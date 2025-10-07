Donald Trump aproxima-se da decisão de enviar mísseis Tomahawk para a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda-feira que está prestes a decidir se vai fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance Tomahawk, acrescentando que queria ver primeiro a lista de alvos.

"Já tomei praticamente uma decisão. Acho que quero saber o que estão a fazer com eles, para onde os estão a enviar, penso eu. Tenho de fazer essa pergunta", disse Trump.

O presidente dos EUA também disse aos jornalistas na Sala Oval que não estava "à espera de uma escalada".

A Ucrânia tem vindo a solicitar os mísseis Tomahawk há algum tempo, uma vez que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy terá pedido a Trump que fornecesse estes mísseis a Kiev durante a reunião que tiveram à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, no mês passado.

Kiev acredita que os Tomahawks dariam à Ucrânia a capacidade de atacar mais profundamente a Rússia, podendo chegar até Moscovo, algo a que Zelenskyy referiu numa entrevista recente.

"A Ucrânia tem de saber onde estão os abrigos anti-bombas", disse Zelenskyy, referindo-se aos funcionários do Kremlin. "Eles têm de saber que nós, na Ucrânia, vamos responder. Se eles nos atacarem, nós responderemos".

O presidente da Ucrânia também disse recentemente que os sistemas de armas adicionais poderiam levar o presidente russo Vladimir Putin a iniciar conversações diretas, seguindo a iniciativa de Trump.

Objectos dos serviços militares e de segurança russos ao alcance dos mísseis de cruzeiro Tomahawks - ISW ISW

Como é que a Ucrânia pode utilizar os Tomahawks?

Com um alcance operacional entre 1.600 e 2.500 quilómetros e uma poderosa ogiva de cerca de 400-450 quilogramas, os mísseis Tomahawk podem reforçar os ataques da Ucrânia em direção à Rússia.

Parte essencial do arsenal dos EUA, estes dispositivos podem voar a baixas altitudes, efetuar manobras evasivas e ser reprogramados em pleno voo.

De momento, a Ucrânia depende de mísseis fornecidos pelo Ocidente, como o Storm Shadow, cujo alcance é limitado a cerca de 250 quilómetros.

Para qualquer alcance superior a este, Kiev está a utilizar os seus drones e mísseis produzidos internamente, como o Palianytsia, mas a carga útil das suas ogivas está limitada a 50-100 quilogramas.

É muito provável que a Ucrânia utilize Tomahawks para atingir instalações militares, logística, sistemas de defesa aérea e aeródromos militares russos, como a base aérea de Olenya, na região russa de Murmansk, uma das principais plataformas de lançamento dos ataques maciços de mísseis de Moscovo contra a Ucrânia.

Kiev também irá certamente utilizar mísseis Tomahawk para intensificar os seus ataques contra as instalações energéticas russas.

De acordo com os meios de comunicação social afiliados ao Kremlin, cerca de 40% da capacidade russa de refinação de petróleo para gasolina e gasóleo foi interrompida devido aos ataques de drones ucranianos no final de setembro.

A Ucrânia terá primeiro de ultrapassar alguns obstáculos técnicos, uma vez que os mísseis Tomahawk são normalmente lançados principalmente a partir de plataformas navais, incluindo submarinos e navios de superfície. Kiev terá de instalar uma infraestrutura de lançamento a partir de terra para utilizar estes mísseis.

A Ucrânia já demonstrou a sua capacidade de adaptar armas fornecidas pelo Ocidente às suas próprias capacidades militares, como um sistema de mira caseiro para artilharia e foguetes de fabrico americano.

O diz o Kremlin sobre os Tomahawks da Ucrânia?

Numa entrevista publicada a 5 de outubro, Putin afirmou que o facto de os EUA fornecerem mísseis Tomahawk à Ucrânia "levaria à destruição" da "tendência positiva emergente" nas relações entre os EUA e a Rússia.

Também ameaçou Washington em 2 de outubro, afirmando que o pessoal militar dos EUA teria de participar diretamente nos ataques Tomahawk ucranianos.

Putin afirmou que isso marcaria uma "nova fase de escalada", mas que não alteraria a situação no campo de batalha.

O grupo de reflexão do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede nos EUA, salientou que Putin apresentou argumentos semelhantes quando os Estados Unidos estavam a considerar enviar à Ucrânia mísseis ATACMS, jatos F-16 e tanques Abrams.

O antigo enviado de Trump para as negociações com a Ucrânia, Kurt Volker, disse à Euronews que foi a falta de vontade da Rússia em participar em quaisquer conversações com Kiev que fez com que Washington reconsiderasse o envio de Tomahawks para a Ucrânia.

Volker acredita também que a discussão sobre os mísseis de longo alcance irá "reaproximar" Putin e "obrigá-lo a fazer um acordo e Putin não está a fazer isso neste momento".

Volker disse que Putin "mentiu a Donald Trump" sobre as suas intenções de pôr fim à invasão total da Ucrânia pela Rússia e de se encontrar cara a cara com Zelenskyy.

"Trump está frustrado. Putin prometeu-lhe que iria negociar e encontrar-se com Zelenskyy. (Putin) fê-lo quando Trump estava com os líderes europeus na Casa Branca. Ele fez uma chamada telefónica para Putin, que concordou naquele momento", disse Volker.

"Ele fez com que Trump parecesse fraco e Trump não gosta de parecer fraco, por isso esta é agora uma questão pessoal para ele", disse Volker à Euronews, explicando por que razão é que a administração norte-americana mudou a sua posição sobre a possibilidade de enviar Tomahawks para a Ucrânia.