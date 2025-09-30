Advogada do suspeito de assassinar Charlie Kirk pede ao juiz mais tempo para analisar as provas

A advogada do homem acusado de matar o ativista conservador Charlie Kirk pediu a um juiz, na segunda-feira, mais tempo para analisar a grande quantidade de provas no processo, antes de decidir se a defesa vai pedir uma audiência preliminar.

Uma audiência preliminar determinaria se existem provas suficientes contra Tyler Robinson, de 22 anos, para avançar com um julgamento.

Os arguidos podem renunciar a esse passo, mas a advogada recém-nomeada de Robinson, Kathryn Nester, disse que a sua equipa não tencionava fazê-lo.

O Ministério Público do Utah acusou Robinson de homicídio agravado e tenciona aplicar-lhe a pena de morte.

Tanto a defesa como a acusação reconheceram, numa breve audiência realizada na segunda-feira, que a quantidade de provas de que dispõem os procuradores é "volumosa".

Robinson não esteve presente na audiência e, a pedido da sua equipa de defesa, compareceu por áudio a partir da prisão.

Tyler Robinson assiste a uma audiência virtual a partir da prisão no Utah, 16 de setembro de 2025 AP/Utah State Courts

O juiz Tony Graf marcou a próxima audiência para 30 de outubro.

Os advogados de defesa de Robinson e os procuradores do gabinete do procurador do condado de Utah recusaram-se a fazer comentários após a audiência de segunda-feira.

Assassinato de Kirk

A audiência teve lugar em Provo, a poucos quilómetros do campus da Universidade de Utah Valley, em Orem, onde Kirk foi morto a 10 de setembro, durante um debate com estudantes.

As autoridades prenderam Robinson quando este se apresentou com os pais no gabinete do xerife da sua cidade natal, no sudoeste do Utah, a mais de três horas de carro do local do tiroteio, para se entregar.

Desde então, os procuradores revelaram mensagens de texto incriminatórias e provas de ADN que, segundo eles, ligam Robinson ao assassínio.

Um bilhete que Robinson deixou antes do tiroteio dizia que tinha a oportunidade de matar uma das principais vozes conservadoras do país, "e vou aproveitá-la", disse o procurador do condado de Utah, Jeff Gray, aos jornalistas antes da primeira audiência.

Gray também disse que Robinson escreveu uma mensagem sobre Kirk: "Estou farto do seu ódio".

A advogada de defesa Kathryn Nester, que representa Tyler Robinson, fala durante uma audiência no tribunal do condado de Utah em Provo, 29 de setembro de 2025 AP Photo

O assassinato de Kirk, um aliado próximo do presidente Donald Trump que trabalhou para orientar os jovens eleitores para o conservadorismo, galvanizou os republicanos que prometeram continuar a missão de Kirk de levar a política americana mais para a direita.

Trump declarou Kirk um "mártir" da liberdade e ameaçou reprimir o que ele chamou de "esquerda radical".

Trabalhadores de todos os Estados Unidos foram punidos ou despedidos por terem falado sobre Kirk após a sua morte, incluindo professores, funcionários públicos e privados e personalidades da comunicação social, nomeadamente Jimmy Kimmel, cujo programa da noite foi suspenso e depois reintegrado pela ABC.

A organização política de Kirk, a Turning Point USA, sediada no Arizona, trouxe jovens cristãos evangélicos para a política através do seu podcast, das redes sociais e de eventos no campus.