Pelo menos quatro pessoas foram mortas, incluindo crianças, depois da Rússia ter lançado uma barragem de drones e mísseis durante a noite de domingo, visando várias cidades, com especial incidência na capital, Kiev.

É o primeiro grande bombardeamento contra a capital ucraniana desde a campanha aérea do mês passado, que matou cerca de duas dezenas de pessoas.

Tymur Tkachenko, chefe da administração da cidade de Kiev, confirmou as baixas de domingo através do seu canal oficial no Telegram. Tkachenko anunciou também que pelo menos 10 pessoas ficaram feridas no ataque, que, segundo ele, visou principalmente zonas civis da cidade.

Uma rapariga de 12 anos estava entre os mortos. Um espesso fumo negro podia ser visto a sair de uma explosão perto do centro da cidade.

Equipas de salvamento trabalham no local de um edifício de apartamentos danificado durante um ataque russo em Kiev, Ucrânia, domingo, 28 de setembro de 2025 Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

"Os russos reiniciaram o contador de mortes de crianças", escreveu Tkachenko no Telegram.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, criticou os "ataques selvagens" em um post no X, dizendo que os ataques em grande escala envolveram quase 500 drones de ataque e mais de 40 mísseis, incluindo o míssil balístico Kinzhal, que bombardeou o país por mais de 12 horas.

"Os principais alvos dos ataques inimigos foram Kiev e a região, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv e Odesa", escreveu Zelenskyy.

"Até ao momento, quatro pessoas foram mortas em Kiev, incluindo uma rapariga de 12 anos. As minhas condolências a todas as famílias e entes queridos. Em toda a Ucrânia, sabe-se que pelo menos 40 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças", continuou.

Zelenskyy referiu que entre os alvos dos ataques se encontravam locais comuns, como uma unidade de produção de pão e uma fábrica de pneus.

Os mísseis russos também atingiram casas de civis e edifícios residenciais. Zelenskyy afirma que as equipas de emergência responderam ao local e estão a prestar a ajuda e os cuidados necessários a todas as vítimas.

O líder ucraniano acusou o Kremlin de atacar deliberadamente civis numa tentativa de incitar o terror e o medo. Acusou também Moscovo de fazer uma declaração com o ataque, na sequência da onda de condenações que recebeu na semana de alto nível da Assembleia Geral da ONU (AGNU), que terminou no sábado.

"Este ataque vil ocorreu praticamente no final da semana da Assembleia Geral da ONU, e é exatamente assim que a Rússia declara a sua verdadeira posição. Moscovo quer continuar a lutar e a matar, e merece a mais dura pressão do mundo".

Zelenskyy afirma que a Rússia "beneficia com a continuação desta guerra", desde que continue a gerar dinheiro com a venda de energia. Zelenskyy também prometeu continuar a lutar para reduzir o poderio militar de Moscovo.

Pessoas limpam os escombros no local de um edifício de apartamentos danificado durante um ataque russo em Kiev, Ucrânia, domingo, 28 de setembro de 2025 Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

"O Kremlin beneficia da continuação desta guerra e do terror enquanto obtiver receitas da energia e operar uma frota sombra. Continuaremos a contra-atacar para privar a Rússia desses fluxos de receitas e para a obrigar a aproximar-se da diplomacia", disse Zelenskyy.

O presidente ucraniano exortou os aliados a exercerem mais pressão sobre Moscovo para bloquear o seu financiamento. O Presidente ucraniano apelou também ao mundo para que preste atenção ao plano do Presidente dos EUA, Donald Trump, para forçar a Rússia a sentar-se à mesa das negociações e pôr fim à invasão em grande escala, que já vai no seu quarto ano.

"Todos os que querem a paz devem apoiar os esforços do Presidente Trump e travar todas as importações russas. O tempo para uma ação decisiva já passou há muito tempo".

O líder ucraniano, que regressou recentemente dos EUA depois de participar na Assembleia-Geral das Nações Unidas, afirma que Kiev está a contar com uma resposta forte a estes ataques por parte de Washington, da Europa, do G7 e do G20.