Um morto e nove feridos em tiroteio e incêndio numa igreja mórmon no Michigan, segundo a polícia

A polícia vigia a área ao longo da McCandlish Road, perto de um tiroteio que ocorreu na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no domingo, 28 de setembro de 2025, em Grand Blanc
A polícia vigia a área ao longo da McCandlish Road, perto de um tiroteio que ocorreu na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no domingo, 28 de setembro de 2025, em Grand Blanc Direitos de autor  Jose Juarez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Jose Juarez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Jerry Fisayo-Bambi com AP
Publicado a
Publicado a


O tiroteio ocorreu na manhã seguinte à morte de Russell M. Nelson, o mais idoso presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, aos 101 anos.

Um homem armado abriu fogo no interior de uma igreja no Michigan, no domingo, antes de aparentemente incendiar o edifício, matando pelo menos uma pessoa e ferindo outras nove, informaram as autoridades norte-americanas.

O chefe da polícia William Renye informou os jornalistas de que um homem de 40 anos bateu com o carro na entrada da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, na localidade de Grand Blanc, onde centenas de pessoas se tinham reunido, antes de sair do veículo e começar a disparar.

Acredita-se que o suspeito tenha incendiado a igreja antes de ser baleado pela polícia, indicou William Renye.

As chamas e o fumo intensos puderam ser avistados durante horas antes de o incêndio ser extinto. As equipas de primeiros socorros realizaram, depois, trabalhos de busca entre os escombros.

Bombeiros trabalham no local de um incêndio e tiroteio que ocorreram na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, em Grand Blanc, Michigan, domingo, 28 de setembro de 2025
Bombeiros trabalham no local de um incêndio e tiroteio que ocorreram na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, em Grand Blanc, Michigan, domingo, 28 de setembro de 2025 Lukas Katilius/AP

"Acreditamos que iremos descobrir mais algumas vítimas assim que localizarmos a área onde ocorreu o incêndio", afirmou Renye. "Os locais de culto devem ser santuários de paz, oração e conexão. Rezamos pela paz e pela cura de todos os envolvidos."

Entretanto, a governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, disse, em comunicado, que o seu coração está partido pela situação vivida pela comunidade de Grand Blanc. “A violência em qualquer lugar, especialmente num local de culto, é inaceitável”, referiu.

Investigação em curso

A polícia afirmou ainda não ter identificado o motivo na base do incêndio ou tiroteio, mas disse que os investigadores estão a revistar a residência do suspeito na cidade vizinha de Burton.

O presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu, numa publicação nas redes sociais, que foi informado sobre o tiroteio, elogiando o FBI, que, segundo as autoridades locais, enviou cerca de 100 agentes para a área.

Chamas e fumo intensos são vistos a sair, num vídeo que circula online, da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, em Grand Blanc
Chamas e fumo intensos são vistos a sair, num vídeo que circula online, da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, em Grand Blanc Julie J, @Malkowski6April/AP

Entretanto, Doug Anderson, porta-voz da igreja sediada no Utah, condenou o tiroteio.

"A igreja está em contacto com a polícia local à medida que a investigação continua e à medida que recebemos atualizações sobre o estado das pessoas afetadas", informou Anderson, numa declaração.

A igreja, rodeada por um parque de estacionamento e um grande relvado, está localizada perto de áreas residenciais e de uma igreja das Testemunhas de Jeová.

O tiroteio ocorreu na manhã seguinte à morte de Russell M. Nelson, o mais idoso presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, aos 101 anos.

O próximo presidente da religião, amplamente conhecida como Igreja Mórmon, deverá ser Dallin H. Oaks, de acordo com o protocolo da igreja.

Partilhe esta notícia Comentários

