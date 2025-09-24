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Bombeiros extinguem incêndio após ataque de drones russos em Kharkiv
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Vídeo. Kharkiv alvo de vaga de drones russos no mais recente ataque

Últimas notícias:

Desde terça-feira à noite, as forças russas lançaram um pesado ataque aéreo sobre Kharkiv, com drones a aproximarem-se a cada minuto.

O ataque, segundo um repórter da televisão checa, atingiu a zona industrial da cidade, onde se situam armazéns.

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O bombardeamento, que começou por volta das 21h, provocou incêndios e destruição em infraestruturas críticas. Bombeiros e equipas de resgate responderam rapidamente, trabalhando em meio a danos nas utilidades e estradas destruídas.

Este assalto é o mais recente numa série de ataques russos em cidades ucranianas, visando alvos civis e estratégicos. Autoridades locais afirmam que tais ataques têm o objetivo de semear o medo e perturbar a vida, enquanto as defesas ucranianas continuam a tentar interceptar drones e aeronaves.

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