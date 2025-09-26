A comissão eleitoral da Moldova impediu, na sexta-feira, um partido pró-russo de participar nas eleições parlamentares deste fim de semana, uma votação assolada por alegações generalizadas de interferência russa.

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O resultado da votação de domingo poderá determinar se a Moldova, uma antiga república soviética e candidata à adesão à União Europeia (UE), continuará a aproximar-se do Ocidente ou se voltará a entrar na órbita de Moscovo.

O partido Coração da Moldova é um dos quatro partidos do Bloco Eleitoral Patriótico (BEP), favorável à Rússia, que é visto como um dos principais opositores ao Partido de Ação e Solidariedade (PAS), pró-ocidental no poder.

A decisão da Comissão Eleitoral Central baseou-se numa decisão tomada um dia antes pelo Tribunal de Recurso de Chișinău, que restringiu as atividades do partido durante 12 meses.

O Ministério da Justiça solicitou as restrições na sequência de buscas efetuadas no início deste mês a membros do partido Coração da Moldávia, que levaram a alegações de suborno de eleitores, financiamento ilegal do partido e lavagem de dinheiro.

Uma tenda de campanha para o Bloco Eleitoral Patriótico em Chișinău, 26 de setembro de 2025 AP Photo

A Comissão Eleitoral disse em um comunicado que todos os nomes propostos pelo Coração da Moldávia serão removidos da lista de candidatos do bloco e deu ao grupo 24 horas para ajustar sua lista para atender aos limites de representação exigidos pela lei eleitoral.

O partido PAS detém uma forte maioria parlamentar desde 2021, mas corre o risco de a perder na próxima eleição, na qual enfrenta vários adversários amigos da Rússia, mas nenhum parceiro pró-europeu viável.

O BEP diz que quer "amizade com a Rússia", neutralidade permanente e um "Estado que sirva o povo, não os funcionários".

Irina Vlah, líder do Coração da Moldávia, condenou "a decisão abusiva" e classificou-a como "um espetáculo político, inventado há muito tempo" pelo partido no poder.

Vlah fez uma declaração semelhante condenando a decisão do tribunal no dia anterior.

Uma mulher sorri enquanto segura bandeiras da Moldávia e da UE durante uma manifestação pró-UE do Partido da Ação e Solidariedade, no poder, em Chișinău, 26 de setembro de 2025 AP Photo

"Fizemos inúmeros apelos apontando os crimes que estavam a ser cometidos contra nós, mas não houve nenhuma reação, nenhuma mudança de atitude, o que mais uma vez confirma que nas últimas semanas foi implementado um cenário contra nós", disse Vlah numa declaração publicada na sua página do Facebook.

Na quinta-feira, Vlah foi proibida de entrar na Letónia, na Estónia e na Polónia, que a acusaram de "ajudar a Federação Russa a interferir na preparação das eleições legislativas".

Fortes tensões

A decisão da Comissão Eleitoral deverá inflamar as tensões num país já de si polarizado, onde as autoridades alertaram que a Rússia está a gastar centenas de milhões de euros para influenciar o resultado da votação, através de uma alegada operação de compra de votos e de planos para incitar tumultos.

Moscovo tem negado repetidamente qualquer ingerência na Moldova. Numa declaração na quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia rejeitou as alegações de interferência como "anti-russas" e "sem fundamento".

Primeiro-ministro da Moldova, Dorin Recean, ao lado de apoiantes durante um comício pró-UE do Partido da Ação e Solidariedade, no poder, em Chișinău, 26 de setembro de 2025 AP Photo

Cristian Cantir, professor associado de Relações Internacionais na Universidade de Oakland, disse que os partidos pró-russos podem usar a proibição para alegar que estão a ser discriminados e energizar os seus apoiantes.

"Se os concorrentes políticos violarem a lei e contribuírem para os planos do Kremlin para minar a Moldova, é necessária uma resposta institucional para preservar a segurança e a democracia do país.

"Dito isto, a decisão será utilizada pelos grupos pró-russos como mais uma prova da sua alegação de perseguição política... Estes grupos irão intensificar esta retórica para mobilizar o seu eleitorado."