Um homem armado abriu fogo no interior de uma igreja no Michigan, no domingo, antes de aparentemente incendiar o edifício, matando pelo menos uma pessoa e ferindo outras nove, informaram as autoridades norte-americanas.

O chefe da polícia William Renye informou os jornalistas de que um homem de 40 anos bateu com o carro na entrada da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, na localidade de Grand Blanc, onde centenas de pessoas se tinham reunido, antes de sair do veículo e começar a disparar.

Acredita-se que o suspeito tenha incendiado a igreja antes de ser baleado pela polícia, indicou William Renye.

As chamas e o fumo intensos puderam ser avistados durante horas antes de o incêndio ser extinto. As equipas de primeiros socorros realizaram, depois, trabalhos de busca entre os escombros.

Bombeiros trabalham no local de um incêndio e tiroteio que ocorreram na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, em Grand Blanc, Michigan, domingo, 28 de setembro de 2025 Lukas Katilius/AP

"Acreditamos que iremos descobrir mais algumas vítimas assim que localizarmos a área onde ocorreu o incêndio", afirmou Renye. "Os locais de culto devem ser santuários de paz, oração e conexão. Rezamos pela paz e pela cura de todos os envolvidos."

Entretanto, a governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, disse, em comunicado, que o seu coração está partido pela situação vivida pela comunidade de Grand Blanc. “A violência em qualquer lugar, especialmente num local de culto, é inaceitável”, referiu.

Investigação em curso

A polícia afirmou ainda não ter identificado o motivo na base do incêndio ou tiroteio, mas disse que os investigadores estão a revistar a residência do suspeito na cidade vizinha de Burton.

O presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu, numa publicação nas redes sociais, que foi informado sobre o tiroteio, elogiando o FBI, que, segundo as autoridades locais, enviou cerca de 100 agentes para a área.

Chamas e fumo intensos são vistos a sair, num vídeo que circula online, da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, em Grand Blanc Julie J, @Malkowski6April/AP

Entretanto, Doug Anderson, porta-voz da igreja sediada no Utah, condenou o tiroteio.

"A igreja está em contacto com a polícia local à medida que a investigação continua e à medida que recebemos atualizações sobre o estado das pessoas afetadas", informou Anderson, numa declaração.

A igreja, rodeada por um parque de estacionamento e um grande relvado, está localizada perto de áreas residenciais e de uma igreja das Testemunhas de Jeová.

O tiroteio ocorreu na manhã seguinte à morte de Russell M. Nelson, o mais idoso presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, aos 101 anos.

O próximo presidente da religião, amplamente conhecida como Igreja Mórmon, deverá ser Dallin H. Oaks, de acordo com o protocolo da igreja.