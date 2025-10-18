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Israel identifica corpo de refém devolvido pelo Hamas como Eliyahu Margalit

Palestinianos observam membros do grupo militante Hamas a procurar corpos de reféns numa área da Cidade de Hamad, Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, a 18 de outubro de 2025.
Palestinianos observam membros do grupo militante Hamas à procura de corpos dos reféns numa área da Cidade Hamad, Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, em 18 de outubro de 2025 Direitos de autor  Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Euronews com AP
Publicado a Últimas notícias
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O corpo devolvido a Israel pelo Hamas na sexta-feira foi identificado como sendo de Eliyahu Margalit, de 76 anos, recuperado da cidade de Khan Younis.

Israel identificou o corpo de outro refém do Hamas na sexta-feira como sendo Eliyahu Margalit, informou o gabinete do primeiro-ministro. A entrega, feita pelo Hamas, ocorreu enquanto o grupo procura mais corpos entre os escombros em Gaza e apela à entrada de mais ajuda.

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O exército e as forças de segurança israelitas receberam o caixão do Comité Internacional da Cruz Vermelha dentro de Gaza. Posteriormente, foi enviado para o Centro Nacional de Medicina Forense de Israel para identificação.

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O homem de 76 anos foi levado dos estábulos onde trabalhava em Kibutz Nir Oz pelo Hamas no ataque a Israel de 7 de outubro de 2023.

Margalit é o décimo corpo de refém devolvido desde que o cessar-fogo começou há mais de uma semana. O Hamas entregou um 11.º corpo esta semana, mas não era de um refém. A busca pelos restos mortais seguiu-se a um aviso do presidente dos EUA, Donald Trump, de que permitiria que Israel retomasse a guerra se o Hamas não devolvesse os corpos dos 28 reféns.

Num comunicado no sábado, o fórum de reféns, que apoia as famílias dos raptados, afirmou que o retorno de Margalit traz algum conforto à sua família, mas que não descansarão até que os restantes 18 reféns sejam trazidos para casa. O fórum acrescentou que continuará a realizar manifestações semanais até que todos os corpos sejam devolvidos.

O Hamas afirmou que continua comprometido com o acordo de cessar-fogo, incluindo a entrega dos corpos. No entanto, os esforços de recuperação são retardados pela destruição generalizada e pela presença de munições perigosas não detonadas. O grupo também informou aos mediadores que alguns corpos estão em áreas controladas pelas forças israelitas.

O corpo de Margalit foi recuperado após duas escavadoras terem cavado valas na cidade de Khan Younis.

A devolução dos corpos dos reféns, conforme acordado no cessar-fogo, tem sido uma das principais questões, juntamente com o envio de ajuda para Gaza, a reabertura das fronteiras e a reconstrução.

Entretanto, Israel transferiu um total de 90 detidos palestinianos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

Ataque contra um minibus em Gaza: pelo menos 11 mortos

Um ataque das forças israelitas atingiu um miniautocarro na cidade de Gaza, matando 11 pessoas da mesma família, incluindo sete menores e duas mulheres. A informação foi divulgada pelo porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, que explicou que o ataque ocorreu na sexta-feira, enquanto a família viajava num miniautocarro e regressava a casa no bairro de Zeitun, na cidade de Gaza.

O exército declarou que o veículo era "suspeito" e que se aproximou das tropas de tal forma que estas o consideraram "uma ameaça iminente". Neste contexto, primeiro dispararam "tiros de aviso" contra a carrinha e depois "eliminaram a ameaça".

Segundo o Hamas, trata-se de mais uma violação do acordo de cessar-fogo.

Desde a assinatura do cessar-fogo, mais de trinta palestinianos foram mortos em Gaza por terem atravessado a chamada "linha amarela" estabelecida nos acordos de paz. Na maioria dos casos, trata-se de pessoas que tentavam regressar às suas casas, das quais tinham sido desalojadas.

O acordo assinado pelo Hamas e por Israel estabelece que a trégua abrange toda a Faixa de Gaza e que o exército israelita deve retirar-se até à "linha amarela".

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