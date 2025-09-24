Vídeo. Kharkiv alvo de vaga de drones russos no mais recente ataque

O ataque, segundo um repórter da televisão checa, atingiu a zona industrial da cidade, onde se situam armazéns.
O bombardeamento, que começou por volta das 21h, provocou incêndios e destruição em infraestruturas críticas. Bombeiros e equipas de resgate responderam rapidamente, trabalhando em meio a danos nas utilidades e estradas destruídas.
Este assalto é o mais recente numa série de ataques russos em cidades ucranianas, visando alvos civis e estratégicos. Autoridades locais afirmam que tais ataques têm o objetivo de semear o medo e perturbar a vida, enquanto as defesas ucranianas continuam a tentar interceptar drones e aeronaves.