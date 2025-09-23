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Membros da NATO devem abater aviões russos se estes entrarem no espaço aéreo, diz Trump

O Presidente Donald Trump reúne-se com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, terça-feira, 23 de setembro de 2025, em Nova Iorque
O Presidente Donald Trump reúne-se com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, terça-feira, 23 de setembro de 2025, em Nova Iorque Direitos de autor  AP Photo
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De Sasha Vakulina
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Os comentários de Trump surgem depois de três caças MiG-31 russos terem entrado no espaço aéreo da Estónia sem autorização na sexta-feira, colocando a Europa em alerta máximo.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os países membros da NATO devem abater os aviões russos que entrem no seu espaço aéreo.

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Durante uma reunião com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), em Nova Iorque, Trump disse: "Sim, eu faço", quando questionado pelos jornalistas se os países que denunciam violações do espaço aéreo devem abater os aviões em questão.

Trump não deu mais detalhes sobre uma contrarresposta da NATO a uma série de violações do espaço aéreo, alegadamente pela Rússia, e não se comprometeu com o envolvimento dos EUA em qualquer ação desse tipo.

"Depende das circunstâncias", disse. "Mas, como sabem, somos muito fortes em relação à NATO".

Os comentários de Trump surgem depois de três caças MiG-31 russos terem entrado no espaço aéreo da Estónia sem autorização na sexta-feira. O incidente ocorreu uma semana depois de pelo menos 19 drones russos terem voado para a Polónia.

Polícia dinamarquesa e agentes dos Serviços de Segurança e Informações perto do aeroporto de Copenhaga, 23 de setembro de 2025
Polícia dinamarquesa e agentes do Serviço de Segurança e Informações perto do aeroporto de Copenhaga, 23 de setembro de 2025 AP Photo

E na segunda-feira à noite, os aeroportos de Copenhaga e Oslo foram encerrados por breves instantes devido à deteção de drones nas suas proximidades.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou que não se pode excluir o envolvimento da Rússia.

Trump sobre a Ucrânia

Após o seu discurso na Assembleia Geral, Trump disse a Zelenskyy que "temos um grande respeito pela luta que a Ucrânia está a travar", mais de três anos após a invasão total da Rússia no país vizinho.

Zelenskyy deu a Trump uma atualização do campo de batalha, dizendo que as tropas ucranianas tinham avançado cerca de 360 quilómetros nas últimas semanas e infligido perdas às forças russas.

"Graças aos nossos soldados, temos esta possibilidade, esta oportunidade, e vamos continuar até que a Rússia pare esta guerra", disse Zelenskyy.

Zelenskyy insistiu novamente no aumento da pressão internacional sobre a Rússia para pôr fim à guerra, afirmando que "precisamos de mais pressão e mais sanções".

O Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa na 80.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, a 23 de setembro de 2025
O Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa na 80.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, 23 de setembro de 2025 AP Photo

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, no dia 23 de setembro de 2025.

"No caso da Rússia não estar disposta a fazer um acordo para acabar com a guerra, os Estados Unidos estão totalmente preparados para impor uma ronda muito forte de tarifas poderosas, o que acabaria com o derramamento de sangue, creio eu, muito rapidamente", disse Trump no seu discurso, acrescentando que a única condição prévia que tem é que a Europa deixe de comprar petróleo e gás russos.

Durante as conversações, os presidentes dos EUA e da Ucrânia disseram acreditar que tanto a Hungria como a Eslováquia, os dois países que até agora resistiram à pressão e continuaram a comprar petróleo russo, podem ser convencidos a mudar de fornecedor.

O ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, Péter Szijjártó, afirmou na terça-feira que o seu país não tem qualquer intenção de suspender as compras de petróleo russo, afirmando que não dispõe de infraestruturas para comprar a outro país.

Incêndio na sequência de um ataque de mísseis russos em Tatarbunary, 23 de setembro de 2025
Um incêndio na sequência de um ataque de mísseis russos é visto em Tatarbunary, 23 de setembro de 2025 AP/Ukrainian Emergency Service via AP

O primeiro-ministro Viktor Orbán, um aliado ideológico próximo de Trump, também hesitou em procurar fontes de energia noutros países.

"Ele é um amigo meu. Não falei com ele, mas tenho a sensação de que, se o fizesse, ele poderia parar. E acho que vou fazer isso", disse Trump sobre o primeiro-ministro húngaro.

O encontro em Nova Iorque decorreu numa altura em que os esforços do Presidente dos EUA, ao longo de meses, para mediar um acordo entre a Rússia e a Ucrânia têm dado poucos resultados.

Quando questionado se ainda confiava em Putin, Trump respondeu: "Daqui a um mês, digo-vos".

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