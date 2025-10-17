Tribunal polaco bloqueia extradição para a Alemanha de suspeito de ataque aos gasodutos Nord Stream

Um tribunal polaco bloqueou na sexta-feira a extradição para a Alemanha de um ucraniano suspeito de envolvimento no ataque de 2022 aos gasodutos Nord Stream, que o primeiro-ministro da Polónia afirmou não ser do interesse do seu país.

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O suspeito de 46 anos, identificado apenas como Volodymyr Z. em conformidade com as regras locais de privacidade, foi preso perto de Varsóvia com base num mandado alemão a 30 de setembro.

Os procuradores alemães descreveram-no como um mergulhador experiente e alegam que fazia parte de um grupo que colocou explosivos nos gasodutos perto da ilha dinamarquesa de Bornholm há três anos.

O Tribunal Distrital de Varsóvia rejeitou a sua extradição na sexta-feira e ordenou a sua libertação imediata.

O advogado Tymoteusz Paprocki afirmou antes da audiência que "o meu cliente não admite culpa, não cometeu qualquer crime contra a Alemanha e não compreende por que razão estas acusações foram feitas pela parte alemã".

A fuga de gás no Mar Báltico proveniente do Nord Stream fotografada a partir do avião da Guarda Costeira sueca, 27 de setembro de 2022 AP/AP

Disse que também argumentaria que nenhum ucraniano deveria ser acusado de qualquer ação dirigida contra a Rússia.

A Polónia, cujos sucessivos governos têm sido firmemente antirrussos, tem um histórico de oposição aos gasodutos.

O primeiro-ministro Donald Tusk disse que não seria do interesse da Polónia entregar o suspeito.

Gasodutos danificados

Explosões submarinas a 26 de setembro de 2022 danificaram gravemente os gasodutos.

Os danos aumentaram as tensões em torno da guerra na Ucrânia, à medida que os países europeus se moviam para se livrar das fontes de energia russas após a invasão em grande escala do Kremlin à Ucrânia.

As explosões romperam o gasoduto Nord Stream 1, inaugurado em 2011 e que transportava gás natural russo para a Alemanha sob o Mar Báltico, até que a Rússia cortou o fornecimento no final de agosto de 2022.

Primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, em Varsóvia, 10 de setembro de 2025 AP Photo

Também danificaram o gasoduto paralelo Nord Stream 2, que nunca entrou em funcionamento porque a Alemanha suspendeu o seu processo de certificação pouco antes da Rússia invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022.

A Alemanha tinha anteriormente levado adiante o projeto Nord Stream 2, apesar da oposição dos países da Europa Central e Oriental e dos EUA, que argumentavam que aumentaria a dependência da Europa do gás russo e daria à Rússia a possibilidade de usar o abastecimento como arma geopolítica.

Tusk disse no início deste mês que “o problema da Europa, o problema da Ucrânia, o problema da Lituânia e da Polónia não é que o Nord Stream 2 tenha sido danificado, mas que ele tenha sido construído”.

"As únicas pessoas que deviam ter vergonha e estar caladas em relação ao Nord Stream 2 são aquelas que decidiram construí-lo", disse.

Na altura da sua detenção, Volodymyr Z. residia na Polónia, onde vivia com a mulher e os filhos, segundo os procuradores polacos. A sua mulher disse aos meios de comunicação polacos que o marido está inocente e que estavam juntos na Polónia na altura em que os oleodutos explodiram.

É um dos dois ucranianos cuja extradição as autoridades judiciais alemãs estão a tentar obter no âmbito deste caso.

Um homem suspeito de ter sido um dos coordenadores do ataque foi detido em Itália em agosto. Esta semana, o supremo tribunal italiano anulou a decisão de um tribunal de primeira instância de ordenar a sua extradição e solicitou a um novo painel de juízes que reavaliasse o caso, disse o seu advogado.