Horas antes de uma reunião crucial na Casa Branca entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, e o presidente dos EUA, Donald Trump, onde se espera que Zelenskyy faça um forte apelo por mais mísseis de longo alcance fabricados nos EUA, as autoridades ucranianas informaram que os ataques russos a instalações de energia causaram apagões em todo o país.

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Oito regiões ucranianas sofreram apagões após o bombardeio, disse a operadora nacional de energia da Ucrânia, Ukrenergo.

E, segundo Zelenskyy, a Rússia disparou mais de 300 drones e 37 mísseis contra a Ucrânia durante a noite. Ele acusou a Rússia de usar munições de fragmentação e realizar ataques repetidos ao mesmo alvo para atingir equipas de emergência e engenheiros que trabalham para reparar a rede elétrica.

“Este outono, os russos estão a usar todos os dias para atacar a nossa infraestrutura energética”, disse Zelenskyy no Telegram.

O ataque russo é o mais recente bombardeio pesado à rede elétrica da Ucrânia e ocorre justamente quando Zelenskyy pressiona pelos mísseis norte-americanos capazes de penetrar mais profundamente na Rússia, o que ele acredita que dissuadirá Moscovo de continuar a sua guerra contra o seu país.

Na quinta-feira, e antes da reunião de sexta-feira com Zelenskyy, Trump falou com o líder russo Vladimir Putin numa chamada telefónica que, segundo a Casa Branca, foi iniciada pelo Kremlin e durou mais de duas horas.

Trump anunciou após a chamada que se reuniria com Putin em Budapeste, Hungria, para tentar pôr fim à guerra. Não foi definida uma data para a reunião.

Trump disse numa publicação na Truth Social que discutirá a sua chamada com Putin “e muito mais” quando se encontrar com Zelenskyy na sexta-feira, acrescentando que “acredita que foram feitos grandes progressos com a conversa telefónica de hoje.”

Rússia dispara centenas de drones e 37 mísseis

A rede elétrica ucraniana tem sido um dos principais alvos da Rússia desde a sua invasão ao país vizinho há mais de três anos.

Na quinta-feira, a DTEK, a maior empresa privada de energia do país, relatou cortes de energia na capital, Kiev, e disse que teve de parar a extração de gás natural na região central de Poltava devido aos ataques.

A infraestrutura de gás natural foi danificada pela sexta vez este mês, disse a Naftogaz, a empresa estatal de petróleo e gás da Ucrânia.

Como já se tornou comum, os ataques russos aumentam à medida que se aproximam os meses de frio intenso, numa estratégia que os oficiais ucranianos chamam de “armar o inverno”. A Rússia diz que visa apenas alvos de valor militar.

A Ucrânia retaliou ao atacar refinarias de petróleo e infraestruturas relacionadas, cruciais para a economia e esforço de guerra da Rússia. O estado-maior ucraniano disse na quinta-feira que as suas forças atingiram a refinaria de petróleo de Saratov, na região russa com o mesmo nome, pela segunda vez em dois meses.

A instalação está localizada a cerca de 500 quilómetros da fronteira ucraniana. Moscovo não fez comentários imediatos sobre a alegação.

Ucrânia procura defesas aéreas e mísseis de ataque

As forças ucranianas têm resistido ao exército maior e melhor equipado da Rússia, limitando-o a uma guerra de atrito ao longo da linha da frente de cerca de 1.000 quilómetros que serpenteia pelas regiões leste e sul.

Mas a Ucrânia, quase do tamanho do estado americano do Texas, é difícil de defender completamente do ar, e as autoridades de Kiev estão a procurar mais ajuda ocidental para se defender contra os ataques aéreos e contra-atacar a Rússia.

Zelenskyy era esperado nos Estados Unidos na quinta-feira, antes da sua reunião no Salão Oval com Trump na sexta-feira.

A Ucrânia está a procurar mísseis de cruzeiro, sistemas de defesa aérea e acordos conjuntos de produção de drones com os Estados Unidos, dizem as autoridades de Kiev. Zelenskyy também quer sanções económicas internacionais mais duras contra Moscovo.