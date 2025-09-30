O YouTube concordou em pagar 24,5 milhões de dólares (20,9 milhões de euros) para resolver um processo que o presidente dos EUA, Donald Trump, moveu contra a empresa em 2021, quando suspendeu a conta de Trump após os distúrbios de 6 de janeiro no Capitólio. A conta de Trump foi restaurada desde 2023.

Trump também processou o X, anteriormente conhecido como Twitter, e a Meta Platforms, que detém o Facebook. Quando a ação foi intentada pela primeira vez, há mais de quatro anos, os peritos jurídicos previram que as ações estavam condenadas ao fracasso. No entanto, a Meta e a X concordaram em pagar para resolver os processos no início deste ano.

De acordo com os documentos do tribunal apresentados na segunda-feira, 22 milhões de dólares (18,8 milhões de euros) irão contribuir para o Trust for the National Mall e para a construção de um salão de baile na Casa Branca. Os restantes 2,5 milhões de dólares (2,1 milhões de euros) serão pagos a outros queixosos envolvidos no processo, incluindo a escritora norte-americana Naomi Wolf e a American Conservative Union.

Ambos os CEO da Alphabet, a empresa-mãe da Google, e da Meta, bem como outros líderes tecnológicos, apoiaram Trump durante a sua segunda tomada de posse em janeiro, o que levou muitos a especular que a indústria estava disposta a trabalhar mais de perto com o presidente em comparação com a sua primeira administração.

A plataforma de vídeo online não admitiu ter cometido qualquer infração e o acordo não constitui uma admissão de responsabilidade, segundo o processo. A Google recusou-se a comentar as razões do acordo.

O presidente dos EUA interpôs centenas de ações judiciais durante a sua segunda administração, incluindo muitas contra empresas de comunicação social.

No início deste mês, Trump apresentou um processo de difamação no valor de 15 mil milhões de dólares (13,8 mil milhões de euros) contra o New York Times e quatro dos seus jornalistas, meses depois de ter intentado uma ação judicial contra o Wall Street Journal.

Trump disse que o jornal era um "porta-voz virtual" do "Partido Democrata de esquerda radical" e acusou-o de "espalhar conteúdos falsos e difamatórios" sobre ele, a sua família e os seus negócios.

Em julho, a Paramount decidiu pagar a Trump 16 milhões de dólares (13,7 milhões de euros) para resolver um processo relativo à edição do famoso programa noticioso "60 Minutes" da CBS e, em dezembro de 2024, a ABC News concordou em pagar 15 milhões de dólares (12,8 milhões de euros) para resolver um processo de difamação contra o presidente dos EUA.