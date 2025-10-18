O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que acreditava ser capaz de levar o ímpeto do acordo de cessar-fogo em Gaza entre Israel e o Hamas para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia.

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"Penso que temos uma grande dinâmica, uma grande credibilidade. Conseguir resolver o problema do Médio Oriente foi muito importante. Ninguém pensou que pudesse ser feito", afirmou Trump.

"Conseguimos fazê-lo muito rapidamente depois de termos posto a mesa corretamente. Tínhamos de pôr a mesa corretamente. Penso que agora a mesa está bem posta também aqui".

"Será uma grande honra conseguir fazê-lo".

O Presidente dos EUA espera que o seu próximo encontro com Vladimir Putin, na Hungria, aproxime o fim da guerra, embora tenha admitido a possibilidade de o Presidente russo estar a tentar ganhar tempo.

"O Presidente dos EUA espera que o seu próximo encontro com Vladimir Putin na Hungria aproxime o fim da guerra, embora tenha admitido a possibilidade de o presidente russo estar a tentar ganhar tempo.

"O Presidente russo não é o único que está a tentar ganhar tempo.

"Acho que ele quer fazer um acordo", afirmou Trump, referindo-se a Putin, afirmando que tanto Zelenskyy como Putin estavam prontos para acabar com a guerra, mas a animosidade pessoal entre os líderes tinha atrasado o processo.

"Acho que o presidente Zelensky quer que o acordo seja feito e acho que o presidente Putin quer que o acordo seja feito", disse ele.

"Agora tudo o que eles têm de fazer é entenderem-se um pouco."

Donald Trump participa de um almoço com Volodymyr Zelenskyy na Sala do Gabinete da Casa Branca, sexta-feira, 17 de outubro de 2025, em Washington. AP Photo

Zelenskyy reafirmou sua crença de que Putin "não está pronto" para a paz, mas acrescentou: "Estou confiante de que, com sua ajuda, podemos parar esta guerra".

"Penso que este é o momento ideal para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia".

Depois da reunião na Casa Branca, Zelenskyy teve um telefonema com mais alguns dos parceiros estratégicos da Ucrânia, incluindo os líderes dos países da Coligação de Vontade.

Zelenskyy confirmou que a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, estiveram presentes na chamada, juntamente com Alexander Stubb, da Finlândia, Jonas Gahr Støre, da Noruega, Keir Starmer, do Reino Unido, Giorgia Meloni, de Itália, e Mark Rutte, da NATO.

Zelenskyy admitiu que a questão mais "sensível e difícil" era a dos territórios da Ucrânia.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, fala aos jornalistas no Parque Lafayette, em frente à Casa Branca, após uma reunião com o Presidente Donald Trump, na sexta-feira, AP Photo

Tomahawks americanos para drones ucranianos?

Até ao início das conversações sobre o cessar-fogo, a grande questão para Kiev é saber se a Ucrânia irá receber mais armas dos EUA. A possibilidade de venda de mísseis Tomahawk esteve no topo da agenda da reunião de sexta-feira na Casa Branca.

Donald Trump disse esperar que os mísseis Tomahawk não sejam necessários para os esforços de paz de Putin e para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia.

"Espero que consigamos acabar com a guerra sem pensar em Tomahawks", disse Trump, acrescentando que os EUA precisam dos seus Tomahawks e de "muitas outras armas que estamos a enviar para a Ucrânia".

Zelenskyy contra-atacou, salientando que o envio não tem de ser uma via de sentido único:

"Se quisermos atingir um objetivo militar, precisamos de milhares de drones", disse Zelenskyy.

"O mesmo acontece com os mísseis. Os Estados Unidos têm Tomahawks e outros mísseis, mísseis muito fortes, mas também podem ter os nossos milhares de drones. É aí que podemos trabalhar em conjunto".

