A base da missão da UNIFIL em Shama, no sul do Líbano, foi atingida por rockets alegadamente disparados pelo Hezbollah ou por um dos seus grupos afiliados.

O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano condenou o ataque ao quartel-general da missão de manutenção da paz da ONU no Líbano, depois de a base ter sido atingida por rockets alegadamente disparados pelo grupo militante Hezbollah ou pelos seus afiliados.

Quatro soldados italianos ficaram ligeiramente feridos quando dois foguetes de 122 mm que explodiram atingiram a base da missão da UNIFIL em Shama, no sul do Líbano.

"Mais uma vez, é inaceitável o que está a acontecer. Tal como dissemos a Israel para prestar a máxima atenção e evitar projéteis ou disparos de artilharia contra a nossa base, da mesma forma firme dizemos também ao Hezbollah que as nossas forças armadas não devem ser tocadas", disse Antonio Tajani aos jornalistas em Turim.

"É preciso que fique bem claro que esta organização não pode brincar com armas, se não as sabem usar, é melhor fazerem outra coisa".

De acordo com as primeiras informações, os rockets atingiram partes das instalações da UNIFIL onde os capacetes azuis se tinham refugiado.

Vários postos da UNIFIL foram atingidos desde que Israel iniciou a sua invasão terrestre do Líbano, em 1 de outubro, deixando alguns soldados da paz feridos.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também condenou o ataque, classificando-o de "inaceitável".

"Renovo o meu apelo às partes no terreno para que garantam, a todo o momento, a segurança dos soldados da UNIFIL e trabalhem em conjunto para identificar rapidamente os responsáveis", disse.

Na sexta-feira, o porta-voz da UNIFIL, Andrea Tenenti, disse que a organização estava a monitorizar "fortes confrontos" entre as tropas israelitas e os combatentes do Hezbollah em diferentes áreas do sul do Líbano, incluindo a cidade costeira de Naqoura e a aldeia de Chamaa, a nordeste.

Mandados de captura do TPI

Isto acontece um dia depois de o Tribunal Penal Internacional (TPI) ter emitido mandados de captura contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o seu antigo ministro da Defesa Yoav Gallant e um líder militar do Hamas.

O TPI acusa-os de crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante os 13 meses de guerra em Gaza e a incursão em Israel em outubro de 2023.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 44 000 palestinianos foram mortos na Faixa de Gaza desde o início da guerra.

Equipas de salvamento verificam um edifício atingido por um ataque aéreo israelita em Chiyah, um subúrbio do sul de Beirute, 22 de novembro de 2024 AP Photo

O Ministério da Saúde de Gaza não faz distinção entre civis e combatentes na sua contagem, mas afirmou que mais de metade das vítimas mortais são mulheres e crianças.

As forças armadas israelitas afirmam ter morto mais de 17 000 militantes, sem apresentar quaisquer provas.

O Hezbollah começou a disparar contra Israel no dia seguinte ao início da guerra em Gaza, com ambos os lados a trocarem tiros transfronteiriços quase diariamente, deslocando dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira.

Mas a situação agravou-se depois de Israel ter lançado uma ofensiva terrestre no Líbano no início de outubro, acreditando-se que cerca de 15.000 soldados israelitas estejam a operar no país.