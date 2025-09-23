Uma instituição de caridade médica palestiniana afirmou na terça-feira que Israel destruiu o seu principal centro de saúde na cidade de Gaza, depois de ter ordenado a sua evacuação.

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Segundo a Sociedade Palestiniana de Assistência Médica, um ataque israelita reduziu a escombros o edifício de seis andares situado na zona central de Samer.

O centro era uma das principais instalações da cidade, fornecendo serviços de doação e análise de sangue, tratamento de traumatismos, medicina oncológica e tratamento de doenças crónicas.

O exército israelita não fez qualquer comentário imediato.

Vários hospitais da cidade de Gaza, atingida pela fome, foram obrigados a encerrar à medida que as forças israelitas prosseguem a sua operação terrestre.

Israel acusa o Hamas de utilizar as instalações médicas para fins militares, o que poderia fazer com que perdessem o seu estatuto de proteção ao abrigo do direito internacional, mas as FDI têm frequentemente fornecido poucas ou nenhumas provas de uma presença militar significativa.

Palestinianos deslocados fogem do norte da Faixa de Gaza ao longo da estrada costeira perto de Wadi Gaza, 23 de setembro de 2025 AP Photo

O diretor da Organização Mundial de Saúde, que estabeleceu uma parceria com a instituição de caridade, condenou o ataque.

"Os ataques às instalações de saúde têm de acabar. A violência sem sentido tem de acabar. Cessar-fogo!" escreveu Tedros Ghebreyesus num post no X.

A instituição de caridade médica disse que outro dos seus centros foi danificado e cercado pelas tropas israelitas e que um terceiro centro foi destruído num ataque separado.

O Ministério da Saúde de Gaza afirmou na segunda-feira que o Hospital Pediátrico Al-Rantisi e o Hospital Especializado em Oftalmologia foram forçados a encerrar devido às operações militares israelitas nas proximidades.

Na segunda-feira, vários países ocidentais apelaram a Israel para que restabelecesse um corredor médico que permitisse aos palestinianos de Gaza serem tratados em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia e para que Israel levantasse as restrições à entrada de material médico na Faixa de Gaza.

A declaração foi assinada por 24 nações, incluindo o Canadá, a França e a Alemanha, e surge num momento em que Israel enfrenta críticas crescentes sobre a escala e o impacto humanitário da guerra em Gaza.

No início do mês, Israel lançou uma nova e importante ofensiva militar com o objetivo de ocupar a cidade de Gaza, o maior aglomerado populacional do território, que já sofreu graves danos devido a anteriores ataques e bombardeamentos.

Israel afirma que a operação tem por objetivo pressionar o Hamas a render-se e a devolver os restantes 48 reféns capturados durante a sua incursão de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadeou a atual guerra.

Israel acredita que cerca de 20 dos prisioneiros ainda estão vivos.

A maior autoridade mundial em crises de fome afirmou no mês passado que o bloqueio de Israel e a ofensiva em curso já tinham levado a Cidade de Gaza à fome.

Vista aérea de Rafah, no sul de Gaza, 20 de janeiro de 2025 AP Photo

Mais de 300.000 pessoas fugiram da cidade nas últimas semanas, uma vez que Israel ordenou que a população se deslocasse para sul, mas estima-se que 700.000 permaneçam, de acordo com as agências da ONU e grupos de ajuda humanitária.

A guerra começou quando militantes do Hamas atacaram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1200 pessoas, a maioria das quais civis.

O Hamas fez 251 pessoas reféns, mas a maioria dos prisioneiros foi libertada em anteriores cessar-fogos e outros acordos.

A subsequente ofensiva israelita matou, até à data, mais de 65 000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, gerido pelo Hamas, cujos números não distinguem entre combatentes e civis.

Os seus números são considerados pela ONU e por muitos peritos independentes como a estimativa mais fiável das baixas em tempo de guerra.