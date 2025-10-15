Turista norte-americano e jovem irlandês mortos na mesma noite no distrito de Lisboa

Um turista norte-americano foi morto à facada e outro ficou ferido na face e nos braços, na madrugada desta quarta-feira, numa alegada tentativa de assalto em Cascais.

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O corpo da vítima mortal, que tinha 35 anos, foi encontrado voltado para cima junto a uma árvore. Segundo a SIC, o homem sofreu várias facadas nas costas.

Um comunicado da PSP confirmou que esta foi acionada para a Rua Afonso Sanches, junto à igreja dos Navegantes, em Cascais, pelas 3h16. As autoridades policiais indicaram ter verificado a "presença de dois indivíduos do sexo masculino, ambos ensanguentados", sendo que um deles estava "prostrado no solo em decúbito dorsal, inanimado e sem sinais evidentes de vida".

A segunda vítima é um homem de 34 anos, que foi encontrado "consciente, sentado no passeio, apresentando igualmente ferimentos visíveis, mais concretamente, ferimentos ligeiros na face e no cotovelo direito". Após ser localizado, o ferido foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O homem ferido contou às autoridades que seguia para o alojamento local (AL) onde estava hospedado quando foi abordado por três indivíduos que, de forma provocatória, tentaram tocar no chapéu que trazia. A vítima afirmou que os confrontou, pedindo-lhes que parassem, no momento em que foi agredida com três murros na face.

Na sequência da agressão, a vítima contactou um amigo que estava num estabelecimento de diversão noturno, denominado "TAJ", nas proximidades. O homem de 35 anos, que terá morrido no local do incidente, chegou pouco tempo depois da chamada telefónica, tendo iniciado uma discussão verbal com os três suspeitos do crime. Um deles desferiu golpes "na face, nos braços e nas costas das vítimas” com recurso a uma arma branca, avançou a PSP.

De acordo com o Correio da Manhã, os dois homens que foram atacados estavam noivos, o que suscita dúvidas sobre um eventual crime de homofobia.

Os três suspeitos fugiram numa viatura que se encontrava junto ao local onde a discussão aconteceu. Na nota oficial da PSP, não é mencionada a tentativa de assalto que foi inicialmente indicada pela Lusa.

A Polícia Judiciária (PJ) está agora a cargo da investigação. Um dos suspeitos foi, entretanto, capturado e está sob custódia da mesma. Isto significa que não está formalmente detido.

Jovem Irlandês encontrado morto na mesma noite

Já na quarta-feira de manhã, um jovem irlandês, de 26 anos, foi encontrado morto com sinais de agressão na zona do antigo Casal Ventoso, em Lisboa.

O corpo da vítima foi descoberto pelas 8h50, "prostrado no solo", com ferimentos na cabeça. Dada a existência da suspeita de crime, a PSP comunicou os factos ao Ministério Público e à Polícia Judiciária.