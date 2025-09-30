Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Advogada do suspeito de assassinar Charlie Kirk pede ao juiz mais tempo para analisar as provas

Uma fotografia do ativista conservador Charlie Kirk é vista num grande ecrã durante uma homenagem em Glendale, a 21 de setembro de 2025
De Gavin Blackburn
Publicado a
O Ministério Público do Utah acusou Robinson de homicídio agravado e planeia pedir a pena de morte.

A advogada do homem acusado de matar o ativista conservador Charlie Kirk pediu a um juiz, na segunda-feira, mais tempo para analisar a grande quantidade de provas no processo, antes de decidir se a defesa vai pedir uma audiência preliminar.

Uma audiência preliminar determinaria se existem provas suficientes contra Tyler Robinson, de 22 anos, para avançar com um julgamento.

Os arguidos podem renunciar a esse passo, mas a advogada recém-nomeada de Robinson, Kathryn Nester, disse que a sua equipa não tencionava fazê-lo.

O Ministério Público do Utah acusou Robinson de homicídio agravado e tenciona aplicar-lhe a pena de morte.

Tanto a defesa como a acusação reconheceram, numa breve audiência realizada na segunda-feira, que a quantidade de provas de que dispõem os procuradores é "volumosa".

Robinson não esteve presente na audiência e, a pedido da sua equipa de defesa, compareceu por áudio a partir da prisão.

Tyler Robinson participa numa audiência virtual a partir da prisão no Utah, 16 de setembro de 2025
O juiz Tony Graf marcou a próxima audiência para 30 de outubro.

Os advogados de defesa de Robinson e os procuradores do gabinete do procurador do condado de Utah recusaram-se a fazer comentários após a audiência de segunda-feira.

Assassinato de Kirk

A audiência teve lugar em Provo, a poucos quilómetros do campus da Universidade de Utah Valley, em Orem, onde Kirk foi morto a 10 de setembro, durante um debate com estudantes.

As autoridades prenderam Robinson quando este se apresentou com os pais no gabinete do xerife da sua cidade natal, no sudoeste do Utah, a mais de três horas de carro do local do tiroteio, para se entregar.

Desde então, os procuradores revelaram mensagens de texto incriminatórias e provas de ADN que, segundo eles, ligam Robinson ao assassínio.

Um bilhete que Robinson deixou antes do tiroteio dizia que tinha a oportunidade de matar uma das principais vozes conservadoras do país, "e vou aproveitá-la", disse o procurador do condado de Utah, Jeff Gray, aos jornalistas antes da primeira audiência.

Gray também disse que Robinson escreveu uma mensagem sobre Kirk: "Estou farto do seu ódio".

A advogada de defesa Kathryn Nester, que representa Tyler Robinson, fala durante uma audiência no tribunal do condado de Utah em Provo, 29 de setembro de 2025
O assassinato de Kirk, um aliado próximo do presidente Donald Trump que trabalhou para orientar os jovens eleitores para o conservadorismo, galvanizou os republicanos que prometeram continuar a missão de Kirk de levar a política americana mais para a direita.

Trump declarou Kirk um "mártir" da liberdade e ameaçou reprimir o que ele chamou de "esquerda radical".

Trabalhadores de todos os Estados Unidos foram punidos ou despedidos por terem falado sobre Kirk após a sua morte, incluindo professores, funcionários públicos e privados e personalidades da comunicação social, nomeadamente Jimmy Kimmel, cujo programa da noite foi suspenso e depois reintegrado pela ABC.

A organização política de Kirk, a Turning Point USA, sediada no Arizona, trouxe jovens cristãos evangélicos para a política através do seu podcast, das redes sociais e de eventos no campus.

Outras fontes • AP

