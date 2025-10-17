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Tribunal polaco bloqueia extradição para a Alemanha de suspeito de ataque aos gasodutos Nord Stream

Fuga no gasoduto Nord Stream 2, 28 de setembro de 2022
Fuga no gasoduto Nord Stream 2, 28 de setembro de 2022 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a Últimas notícias
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Explosões submarinas a 26 de setembro de 2022 danificaram gravemente os dois gasodutos. O incidente aumentou as tensões em torno da guerra na Ucrânia, à medida que os países europeus tomavam medidas para se livrar da dependência das fontes de energia russas.

Um tribunal polaco bloqueou na sexta-feira a extradição para a Alemanha de um ucraniano suspeito de envolvimento no ataque de 2022 aos gasodutos Nord Stream, que o primeiro-ministro da Polónia afirmou não ser do interesse do seu país.

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O suspeito de 46 anos, identificado apenas como Volodymyr Z. em conformidade com as regras locais de privacidade, foi preso perto de Varsóvia com base num mandado alemão a 30 de setembro.

Os procuradores alemães descreveram-no como um mergulhador experiente e alegam que fazia parte de um grupo que colocou explosivos nos gasodutos perto da ilha dinamarquesa de Bornholm há três anos.

O Tribunal Distrital de Varsóvia rejeitou a sua extradição na sexta-feira e ordenou a sua libertação imediata.

O advogado Tymoteusz Paprocki afirmou antes da audiência que "o meu cliente não admite culpa, não cometeu qualquer crime contra a Alemanha e não compreende por que razão estas acusações foram feitas pela parte alemã".

Fuga de gás no Mar Báltico causada pelo Nord Stream, fotografada a partir de um avião da Guarda Costeira sueca, 27 de setembro de 2022
A fuga de gás no Mar Báltico proveniente do Nord Stream fotografada a partir do avião da Guarda Costeira sueca, 27 de setembro de 2022 AP/AP

Disse que também argumentaria que nenhum ucraniano deveria ser acusado de qualquer ação dirigida contra a Rússia.

A Polónia, cujos sucessivos governos têm sido firmemente antirrussos, tem um histórico de oposição aos gasodutos.

O primeiro-ministro Donald Tusk disse que não seria do interesse da Polónia entregar o suspeito.

Gasodutos danificados

Explosões submarinas a 26 de setembro de 2022 danificaram gravemente os gasodutos.

Os danos aumentaram as tensões em torno da guerra na Ucrânia, à medida que os países europeus se moviam para se livrar das fontes de energia russas após a invasão em grande escala do Kremlin à Ucrânia.

As explosões romperam o gasoduto Nord Stream 1, inaugurado em 2011 e que transportava gás natural russo para a Alemanha sob o Mar Báltico, até que a Rússia cortou o fornecimento no final de agosto de 2022.

Primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, em Varsóvia, 10 de setembro de 2025
Primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, em Varsóvia, 10 de setembro de 2025 AP Photo

Também danificaram o gasoduto paralelo Nord Stream 2, que nunca entrou em funcionamento porque a Alemanha suspendeu o seu processo de certificação pouco antes da Rússia invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022.

A Alemanha tinha anteriormente levado adiante o projeto Nord Stream 2, apesar da oposição dos países da Europa Central e Oriental e dos EUA, que argumentavam que aumentaria a dependência da Europa do gás russo e daria à Rússia a possibilidade de usar o abastecimento como arma geopolítica.

Tusk disse no início deste mês que “o problema da Europa, o problema da Ucrânia, o problema da Lituânia e da Polónia não é que o Nord Stream 2 tenha sido danificado, mas que ele tenha sido construído”.

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"As únicas pessoas que deviam ter vergonha e estar caladas em relação ao Nord Stream 2 são aquelas que decidiram construí-lo", disse.

Na altura da sua detenção, Volodymyr Z. residia na Polónia, onde vivia com a mulher e os filhos, segundo os procuradores polacos. A sua mulher disse aos meios de comunicação polacos que o marido está inocente e que estavam juntos na Polónia na altura em que os oleodutos explodiram.

É um dos dois ucranianos cuja extradição as autoridades judiciais alemãs estão a tentar obter no âmbito deste caso.

Um homem suspeito de ter sido um dos coordenadores do ataque foi detido em Itália em agosto. Esta semana, o supremo tribunal italiano anulou a decisão de um tribunal de primeira instância de ordenar a sua extradição e solicitou a um novo painel de juízes que reavaliasse o caso, disse o seu advogado.

Outras fontes • AP

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