Donald Trump confirmou o interesse de Washington: "Estaríamos interessados nos drones ucranianos. Nós construímos os nossos próprios drones, mas também compramos drones a outros. E eles fazem drones muito bons".

A possibilidade de a Ucrânia receber mísseis Tomahawk desencadeou preocupações e sabres por parte de Moscovo nos últimos dias.

O Kremlin afirmou que o assunto está a causar "extrema preocupação" na Rússia, acrescentando que a guerra está a entrar naquilo a que o porta-voz Dmitry Peskov chamou um "momento dramático em termos do facto de as tensões estarem a aumentar de todos os lados".

Antes de se deslocar aos EUA, Zelenskyy afirmou que parte da agenda da viagem incluía conversações sobre o que Kiev designa por "Mega Deal", um acordo sobre a compra de armas americanas, e o chamado "Drone deal" para a venda de drones fabricados na Ucrânia aos EUA.

O acordo estava inicialmente previsto para valer cerca de 77 mil milhões de euros.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estimou, em junho, que o seu país tinha capacidade para fabricar 8 milhões de drones por ano, mas faltava-lhe o financiamento para o fazer.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, terceiro a contar da esquerda, ouve o Presidente Donald Trump antes de um almoço na Sala do Gabinete da Casa Branca, 17 de outubro de 2025 AP Photo

Próxima reunião na Hungria

O Presidente Donald Trump afirmou hoje que a próxima reunião com o líder russo, Vladimir Putin, em Budapeste, na Hungria, será apenas com esses dois países, mas referiu que os EUA estarão em contacto com Volodymyr Zelenskyy.

"Vai ser uma reunião dupla", disse o Presidente dos EUA. "Mas vamos manter o Presidente Zelenskyy em contacto. Há muito ressentimento entre os dois presidentes e não estou a falar sem razão quando o digo".

Zelenskyy afirmou que "Putin odeia-me", explicando a razão pela qual o presidente russo se recusa a encontrar-se com ele.

Quando os jornalistas lhe perguntaram: "Odeia-o?", Zelenskyy admitiu: "Eles (a Rússia) tentam matar-nos. Seria estranho se eu tivesse outra atitude em relação a esta pessoa".

Zelenskyy reiterou mais uma vez que está pronto para se encontrar com Putin em qualquer formato, salientando que agora apenas os EUA e Donald Trump têm comunicação direta com Moscovo.

Putin só aceitou encontrar-se com Donald Trump quando os dois líderes tiveram uma cimeira no Alasca, em agosto. Desde então, o presidente dos EUA afirmou que pode reunir Zelenskyy e Putin num formato bilateral e que está pronto para se juntar aos dois. Mas desde a reunião no Alasca, a posição do Kremlin não se alterou.

Donald Trump reúne-se com Vladimir Putin, a 15 de agosto de 2025, na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca. AP Photo

Ao comentar a próxima reunião na Hungria, Donald Trump disse que "é um país seguro".

"É um líder de quem gostamos. Gostamos de Viktor Orbán. Tem sido um líder muito bom no sentido de governar o seu país. Não tem muitos dos problemas que outros países têm. Penso que será um ótimo anfitrião".

No início do verão, a Hungria ofereceu-se para acolher a reunião trilateral entre Donald Trump, Volodymyr Zelenskyy e Vladimir Putin, juntamente com a Áustria, a Suíça e o Vaticano.

O mandado de captura do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Putin pelo rapto de crianças ucranianas limita a escolha do local, uma vez que se arrisca a ser detido em qualquer um dos 125 Estados-membros do tribunal se pisar o seu território.

No início deste ano, a Hungria tornou-se o primeiro membro da UE a anunciar a sua intenção de se retirar do tribunal, em resposta ao mandado de captura contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que a Hungria, tal como os EUA, tinha contestado.

Mas a retirada da Hungria só entrará em vigor em junho de 2026, um ano depois de ter apresentado a notificação. Durante este período, o país continua vinculado ao tribunal.