O tiroteio ocorreu na manhã seguinte à morte de Russell M. Nelson, o mais idoso presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, aos 101 anos.
Um homem armado abriu fogo no interior de uma igreja no Michigan, no domingo, antes de aparentemente incendiar o edifício, matando pelo menos uma pessoa e ferindo outras nove, informaram as autoridades norte-americanas.
O chefe da polícia William Renye informou os jornalistas de que um homem de 40 anos bateu com o carro na entrada da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, na localidade de Grand Blanc, onde centenas de pessoas se tinham reunido, antes de sair do veículo e começar a disparar.
Acredita-se que o suspeito tenha incendiado a igreja antes de ser baleado pela polícia, indicou William Renye.
As chamas e o fumo intensos puderam ser avistados durante horas antes de o incêndio ser extinto. As equipas de primeiros socorros realizaram, depois, trabalhos de busca entre os escombros.
"Acreditamos que iremos descobrir mais algumas vítimas assim que localizarmos a área onde ocorreu o incêndio", afirmou Renye. "Os locais de culto devem ser santuários de paz, oração e conexão. Rezamos pela paz e pela cura de todos os envolvidos."
Entretanto, a governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, disse, em comunicado, que o seu coração está partido pela situação vivida pela comunidade de Grand Blanc. “A violência em qualquer lugar, especialmente num local de culto, é inaceitável”, referiu.
Investigação em curso
A polícia afirmou ainda não ter identificado o motivo na base do incêndio ou tiroteio, mas disse que os investigadores estão a revistar a residência do suspeito na cidade vizinha de Burton.
O presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu, numa publicação nas redes sociais, que foi informado sobre o tiroteio, elogiando o FBI, que, segundo as autoridades locais, enviou cerca de 100 agentes para a área.
Entretanto, Doug Anderson, porta-voz da igreja sediada no Utah, condenou o tiroteio.
"A igreja está em contacto com a polícia local à medida que a investigação continua e à medida que recebemos atualizações sobre o estado das pessoas afetadas", informou Anderson, numa declaração.
A igreja, rodeada por um parque de estacionamento e um grande relvado, está localizada perto de áreas residenciais e de uma igreja das Testemunhas de Jeová.
O tiroteio ocorreu na manhã seguinte à morte de Russell M. Nelson, o mais idoso presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, aos 101 anos.
O próximo presidente da religião, amplamente conhecida como Igreja Mórmon, deverá ser Dallin H. Oaks, de acordo com o protocolo da igreja.