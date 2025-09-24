Forças de manutenção da paz da ONU no Líbano dizem que drone israelita atingiu quartel-general

Um drone israelita embateu contra o quartel-general das forças de manutenção da paz da ONU no sul do Líbano, mas não causou vítimas, informou a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL) em comunicado na quarta-feira.

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A UNIFIL afirmou que, ao sobrevoar o Líbano com drones, Israel estava a violar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, que ajudou a pôr fim ao conflito de 14 meses com o grupo militante Hezbollah.

A Resolução 1701, aprovada pela primeira vez em 2006 para pôr fim a uma ronda anterior de combates, apela a que ambas as partes respeitem o espaço aéreo uma da outra.

A UNIFIL afirmou que os seus especialistas em eliminação de engenhos explosivos protegeram e neutralizaram o drone imediatamente após este ter atingido o quartel-general na cidade fronteiriça de Naqoura, na tarde de terça-feira.

As forças de manutenção da paz acrescentaram que o drone não estava armado, mas estava equipado com uma câmara.

Uma base das forças de manutenção da paz das Nações Unidas no Líbano, na fronteira israelo-libanesa, 7 de abril de 2023 AP Photo

Os militares israelitas não fizeram qualquer comentário imediato, mas a FINUL afirmou que as FDI "confirmaram posteriormente que o drone lhes pertencia".

A força de manutenção da paz disse que, embora aquelas forças militares estejam preparadas para tomar medidas contra ameaças à sua segurança, "este dispositivo caiu por si só".

O incidente ocorre duas semanas depois de a UNIFIL ter afirmado que drones israelitas lançaram quatro granadas perto das forças de manutenção da paz no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel, enquanto estas trabalhavam para desbloquear estradas. Ninguém ficou ferido nesse ataque.

Criada em 1978, a FINUL conta com mais de 10.000 soldados da paz de 50 países que patrulham regularmente a Linha Azul, a fronteira traçada pela ONU entre o Líbano e Israel, e que também têm estado envolvidos em esforços para diminuir as tensões entre os dois lados.

Tropas norueguesas da FINUL, 30 de abril de 1978 AP Photo

O mais recente conflito entre Israel e o Hezbollah matou mais de 4.000 pessoas no Líbano, incluindo centenas de civis, e causou uma destruição estimada em 11 mil milhões de dólares (9,3 mil milhões de euros), segundo o Banco Mundial.

O conflito teve início quando o Hezbollah, apoiado pelo Irão e ideologicamente alinhado com o Hamas, começou a disparar foguetes contra Israel em 8 de outubro de 2023, um dia depois de a incursão de militantes liderada pelo Hamas no sul de Israel ter desencadeado a guerra em Gaza.

Israel respondeu com bombardeamentos e ataques aéreos contra o Líbano e as duas partes entraram num conflito crescente, com trocas de tiros quase diárias, até à assinatura de um cessar-fogo em novembro de 2024.