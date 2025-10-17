Um festival de cinema dedicado a novos filmes judaicos foi cancelado em Malmö, a terceira maior cidade da Suécia, depois de os organizadores terem afirmado que não conseguiram garantir um local para o evento por questões de segurança.

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De acordo com os organizadores do Festival Internacional de Cinema Judaico (JIFF), tanto os proprietários de salas de cinema comerciais como o cinema Panora, sem fins lucrativos, concordaram em não acolher o evento.

"Alguns deles referiram-se especificamente a razões de segurança. Existe o receio de que possa acontecer alguma coisa", disse Ola Tedin, um dos organizadores do festival.

A notícia causou choque entre os organizadores e as autoridades suecas.

"No início, fiquei muito zangada. Na verdade, tive dificuldade em aceitar", referiu Sofia Nerbrand, uma das organizadoras.

"Agora já assimilei um pouco, mas continua a ser completamente ultrajante. Acho que é incrivelmente trágico que se tenha chegado a este ponto."

Homens judeus ultraortodoxos celebram a festa judaica de Purim em Mea Shearim, bairro ultraortodoxo de Jerusalém, no domingo, 16 de março de 2025 AP Photo/Ohad Zwigenberg

Cinemas mantêm a sua decisão

A grande rede de cinemas Filmstaden confirmou a decisão de não disponibilizar as suas salas para o festival. Irene Hernberg, diretora de relações públicas da Filmstaden Norden, escreveu: "Não foi uma decisão fácil, mas damos prioridade à segurança dos nossos funcionários".

No caso da Panora, a decisão deveu-se a questões relacionadas com a carga de trabalho. A entidade afirmou que já tinha decidido não aceitar novos festivais ou eventos de grande dimensão.

Os organizadores do Festival Internacional de Cinema Judaico indicaram que também contactaram o Folkets Hus, um teatro local que já acolheu anteriormente exibições de filmes e que estava disponível durante as datas do festival.

No entanto, a administração também recusou por motivos de segurança.

Governo sueco considera a situação "uma catástrofe"

O governo sueco descreveu a situação como alarmante e afirmou ter adotado "várias medidas" para aumentar a segurança das organizações, instituições e eventos judaicos.

De acordo com Parisa Liljestrand, ministra da Cultura da Suécia, "isto é uma catástrofe absoluta para a sociedade sueca".

"É alarmante que tenhamos chegado a este ponto, que uma das nossas minorias nacionais se sinta tão vulnerável e que os organizadores pensem que não é possível organizar eventos e atividades culturais com conteúdo judaico."

"O que é que se pode fazer para que os proprietários de cinemas em Malmö se sintam mais seguros?", questionou Liljestrand, afirmando que o governo tomou várias medidas para aumentar a segurança.

O festival de cinema tinha sido planeado como parte dos eventos organizados para celebrar o 250.º aniversário da minoria judaica na Suécia este ano.

No verão passado, uma carta assinada por mais de 100 rabinos europeus e enviada à Comissão Europeia alertava para a necessidade "urgente" de ter "medidas de segurança reforçadas" e para o facto de a Europa estar a assistir a um "ódio antissemita visceral" desde o ataque liderado pelo Hamas contra Israel, a 7 de outubro de 2023.

As preocupações com a segurança das comunidades vulneráveis ou minoritárias não são, no entanto, invulgares em Malmö, uma cidade que tem presenciado muita agitação, violência e agitação anti-Israel ao longo dos anos.

A comunidade judaica, outrora vibrante, tem vindo a diminuir ao longo dos anos devido a preocupações com a segurança e, em 2009, um jogo de futebol que envolvia uma equipa israelita teve de ser disputado num estádio vazio e à porta fechada.