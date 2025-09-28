PUBLICIDADE

Os moldavos dirigem-se às urnas para votar naquilo que muitos consideram ser uma eleição parlamentar crucial, com grandes riscos e uma questão central: o país optará por se integrar na União Europeia ou voltará a ser um país dominado por Moscovo?

A votação de domingo elegerá um novo parlamento de 101 lugares e depois o Presidente da Moldova nomeará um primeiro-ministro, geralmente do partido ou bloco líder, que poderá então tentar formar um novo governo. A proposta de governo terá então de ser aprovada pelo Parlamento.

A corrida tensa coloca o Partido de Ação e Solidariedade (PAS), pró-ocidental no poder, que detém uma forte maioria parlamentar desde 2021, mas corre o risco de a perder, contra vários opositores favoráveis à Rússia, mas sem parceiros pró-europeus viáveis.

A falta de outros candidatos pró-europeus e as alegações de forte interferência russa antes da votação criaram uma onda de incerteza sobre os potenciais resultados e o rumo geopolítico que o país irá tomar.

Uma mulher caminha em frente ao edifício do governo, decorado com bandeiras da União Europeia e da Moldávia, antes das eleições de domingo, Chisinau, Moldávia, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 Vadim Ghirda/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

A Moldova está encravada entre a Ucrânia e a Roménia, membro da União Europeia. O país de cerca de 2,5 milhões de habitantes passou os últimos anos numa rota para oeste e ganhou o estatuto de candidato à UE em junho de 2022, poucos meses depois de a Rússia ter lançado uma invasão em grande escala da Ucrânia.

O primeiro-ministro, Dorin Recean, alertou que a Rússia está a gastar "centenas de milhões" de euros como parte de uma alegada "guerra híbrida" para tentar tomar o poder, que descreveu como "a batalha final pelo futuro do nosso país".

"Apelo a todos os moldavos, em casa e na Europa: Não podemos mudar o que a Rússia faz, mas podemos mudar o que fazemos enquanto povo", afirmou. "Transformar a preocupação em mobilização e em ação ponderada... Ajudar a travar os seus esquemas".

As alegadas estratégias russas incluem uma operação de compra de votos em grande escala, ciberataques a infraestruturas governamentais críticas, um plano para incitar tumultos em massa em torno das eleições e uma vasta campanha de desinformação em linha para diminuir o apoio ao partido pró-europeu no poder e influenciar os eleitores para candidatos amigos de Moscovo.

O Primeiro-Ministro Dorin Recean mostra o polegar para cima ao lado de apoiantes durante um comício pró-UE do partido no poder PAS antes da votação parlamentar de domingo, Chisinau, Moldávia, 26 de setembro de 2025 Vadim Ghirda/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

A Rússia tem negado repetidamente a intromissão na Moldova e rejeitou as alegações na semana passada como "anti-russas" e "sem fundamento".

As autoridades alertaram para o facto de o dia das eleições poder ser alvo de falsas ameaças de bomba, ciberataques, cortes temporários de energia e violência de rua por parte de indivíduos treinados.

As forças da ordem efetuaram centenas de rusgas antes da votação, detendo muitas pessoas que suspeitam terem planeado causar perturbações nas eleições do país.

A grande diáspora moldava também deverá desempenhar um papel decisivo no resultado de domingo.

Na segunda volta das eleições presidenciais do ano passado - que também foi vista como uma escolha entre o Leste e o Oeste - um número recorde de 327 000 eleitores votaram no estrangeiro, mais de 82% dos quais favoreceram a Presidente pró-ocidental Maia Sandu, garantindo assim a sua reeleição.

Um dos principais opositores do PAS é o Bloco Eleitoral Patriótico pró-russo, um grupo de partidos políticos que pretende "amizade com a Rússia" e "neutralidade permanente".

Uma mulher que sai de uma cabina de voto espera na fila para votar durante uma eleição parlamentar, em Chisinau, Moldávia, no domingo, 28 de setembro de 2025 Vadim Ghirda/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Entre os outros partidos contam-se o populista Nosso Partido, que pretende uma "política externa equilibrada" entre o Oriente e o Ocidente, e o Bloco Alternativa, que se afirma pró-europeu, mas que, segundo os críticos, procuraria estabelecer laços mais estreitos com Moscovo.

A situação económica do país também está no centro das atenções dos eleitores neste ciclo eleitoral. A inflação galopante e o agravamento da crise do custo de vida, juntamente com as elevadas taxas de pobreza, podem ter diminuído o apoio ao atual partido no poder, fundado por Sandu em 2016.

No entanto, a maioria das sondagens locais prevê que o PAS obtenha a maioria dos votos, mas estas sondagens não têm em conta a grande diáspora. As sondagens reflectem igualmente que cerca de um terço dos eleitores permanece indeciso nos dias que antecedem as eleições.

Nas eleições legislativas de 2021, a taxa de participação foi de pouco mais de 48%. Os peritos e analistas prevêem que quanto maior for a taxa de participação, maior será a probabilidade de o PAS conseguir assegurar a maioria e formar governo.