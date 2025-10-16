Tomahawks para a Ucrânia: arma decisiva ou trunfo contra Moscovo?

A Rússia voltou a intensificar os seus ataques à rede energética da Ucrânia com a chegada do tempo mais frio, tal como tem feito todos os outonos desde a invasão em larga escala em fevereiro de 2022.

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Embora a defesa aérea da Ucrânia tenha melhorado significativamente e agora seja capaz de interceptar a maioria dos drones mortais que a Rússia lança diariamente em grande número, Kiev espera algo além do apoio adicional que solicitou aos parceiros.

A Ucrânia pediu algo estrategicamente crucial para os seus objetivos: mísseis de longo alcance para atingir as bases de lançamento da Rússia, em vez de se limitar a intercetar centenas de drones e dezenas de mísseis quando estes já estão no espaço aéreo ucraniano.

Recém-saído do acordo de cessar-fogo em Gaza, o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, sugeriu na terça-feira que poderia permitir a venda de mísseis Tomahawk à Ucrânia. Estes dariam a Kiev a capacidade de atingir mais profundamente o território russo e tornar esses ataques mais poderosos e precisos.

Parte essencial do arsenal dos EUA, os mísseis Tomahawk têm um alcance operacional de 1.600 a 2.500 quilómetros e uma ogiva poderosa com um peso entre 400 e 450 quilogramas. Por enquanto, a Ucrânia depende de mísseis fornecidos pelo Ocidente, como o Storm Shadow, que têm um alcance limitado de cerca de 250 quilómetros.

Para além disso, Kiev utiliza drones e mísseis do tipo drone de produção doméstica, como o Palianytsia, mas a carga das suas ogivas está limitada a 50-100 quilogramas.

À medida que Trump e o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se preparam para se encontrar em Washington na sexta-feira, o tema dos Tomahawks está no topo da agenda.

“Ele gostaria de ter Tomahawks”, disse Trump sobre Zelenskyy. “Temos muitos Tomahawks.”

Fontes da Euronews entre os oficiais ucranianos disseram que Kiev está a fazer o possível para explicar a Washington por que precisa dos mísseis Tomahawk, que armas de longo alcance o país já possui e do que a Ucrânia está a necessitar, sendo que isto será discutido na Casa Branca na sexta-feira.

'A tecnologia deles está a salvar vidas'

A delegação ucraniana já está nos EUA antes do encontro entre Trump e Zelenskyy.

O chefe de gabinete de Zelenskyy, Andriy Yermak, juntamente com a primeira-ministra Yulia Svyrydenko e outros oficiais ucranianos, reuniram-se com as empresas de defesa dos EUA Lockheed Martin e Raytheon.

A Raytheon é a produtora dos mísseis Tomahawk.

“A tecnologia deles está a salvar vidas: os F-16 e os sistemas avançados de defesa aérea estão a proteger os céus ucranianos”, disse Yermak numa publicação no X. “As suas soluções ofensivas apoiam fortemente as nossas forças na linha da frente”, acrescentou.

Sem mencionar os mísseis Tomahawk, Yermak disse que esta cooperação com a Ucrânia continua a crescer.

“Cada míssil russo abatido ou posto de comando inimigo destruído prova a qualidade das armas dos EUA e o profissionalismo das nossas tropas”, explicou.

O think tank dos EUA, Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), avaliou que existem pelo menos 1.945 instalações militares russas ao alcance da variante de 2.500 quilómetros do Tomahawk e pelo menos 1.655 ao alcance da variante de 1.600 quilómetros.

“A Ucrânia pode provavelmente degradar significativamente o desempenho da linha de frente da Rússia ao atacar um subconjunto vulnerável de áreas de apoio na retaguarda que sustentam e apoiam as operações da linha de frente da Rússia”, afirmou a análise do ISW.

A influência de Trump sobre Moscovo

A possibilidade de a Ucrânia obter mísseis Tomahawk desencadeou preocupação e ameaças de Moscovo.

O Kremlin disse que isso está a causar “preocupação extrema” na Rússia, acrescentando que a guerra está a entrar num “momento dramático em termos de escalada das tensões de todos os lados”, conforme afirmou o porta-voz Dmitry Peskov.

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev ameaçou os EUA e Trump pessoalmente com uma resposta nuclear.

“Foi dito centenas de vezes, de uma forma compreensível até para o homem estrelado, que é impossível distinguir um míssil Tomahawk nuclear de um convencional em voo".