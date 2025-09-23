O presidente russo, Vladimir Putin, está a “gozar” com as tentativas do seu homólogo norte-americano, Donald Trump, de acabar com a guerra na Ucrânia, afirmou a chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, numa entrevista recente à Euronews.

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“Putin está apenas a gozar com todos os esforços de Trump... após as conversações no Alasca, Putin apenas intensificou os seus ataques”, afirmou Kallas na semana passada.

Em fevereiro, à margem de uma reunião dos ministros da Defesa da UE, Kallas acusou a nova liderança em Washington de seguir uma política de apaziguamento em relação à invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.

”Por que estamos a dar (à Rússia) tudo o que ela quer antes mesmo do início das negociações?”, disse ela, criticando a complacência de Trump com os desejos do Kremlin. “Isso é apaziguamento, e nunca funcionou!”

O termo “apaziguamento” é cada vez mais ouvido em debates controversos, quase sempre com conotações negativas. Mas o que significa exatamente?

Poucos estão em melhor posição para responder a essa pergunta do que Christian Goeschel, historiador e professor de história europeia moderna na Universidade de Manchester.

“Desde 1938, quando o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain e o seu homólogo francês Edouard Daladier fizeram concessões à Alemanha nazista sobre a cabeça da Tchecoslováquia, a palavra apaziguamento adquiriu um sabor desagradável na linguagem comum e no debate político”, disse Goeschel à Euronews

“É a tentativa de evitar conflitos armados e guerras por meio de concessões de longo alcance”, disse o historiador, coautor do novo livro Munich '38 - The World at the Crossroads (Munique 38 - O mundo na encruzilhada), que será publicado no início do próximo ano.

Chamberlain e Daladier seguiram uma política de apaziguamento em relação a Hitler. AP Photo

Comparações com Munique 1938

Na Conferência de Munique, em 1938, Chamberlain e Daladier cederam às ameaças de Adolf Hitler. Grã-Bretanha e França abandonaram a Checoslováquia à sua sorte. O Acordo de Munique estipulava que a Checoslováquia tinha de ceder a região dos Sudetos à Alemanha e abandonar o território no prazo de 10 dias.

Chamberlain e Daladier foram enganados pelas promessas vazias do ditador alemão e, em vez de manter a paz, Hitler desencadeou a Segunda Guerra Mundial poucos meses depois.

Goeschel disse que é possível traçar paralelos entre a situação em Munique em 1938 e a atual exigência da Rússia de grande parte do leste da Ucrânia, embora tenha salientado que qualquer comparação não deve ser vista como uma equação.

”Não podemos simplesmente equiparar Putin a Hitler, não é essa a questão”, afirmou Goeschel.

“Trata-se de como as democracias liberais, como o Ocidente, devem proceder para preservar valores fundamentais, ou seja, a liberdade, a separação democrática dos poderes e o direito dos povos à autodeterminação.”

“Trata-se de compreender melhor o que pode acontecer se as potências ocidentais agirem de forma demasiado tímida em relação às ditaduras expansionistas e lhes permitirem conquistar territórios”, acrescentou.

O presidente dos EUA, Donald Trump, está a seguir uma política de apaziguamento em relação ao presidente russo, Vladimir Putin? AP Photo

Desde a reeleição de Trump à Casa Branca, a situação tornou-se mais complicada, segundo o historiador.

“O comportamento de Trump em relação a Putin não é muito robusto em comparação com o comportamento mais dominante do seu antecessor Biden”, afirmou.

Se Trump ou qualquer potência ocidental chegasse a um acordo com Putin sem o consentimento da Ucrânia, isso seria “catastrófico, pois alimentaria o apetite da Rússia por novas conquistas territoriais”, acrescentou Goeschel.

“Testar o Ocidente”

No contexto alemão, a Euronews perguntou a Goeschel se “apaziguamento” seria o termo correto para descrever as posições políticas em relação à Rússia defendidas pelo novo partido de esquerda do país, a Aliança Sarah Wagenknecht (BSW), ou pelo partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

O historiador disse que não achava que fosse esse o caso, apontando para “inúmeras tentativas de apaziguar Putin, independentemente dos chamados apologistas da Rússia”.

“Houve o Acordo de Minsk, no qual a então chanceler alemã Angela Merkel desempenhou um papel fundamental. O governo vermelho-verde de Gerhard Schröder fez concessões à Rússia. Tantas tentativas fúteis foram feitas internacionalmente para apaziguar Putin”, acrescentou.

Goeschel afirmou que existe um completo equívoco por parte das potências ocidentais quanto aos objetivos militares da Rússia. Além disso, acrescentou que os democratas ocidentais querem evitar a guerra, enquanto a prontidão militar da Europa não está em boas condições”

“Há muito tempo que dependemos da proteção militar dos EUA. Estas são as principais razões pelas quais demorámos tanto tempo a acordar e perceber o quão perigoso Putin é”, afirmou.

ARQUIVO: A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, fala durante uma conferência de imprensa na sede da UE em Bruxelas, quarta-feira, 3 de setembro de 2025. Virginia Mayo/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Na entrevista concedida por Kallas à Euronews na semana passada, ela alertou que a Rússia estava a testar o Ocidente e a tentar dividir os países da UE, a fim de minar o apoio à Ucrânia”.

“Putin está claramente a testar o Ocidente”, disse Kallas, “ele está a testar até onde pode ir. Agora cabe-nos a nós decidir como e com que intensidade reagimos, o que permitimos”.

Goeschel afirmou que os historiadores podem ajudar a informar os políticos e envolver-se em debates políticos em tempos de crise. Também podem apontar eventos históricos para obter insights.

“Na altura, outras potências também estavam de olho no que foi acordado em Munique em 1938. O Japão e a Itália, por exemplo, aprenderam com o Acordo de Munique que políticas expansionistas são possíveis”, disse ele. “Os políticos decidem por si mesmos se e o que querem aprender com a história, para melhor ou para pior.”