prisioneiros foi libertada em anteriores cessar-fogos e outros acordos.
A subsequente ofensiva israelita matou, até à data, mais de 65 000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, gerido pelo Hamas, cujos números não distinguem entre combatentes e civis.
Os seus números são considerados pela ONU e por muitos peritos independentes como a estimativa mais fiável das baixas em tempo de guerra.