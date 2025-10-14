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A Ucrânia pode ser a próxima? Trump vai concentrar-se na Rússia depois de garantir o cessar-fogo em Gaza

Donald Trump aguarda para cumprimentar os líderes durante uma cimeira para apoiar o fim da guerra de mais de dois anos entre Israel e o Hamas em Gaza, após um acordo de cessar-fogo inovador, 13 de outubro de 2025
Donald Trump aguarda para cumprimentar os líderes durante uma cimeira para apoiar o fim da guerra de mais de dois anos entre Israel e o Hamas em Gaza, após um acordo de cessar-fogo inovador, 13 de outubro de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Sasha Vakulina
Publicado a Últimas notícias
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O presidente dos EUA disse na segunda-feira que agora quer concentrar-se na Rússia e na sua guerra contra a Ucrânia. Após meses de esforços diplomáticos, poderá Trump repetir o seu sucesso na pacificação e pôr fim à guerra de Moscovo contra a Ucrânia? Kiev certamente espera que sim.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que planeia concentrar-se em acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, agora que a fase um do seu acordo de cessar-fogo em Gaza está na fase final.

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Na segunda-feira, o Hamas libertou os 20 reféns israelitas vivos e Israel libertou quase 2.000 palestinianos que se encontravam detidos nas suas prisões. Isto depois de ambas as partes terem concordado em pôr fim às hostilidades a 10 de outubro.

O presidente ucraniano confirmou que o possível cessar-fogo na Ucrânia e os próximos passos serão provavelmente discutidos numa reunião entre Volodymyr Zelenskyy e Trump, na sexta-feira, em Washington.

"Penso que precisamos de discutir a sequência de passos que quero propor ao Presidente (Trump)", disse Zelenskyy aos jornalistas na segunda-feira.

Em discurso no parlamento israelita na segunda-feira, Trump disse que os seus esforços de pacificação ainda não terminaram e que a seguir quer levar a Rússia a acabar com a sua guerra contra a Ucrânia.

"Seria ótimo se conseguíssemos fazer um acordo de paz com o Irão", disse Trump no seu discurso triunfante no Knesset, acrescentando. "Primeiro, temos de fazer com que a Rússia acabe".

O Presidente dos EUA, Donald Trump, fala com o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no Knesset em Jerusalém, 13 de outubro de 2025
O presidente dos EUA, Donald Trump, conversa com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no Knesset em Jerusalém, 13 de outubro de 2025 AP Photo

"Vamos concentrar-nos primeiro na Rússia".

Trump tem tentado intermediar um acordo de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia há meses, mas seus esforços continuam paralisados com o Kremlin rejeitando a ideia de negociações diretas com Zelenskyy, mesmo com a participação de Trump como mediador.

"Até o Hamas mostra perspicácia para negociar, mas não Putin", disse Zelenskyy.

As autoridades de Moscovo têm-se recusado repetidamente a participar em quaisquer negociações com a liderança ucraniana, concordando apenas com uma reunião individual entre Trump e Vladimir Putin no Alasca, em agosto.

Mas o plano de paz do presidente dos EUA para Gaza e o regresso dos reféns israelitas deram uma nova esperança a Kiev.

"Quando a paz é alcançada numa parte do mundo, isso traz mais esperança para a paz noutras regiões onde a vida ainda está ameaçada", disse Zelenskyy num post no X na segunda-feira, acrescentando que a Ucrânia saúda "todos os esforços que levaram ao resultado de hoje para o Médio Oriente".

"Os reféns foram libertados e a guerra em Gaza está a chegar ao fim. Este é um acontecimento verdadeiramente extraordinário".

"Estamos a trabalhar para que o dia da paz chegue também à Ucrânia", disse Zelenskyy, felicitando Trump pela sua "liderança e determinação" que "funcionaram".

"A agressão russa continua a ser a última fonte global de desestabilização e se o cessar-fogo e a paz foram alcançados no Médio Oriente, a liderança e a determinação dos actores globais podem certamente funcionar também para nós, na Ucrânia e na Europa. E isso pode ser feito".

Denominador comum nas conversações de paz

O que os dois processos de paz liderados pelos EUA têm em comum não é apenas a liderança e a iniciativa de Washington, mas também o enviado especial de Trump.

Ao dirigir-se ao Knesset israelita na segunda-feira, Trump destacou Steve Witkoff, que também tentou negociar um acordo de paz com Moscovo e se encontrou várias vezes com Putin.

Trump contou uma história em que telefonou a Witkoff meia hora depois de uma das suas reuniões com o presidente russo, esperando que a reunião tivesse terminado. No entanto, foi-lhe dito que ainda estava a decorrer.

O enviado especial da Casa Branca para o Médio Oriente, Steve Witkoff, é reconhecido pelo Presidente Donald Trump durante o seu discurso no Knesset, 13 de outubro de 2025
Steve Witkoff, enviado especial da Casa Branca para o Médio Oriente, é reconhecido pelo Presidente Donald Trump durante o seu discurso no Knesset, 13 de outubro de 2025 AP Photo

"Em cinco horas, ele saiu. Perguntei-lhe: "De que raio esteve a falar durante cinco horas? E ele disse: 'Só um monte de coisas interessantes'. Mas não se pode falar sobre isso durante cinco (horas)", disse Trump.

Trump acrescentou que, na altura, Witkoff "não fazia ideia sobre a Rússia, não fazia ideia sobre Putin, não sabia muito sobre política", mas tinha "aquela qualidade" que o presidente dos EUA procurava.

Outro possível denominador comum na abordagem de Trump ao acordo de cessar-fogo em Gaza e aos seus esforços para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia é o conceito de "paz através da força", que o presidente dos EUA referiu repetidamente no seu discurso no Knesset.

Zelenskyy tem insistido neste conceito e na sua implementação para forçar a Rússia a parar a sua guerra contra a Ucrânia e planeia discuti-lo com Trump na sexta-feira.

Recrutas participam em exercícios num campo de treino na região de Zaporizhzhia, 11 de outubro, 2025
Recrutas participam em exercícios num campo de treino na região de Zaporizhzhia, 11 de outubro de 2025 AP Photo

A reunião, a quinta entre Trump e Zelenskyy desde que o Presidente dos EUA regressou ao cargo em janeiro, seguir-se-á a dois telefonemas que os líderes tiveram nos últimos dias sobre as defesas aéreas e as capacidades de longo alcance da Ucrânia, no contexto do ataque da Rússia contra as infra-estruturas energéticas ucranianas.

Mas os telefonemas "não foram suficientes" para discutir todos os temas-chave, disse Zelenskyy.

Recentemente, Trump expressou a possibilidade de fornecer à Ucrânia Tomahawks, mísseis de cruzeiro de longo alcance capazes de atingir alvos a uma distância de 1.600 a 2.500 quilómetros.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que "o tema dos Tomahawks é de extrema preocupação" para Moscovo.

"Agora é realmente um momento muito dramático em termos do facto de as tensões estarem a aumentar de todos os lados", disse Peskov em declarações veiculadas pelos meios de comunicação social estatais russos.

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