Sarah Mullally é a primeira mulher a ser nomeada arcebispa de Canterbury

Pela primeira vez, uma mulher foi nomeada arcebispa de Cantuária, com Sarah Mullally a ser a 106ª pessoa a liderar a Igreja de Inglaterra.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Sarah Mullally, que serviu durante quase oito anos como bispa de Londres, é uma antiga chefe de enfermagem de Inglaterra.

A nova arcebispa, de 63 anos, assume o cargo numa altura difícil para a Igreja Anglicana, que tem sido fortemente criticada nos últimos anos pela forma como lidou com vários escândalos de abusos sexuais.

O seu antecessor, Justin Welby, demitiu-se em novembro, depois de uma investigação independente ter concluído que não tinha avisado a polícia logo que descobriu que um voluntário tinha cometido abusos físicos e sexuais em série em campos de férias cristãos.

A nomeação da primeira mulher arcebispa de Cantuária surge uma década depois de a Igreja ter anunciado a sua primeira mulher bispo em 2015. As mulheres foram autorizadas a tornar-se sacerdotes anglicanos pela primeira vez em 1994.

O primeiro-ministro Keir Starmer felicitou Mullally e desejou-lhe sucesso no seu novo cargo.

"A Igreja de Inglaterra é de profunda importância para este país", afirmou Starmer. "As suas igrejas, catedrais, escolas e instituições de caridade fazem parte do tecido das nossas comunidades. A arcebispa de Cantuária desempenhará um papel fundamental na nossa vida nacional".

Stephen Cottrell, o arcebispo de York, disse estar "encantado" com a nomeação de Mullally.

"É uma pessoa de enorme coragem, sabedoria, integridade e experiência", escreveu ele. "Nos muitos desafios que a Igreja de Inglaterra enfrenta neste momento, precisamos da liderança bondosa, piedosa e estável que Sarah trará".

Numa declaração divulgada após a sua nomeação, Mullally descreveu como chegou à fé quando era adolescente.

"Em todas as fases desse percurso, através da minha carreira de enfermeira e do meu ministério cristão, aprendi a escutar profundamente - as pessoas e as sugestões de Deus - e a procurar reunir as pessoas para que encontrem esperança e cura", afirmou Mullally.

"Sei que se trata de uma enorme responsabilidade, mas encaro-a com um sentimento de paz e de confiança em Deus, que me conduzirá como sempre o fez", acrescentou.

O novo arcebispo irá liderar uma igreja que tem mais de 85 milhões de membros espalhados por 165 países. Embora cada nação tenha o seu próprio líder, ela será vista como a primeira entre iguais.